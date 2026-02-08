Megszázadolták a magyar részvényt, hátha így mindenkinek ez kell – ez történt utána
Keddtől kereskednek a BÉT Xtend piacán a Kermann IT Solutions századolt részvényeivel. Aligha keltett meglepetést, hogy a részvénysplit, s ezáltal a megfizethetőbb árfolyam, eddig nem növelte érdemben a likviditást. Bár a relatív kereskedési sáv kissé feljebb toldódott.
Egy napi pezsgést hozott a részvénysplit
Hétfőn kereskedtek utoljára a Kermannit régi, 10 forint névértékű részvényeivel. Keddtől pedig már az új, 0,1 forint névértékű részvények forognak. A társasági esemény értéknapja: 2026. 02. 05. volt.
A kurzus a részvénysplit előtti egy hónapban 620 és 700 forint között mozgott. A századolás óta pedig 6,6 és 7,6 forint között jegyezték a kurzust.
Az árfolyamgrafikonra pillantva, azt látjuk, hogy a kereskedési sáv alja 6-7 százalékkal tolódott feljebb, a sáv teteje pedig 8-9 százalékkal.
Szerdán volt egy felhúzás, amikor 6,85 forintról 7,60 forintig emelkedett meredeken a kurzus.
A félmillió darabos napi forgalom havi csúcs, de már 3 havi horizonton sem telkinthető kiugrónak.
A vásárlók már csütörtökön kisebbségbe szorultak az eladókkal szemben és pénteken is tovább csúszott a kurzus.
Kispapírok körében sok a negatív tapasztalat
Bár a split nem növeli a vállalat értékét, mégis az a megszokott piaci várakozás:
- hogy kisbefektetőket vonzhat a megfizethetőbb árfolyam,
- növekedhet a likviditást,
- és az extra kereslet árazása rövid távon lehet árfolyamfelhajtó hatású.
A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy amíg a blue chipek esetében a splitet követően a forgalom növekedésével együtt a részvény árfolyama is jócskán megemelkik. Addig
a kispapírok részvényfelaprózása után hamar kifullad a rali.
- Így járt a Pannergy 2007-ben: a split utáni 3 hónapban 0,1 százalékos csúszás volt az árfolyam teljesítménye.
- Az Állami Nyomda árfolyama 2008-ban, a felaprózást követően 33,8 százalékkal esett.
- Az Alteót 2017-ben szabták át nyolcadolással. Ám a split után 2021-ig kellett várni, hogy az árfolyam határozottan felfelé induljon.
- Tavaly az Épduferr-részvényt február elején tizedelték, de néhány napos pezsgés után hónapokig tetszhalott volt a papír.
Inflációt meghaladó mértékű a növekedés
Szeptemberben tette közzé az informatikai infrastruktúrával foglalkozó cég a tavalyi első féléves gyorsjelentését. A Kermann IT Solutions nettó árbevétele az előző év azonos időszakához mérten 22 százalékkal, közel 4,7 milliárd forintra nőtt a tavalyi első fél évben. Az eredményeket elsősorban a rendszer-integrációs eszközök értékesítése és a szolgáltatások bővítése, tehát az úgynevezett RINT-üzletág hozta. Az EBITDA még meredekebben, 49 százalékkal, 509 millió forintra nőtt. Eszerint pedig az EBITDA-marzs 8,9 százalékról 10,8 százalékra javult. A Kermann adózott nyeresége is bővült, mégpedig 39 százalékkal, 308 millió forintra, amiből egy részvényre 28 forint jutott a bázisidőszaki 20 forint után.