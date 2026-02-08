A belgákon a sor, már Brüsszelben is a sorozást pedzik, még a kormány se hisz a fülének: "a legrosszabbra készülünk"

„A legrosszabbra készülünk” – mondja a belga csúcstábornok, ami azt jelenti: a sorozás bevezetését fontolgatják. Thierry Esser altábornagy tudja, miről beszél, hiszen ő a belga hadsereg személyügyi főnöke. Egyre több európai uniós tagállamban készítik fel a polgárokat a sorozás bevezetésére vagy fokozására, immár Belgium is ott a listán. Borzongató egybeesés, vagy felgyorsultak az események: Belgium ad otthont a NATO központjának, amelynek főtikárát épp most szólította fel a magyar külügy vezetője, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat.

A sorozás bevezetése: ez az a B terv, amit úgy terveznek, mintha A terv volna – a belga kormány még nem tudja, a belga táboronok már igen, és a németekre hivatkozik / Fotó: Belga via AFP

A flamand Het Nieuwsblad jelentette vasárnap – a hadsereg vitát akar nyitni a sorkatonaságról: „A legrosszabbra készülünk.”

A hadsereg egy olyan terven dolgozik, amely „a szolgálat bővítését” célozza – így a lap –, beleértve a sorkatonaság lehetőségét is.

„Ezt mérlegelni kell” – idézik Thierry Esser tábornagyot. A cél: 2040-re a hadsereg létszámát 30 ezerről 72 ezerre növelni.

A hét elején a képviselőház védelmi bizottsága már úgy döntött, hogy meg kell emelni a tartalékosok minimális életkorát. Esser altábornagy szerint ez nem elég, a sorozásra is szükség van.

„Biztos, hogy a lehetőséget mérlegelni kell” – mondta el a lapnak.

A kockázatelemzés a katonai állomány DNS-ének része. Ennek megfelelően a legrosszabb forgatókönyvre is készülünk.

A sorozás bevezetése: mikor a B terv az A terv

Esser szerint ez a „B terv”. A sorozás gondolatát másutt is úgy „adják el”, hogy ez nem feltétlenül kell, no de ha maguktól nem jönnek a regruták, akkor szükség lesz rá, mert fenyegetnek az oroszok.

Ismeretes: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa is arról beszélt, ha kell, „akkor mindenkit berántunk”. A volt katona néhány hete a párizsi francia–német–brit megállapodást méltatta, amelyben arról döntöttek, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús Ukrajnába, majd aztán az európai vezetők háborús készülődését a kormány által kitalált riogatásnak, kitalációnak nevezte – emeli ki az ellentmondást elemzésében az Ellenpont.

Belga tankba is kell az ember (hacsak nem megy Ukrajnába, vagy pont azért?) / Fotó: StockTrek Images via AFP

Ezen még a kormány is meglepődött

A belga tábornagy így folytatta: „Az A terv az, hogy vonzóbbá tegyük a katonai hivatást. A B terv – szükség esetén – a sorkatonaság bevezetése, amely szerepel a terveink között.” Már maga a megfogalmazás is meghökkentő, hiszen tervezni alapesetben az A tervet szokták, és ha nem jön be, a B akkor szokott következni – ez az eset azonban úgy tűnik, kivétel.

Ez nem választás kérdése, hanem a geopolitikai környezet által ránk kényszerített kötelezettség. Németországban, ahol a toborzás még rosszabb, mint Belgiumban, már parlamenti vita zajlik a kötelező katonai szolgálatról

– hivatkozott a nagy szomszédra.