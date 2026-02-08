A Holdról is látszik, Trump japán szövetségese megismételte Orbán Viktor választási sikerét
Mindössze három hónappal hivatalba lépése után, egy havas japán télre írt ki kockázatos előrehozott választást Takaicsi Szanae, Japán első női miniszterelnöke. A választást menetrendszerűen be is havazta a tél, Takaicsi azonban földcsuszamlásszerű győzelmet aratott. A japán választás eredményének örül ennek szövetségese, Donald Trump amerikai elnök és a japán gazdasági élet szereplői, kevésbé Hszi Csin-ping kínai elnök. Takaicsi erős személyisége által fellelkesítve sokan az ország egyes részein lehullott jelentős hó ellenére is elmentek voksolni.
A választás előtti hónapokat beárnyékolta, hogy az új miniszterelnök kapcsolata Kínával villámgyorsan megromlott, miközben a japán gazdaság nem akart növekedésnek indulni. A szókimondó stílusú Takaicsinek azonban bejött merész húzása.
Takaicsi megszerezte a kétharmados többséget és fordulatot hajt végre a japán politikában
A közszolgálati NHK előzetes eredményei és előrejelzései szerint Takaicsi Liberális Demokrata Pártja (LDP) és koalíciós partnere, a Japán Innovációs Párt legalább 310 mandátumot szerezhet a parlament 465 fős alsóházában – jelentette az amerikai The Wall Street Journal.
Ez kétharmados többséget biztosítana a kormánynak az alsóházban. Ez elsöprő ellenőrzést jelent a kormánypolitika számára, és lehetővé teszi a felsőház megkerülését a kormány programjának keresztülvitelében.
Az NHK szerint Takaicsi vezetése alatt az LDP önállóan is többséget szerezhet, ami fordulatot jelent a párt több mint egy évtizedes koalíciós kényszere után.
Olyan válaszúthoz érkeztünk, amely alapjaiban alakítja át nemzetünket
– írta Takaicsi a választás előtt szombaton a közösségi médiában, szavazásra buzdítva támogatóit.
Gazdasági tervei miatt akart választást ilyen gyorsan
Vasárnap egy televíziós interjúban elmondta: gazdasági tervei miatt akart új választást, hogy meglegyen az erős felhatalmazása a szándékolt átalakításhoz. Ezt meg is kapta, személyes népszerűségére építve. A WSJ értékelése szerint a választókat lelkesítette határozottsága, őszinte kommunikációs stílusa, optimizmusa és "kívülálló" pozíciója egy férfiak uralta politikai világban.
Gyengén szerepelt a választáson az újonnan alakult Centrista Reform Szövetség, amely két ellenzéki csoport összefogásaként jött létre.
Japán választás: milyen új utat ígért Takaicsi Szanae, amivel megszólította a választókat?
Takaicsi kifejezetten Amerika-barát.
A védelmi kiadások növelését ígérte és a japán ipar megerősítését szorgalmazza, még pedig abban a kontextusban, hogy Japán az Egyesült Államok nélkülözhetetlen ázsiai partnere legyen.
Ebben Donald Trump jóindulatára is számíthat, hiszen az amerikaiak más szövetségesei – mnt az Európai Unió vezetői is – fanyalogva fogadták hatalomra jutását és nehezen kiszámíható vám-, és köülpolitikáját. Nem úgy Takaicsi, aki azonnal baráti jobbot nyújtott, és ebben is hasonlít a magyar miniszterelnökre.
Hozzállása Tokió pragmatizmusát tükrözi s azt a felismerést, hogy Japán nem lazíthatja kapcsolatat az Egyesült Államokkal, miközben a térségben egyre határozottabban lép fel a hatalmas Kína.
Japánnak nincs más választása, mint a szoros kapcsolat az Egyesült Államokkal a saját biztonsága érdekében
– idézi az amerikai lap Gerald Curtist, a Columbia Egyetem japán politikával foglalkozó szakértőjét.
A miniszterelnök jövő hónapban Washingtonba utazik egy csúcstalálkozóra Trumppal, ahol többek között biztosítékot szeretne kapni arra, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az ázsiai regionális biztonság mellett. Az USA mintegy 60 ezer katonát állomásoztat Japánban.
Az út megelőzi Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök áprilisra tervezett pekingi találkozóját.