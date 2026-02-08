Már nem álom, Magyarország lehet az egyik legtalálékonyabb Európában, megérkezett a bizonyíték
Európa javuló versenyképességre éhezik, ehhez jobb technológiák kellenek, és az innovációt tekintve Magyarország nagyratörő célokat fogalmazott meg. Ezek nem elérhetetetlenek, derült ki a számokból, amelyeket Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közölt. Kiderült, ebben a tekintetben az intézményi háttér is fejlődött, ami segíti a nagyobb aktivitást.
Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma – tette közzé Facebook-oldalán videójában Hankó Balázs.
A kulcsszám: a múlt évben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok.
A 2025-ös eredmény azért is nagyon bizalomkeltő mert a szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal haladta meg a két évvel korábbit.
Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött
- fogalmazott a miniszter.
Hozzátette: ebből a körből tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek. Ez pedig több mint háromszor annyi, mint amit három évvel korábban regisztráltak.
Az intézmények átalakítása sikeresnek bizonyult
Hankó Balázs kiemelte: ez az előrehaladás azt demonstrálja, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek teljesítményalapú megújítása sikeres. Egyre több innováció születik - tette hozzá.
Azon dolgozunk – mondta –, hogy ezek a szabadalmak ne maradjanak a fiókokban, és minél többől jöjjön létre sikeres magyar technológia,
hiszen Magyarország 2030-ra az Európai Unió 10 leginnovatívabb országának egyike lesz.
