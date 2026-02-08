Deviza
Split
tőzsde
befektetés

Megszázadolták a magyar részvényt, hátha így mindenkinek ez kell – ez történt utána

Hamar kifulladtak a Kermannit vásárlói. Bár a részvénysplit nyomán kissé feljebb tolódott a Kermann IT Solutions kereskedési sávja, s volt egy havi szinten erős nap.
Faragó József
2026.02.08, 19:30

Keddtől kereskednek a BÉT Xtend piacán a Kermann IT Solutions századolt részvényeivel. Aligha keltett meglepetést, hogy a részvénysplit, s ezáltal a megfizethetőbb árfolyam, eddig nem növelte érdemben a likviditást. Bár a relatív kereskedési sáv kissé feljebb toldódott.

split
Részvénysplit: kifulladt a tánc / Fotó: Vémi Zoltán

Egy napi pezsgést hozott a részvénysplit

Hétfőn kereskedtek utoljára a Kermannit régi, 10 forint névértékű részvényeivel. Keddtől pedig már az új, 0,1 forint névértékű részvények forognak. A társasági esemény értéknapja: 2026. 02. 05. volt. 

A kurzus a részvénysplit előtti egy hónapban 620 és 700 forint között mozgott. A századolás óta pedig 6,6 és 7,6 forint között jegyezték a kurzust. 

Az árfolyamgrafikonra pillantva, azt látjuk, hogy a kereskedési sáv alja 6-7 százalékkal tolódott feljebb, a sáv teteje pedig 8-9 százalékkal.

 Szerdán volt egy felhúzás, amikor 6,85 forintról 7,60 forintig emelkedett meredeken a kurzus. 

A félmillió darabos napi forgalom havi csúcs, de már 3 havi horizonton sem telkinthető kiugrónak.

 A vásárlók már csütörtökön kisebbségbe szorultak az eladókkal szemben és pénteken is tovább csúszott a kurzus.    

 KERMANNIT részvény
KERMANNIT részvény2026.01.30.
Utolsó ár: 660 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Kispapírok körében sok a negatív tapasztalat

Bár a split nem növeli a vállalat értékét, mégis az a megszokott piaci várakozás:

  • hogy kisbefektetőket vonzhat a megfizethetőbb árfolyam, 
  • növekedhet a likviditást,
  • és az extra kereslet árazása rövid távon lehet árfolyamfelhajtó hatású. 

A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy amíg a blue chipek esetében a splitet követően a forgalom növekedésével együtt a részvény árfolyama is jócskán megemelkik. Addig 

a kispapírok részvényfelaprózása után hamar kifullad a rali. 

  • Így járt a Pannergy 2007-ben: a split utáni 3 hónapban 0,1 százalékos csúszás volt az árfolyam teljesítménye.  
  • Az Állami Nyomda árfolyama 2008-ban, a felaprózást követően 33,8 százalékkal esett. 
  • Az Alteót 2017-ben szabták át nyolcadolással. Ám a split után 2021-ig kellett várni, hogy az árfolyam határozottan felfelé induljon.
  • Tavaly az Épduferr-részvényt február elején tizedelték, de néhány napos pezsgés után hónapokig tetszhalott volt a papír. 

Inflációt meghaladó mértékű a növekedés 

Szeptemberben tette közzé az informatikai infrastruktúrával foglalkozó cég a tavalyi első féléves gyorsjelentését. A Kermann IT Solutions nettó árbevétele az előző év azonos időszakához mérten 22 százalékkal, közel 4,7 milliárd forintra nőtt a tavalyi első fél évben. Az eredményeket elsősorban a rendszer-integrációs eszközök értékesítése és a szolgáltatások bővítése, tehát az úgynevezett RINT-üzletág hozta. Az EBITDA még meredekebben, 49 százalékkal, 509 millió forintra nőtt. Eszerint pedig az EBITDA-marzs 8,9 százalékról 10,8 százalékra javult. A Kermann adózott nyeresége is bővült, mégpedig 39 százalékkal, 308 millió forintra, amiből egy részvényre 28 forint jutott a bázisidőszaki 20 forint után.

