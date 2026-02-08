Megszázadolták a magyar részvényt, hátha így mindenkinek ez kell – ez történt utána

Keddtől kereskednek a BÉT Xtend piacán a Kermann IT Solutions századolt részvényeivel. Aligha keltett meglepetést, hogy a részvénysplit, s ezáltal a megfizethetőbb árfolyam, eddig nem növelte érdemben a likviditást. Bár a relatív kereskedési sáv kissé feljebb toldódott.

Részvénysplit: kifulladt a tánc / Fotó: Vémi Zoltán

Egy napi pezsgést hozott a részvénysplit

Hétfőn kereskedtek utoljára a Kermannit régi, 10 forint névértékű részvényeivel. Keddtől pedig már az új, 0,1 forint névértékű részvények forognak. A társasági esemény értéknapja: 2026. 02. 05. volt.

A kurzus a részvénysplit előtti egy hónapban 620 és 700 forint között mozgott. A századolás óta pedig 6,6 és 7,6 forint között jegyezték a kurzust.

Az árfolyamgrafikonra pillantva, azt látjuk, hogy a kereskedési sáv alja 6-7 százalékkal tolódott feljebb, a sáv teteje pedig 8-9 százalékkal.

Szerdán volt egy felhúzás, amikor 6,85 forintról 7,60 forintig emelkedett meredeken a kurzus.

A félmillió darabos napi forgalom havi csúcs, de már 3 havi horizonton sem telkinthető kiugrónak.

A vásárlók már csütörtökön kisebbségbe szorultak az eladókkal szemben és pénteken is tovább csúszott a kurzus.