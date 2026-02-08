Deviza
költségvetés
Románia
Béketanács

Román fordulat: Orbán Viktor mellé ülnének a Béketanácsban – megtalálták az egymilliárd dollárt, amit nem is kértek tőlük

Külpolitikája fordulatairól ismert, úgy tűnik keleti szomszédunk a Béketanács ügyében is csavart hajt végre. Románia mégis csak ott lenne a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte nemzetközi testület február 19-ei ülésén Washingtonban, ha mód van rá. Azt, hogy nincs egymilliárd dollárjuk, cáfolták.
Pető Sándor
2026.02.08, 19:02
Frissítve: 2026.02.08, 19:04

Románia egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz, mivel az államnak nincs egymilliárd dollárja a belépési díj megfizetéséhez – erről szóltak a korábbi hírek, de most hatalmas fordulat történt. Már az eredeti hír is furcsálkodást szült, hiszen a belépéshez nem is kell fizetni – és aztán cáfolták is az egészet. Vasárnap Nicusor Dan román államfő már azt közölte Facebook-oldalán, hogy országa "üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit", és egyeztetéseket folytat Washingtonnal a Béketanács ülésén való részvételről február 19-én.

Románia mégsem távolítja el magát a Béketanácstól, nem stimmelt a korább hír, és van pénzük
Románia mégsem távolítja el magát a Béketanácstól, nem stimmelt a korább hír, és van pénzük Fotó: AFP

Dan közölte: Románia meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács február 19-i ülésére. Úgy fogalmazott, hogy Bukarest részvétele a Washingtonnal való egyeztetések kimenetelétől függ – jelenti az MTI –, ki azonban nem zárta. 

Miután megkapták a meghívást, konzultációt kezdeménytek Washingtonnal tisztázni: az új világtestület chartájának egyes előírásai felvizsgálhatók-e, illetve értelmezhetők-e úgy, hogy összeegyeztethetők legyenek a román állam jelenlegi nemzetközi kötelezettségeivel – magyarázza Dan. A kérdés, miként vehetnének részt az ülésen a Romániához hasonló országok, melyek nem tagjai a Béketanácsnak, de a testület chartájának esetleges felülvizsgálata esetén csatlakoznának hozzá. 

Románia és a Béketanács: megszorítások folynak, de amire nagyon kell, arra van pénzük

Nicusor Dan egyébként korábban is úgy nyilatkozott, hogy a román külügyminisztérium elemzi a Béketanácshoz való csatlakozás lehetőségét.

Megszólalt Ilie Bolojan is – akinek kormánya fájdalmas megszorításokra kényszerül –, és cáfolta az Antena 3 televízióban forrásaikra hivatkozva megjelent hírt, Hogy Románia azért nem csatlakozik, mert nincs egymilliárd dollárja a tagsági díj kifizetésére. 

Hangsúlyozta: Bukarest ki tud fizetni egymilliárd dollárt egyik vagy másik projektre, amennyiben az ország érdeke és jelenlegi gazdasági helyzete indokolja. 

Az államfő később a valóságnak megfelelően pontosított, kiemelve: Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt. A kép így most már teljes. 

 

