szabadalom
Hankó Balázs
innováció
technológia

Már nem álom, Magyarország lehet az egyik legtalálékonyabb Európában, megérkezett a bizonyíték

Ambiciózus célt tűzött ki magának hazánk az új technológiákra éhes Európában. Az innováció a kulcs, és most olyan számokról számolt be a miniszter, amelyek szerint egyáltalán nem lehetetlen a célt elérni.
Pető Sándor
2026.02.08, 19:58
Frissítve: 2026.02.08, 20:00

Európa javuló versenyképességre éhezik, ehhez jobb technológiák kellenek, és az innovációt tekintve Magyarország nagyratörő célokat fogalmazott meg. Ezek nem elérhetetetlenek, derült ki a számokból, amelyeket Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közölt. Kiderült, ebben a tekintetben az intézményi háttér is fejlődött, ami segíti a nagyobb aktivitást.

Innováció a versenyképesség kulcsa, a szabadalmak száma pedig gyorsan nő
Innováció a versenyképesség kulcsa, a szabadalmak száma pedig gyorsan nő Fotó: Hatházi Tamás

Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma – tette közzé Facebook-oldalán videójában Hankó Balázs.

A kulcsszám:  a múlt évben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok.

A 2025-ös eredmény azért is nagyon bizalomkeltő mert a szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal haladta meg a két évvel korábbit.

Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött

- fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: ebből a körből tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek. Ez pedig több mint háromszor annyi, mint amit három évvel korábban regisztráltak. 

Az intézmények átalakítása sikeresnek bizonyult

Hankó Balázs kiemelte: ez az előrehaladás azt demonstrálja, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek teljesítményalapú megújítása sikeres. Egyre több innováció születik - tette hozzá. 

Azon dolgozunk – mondta –, hogy ezek a szabadalmak ne maradjanak a fiókokban, és minél többől jöjjön létre sikeres magyar technológia, 

hiszen Magyarország 2030-ra az Európai Unió 10 leginnovatívabb országának egyike lesz.

