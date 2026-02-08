Deviza
A belgákon a sor, már Brüsszelben is a sorozást pedzik, még a kormány se hisz a fülének: "a legrosszabbra készülünk"

A katonák viszik a prímet több uniós országban a sorozás bevezetésének pedzegetésével, de ott vannak a politikusok is. Hogy a sorozás ügye Belgium esetében kormányzati támogatást élvez-e, még mindig kérdés, de egy csúcstábornok megtette az első lépést. A NATO központjának országában vagyunk.
Pető Sándor
2026.02.08, 17:22
Frissítve: 2026.02.08, 17:31

„A legrosszabbra készülünk” – mondja a belga csúcstábornok, ami azt jelenti: a sorozás bevezetését fontolgatják. Thierry Esser altábornagy tudja, miről beszél, hiszen ő a belga hadsereg személyügyi főnöke. Egyre több európai uniós tagállamban készítik fel a polgárokat a sorozás bevezetésére vagy fokozására, immár Belgium is ott a listán. Borzongató egybeesés, vagy felgyorsultak az események: Belgium ad otthont a NATO központjának, amelynek főtikárát épp most szólította fel a magyar külügy vezetője, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat.

A sorozás bevezetése: ez az a "B" terv, amit úgy terveznek, mintha "A" terv volna – a belga kormány még nem tudja, a belga táboronok már igen és a németekre hivatkozik
A sorozás bevezetése: ez az a B terv, amit úgy terveznek, mintha A terv volna – a belga kormány még nem tudja, a belga táboronok már igen, és a németekre hivatkozik / Fotó: Belga via AFP

A flamand Het Nieuwsblad jelentette vasárnap – a hadsereg vitát akar nyitni a sorkatonaságról: „A legrosszabbra készülünk.”

A hadsereg egy olyan terven dolgozik, amely „a szolgálat bővítését” célozza – így a lap –, beleértve a sorkatonaság lehetőségét is. 

„Ezt mérlegelni kell” – idézik Thierry Esser tábornagyot. A cél: 2040-re a hadsereg létszámát 30 ezerről 72 ezerre növelni.

A hét elején a képviselőház védelmi bizottsága már úgy döntött, hogy meg kell emelni a tartalékosok minimális életkorát. Esser altábornagy szerint ez nem elég, a sorozásra is szükség van.

„Biztos, hogy a lehetőséget mérlegelni kell” – mondta el a lapnak.

A kockázatelemzés a katonai állomány DNS-ének része. Ennek megfelelően a legrosszabb forgatókönyvre is készülünk.

A sorozás bevezetése: mikor a B terv az A terv

Esser szerint ez a „B terv”. A sorozás gondolatát másutt is úgy „adják el”, hogy ez nem feltétlenül kell, no de ha maguktól nem jönnek a regruták, akkor szükség lesz rá, mert fenyegetnek az oroszok.

Ismeretes: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa is arról beszélt, ha kell, „akkor mindenkit berántunk”. A volt katona néhány hete a párizsi francia–német–brit megállapodást méltatta, amelyben arról döntöttek, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús Ukrajnába, majd aztán az európai vezetők háborús készülődését a kormány által kitalált riogatásnak, kitalációnak nevezte – emeli ki az ellentmondást elemzésében az Ellenpont.

The FN MAG gun on the turret of the Leopard 1A5 main battle tank
Belga tankba is kell az ember (hacsak nem megy Ukrajnába, vagy pont azért?) / Fotó: StockTrek Images via AFP

Ezen még a kormány is meglepődött

A belga tábornagy így folytatta: „Az A terv az, hogy vonzóbbá tegyük a katonai hivatást. A B terv – szükség esetén – a sorkatonaság bevezetése, amely szerepel a terveink között.” Már maga a megfogalmazás is meghökkentő, hiszen tervezni alapesetben az A tervet szokták, és ha nem jön be, a B akkor szokott következni – ez az eset azonban úgy tűnik, kivétel. 

Ez nem választás kérdése, hanem a geopolitikai környezet által ránk kényszerített kötelezettség. Németországban, ahol a toborzás még rosszabb, mint Belgiumban, már parlamenti vita zajlik a kötelező katonai szolgálatról

– hivatkozott a nagy szomszédra.

A katonai vezetésnek jövő hónapig kell benyújtania tervét a kormánynak – íja a flamand portál. Arra a kérdésre, hogy a sorkatonaság újbóli bevezetése reális lehetőség-e, Theo Francken (N-VA) védelmi miniszter hivatala mindössze annyit közölt:

Ez nem szerepel a koalíciós megállapodásban.

A magyar kormányfő és külügyminiszter is üzent a NATO-főtitkárnak

A magyar külügyminiszter eközben Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevben elhangzott szavaira reagált.

„Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat” – üzente Mark Ruttének Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ez volt a téma a Fidesz szombathelyi háborúellenes gyűlésén is. „Ott leszünk földön, vízen, levegőben” – idézte Ruttét a magyar kormányfő, Orbán Viktor, aki azt is kimondta: amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége. „Mi nem akarunk magyar fiatalokat katonai egyenruhában látni Ukrajna területén!” – posztolta a miniszterelnök üzenetét az ügyben a kormány Facebook-oldala.

