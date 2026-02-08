A Holdról is látszik, Trump japán szövetségese megismételte Orbán Viktor választási sikerét

Mindössze három hónappal hivatalba lépése után, egy havas japán télre írt ki kockázatos előrehozott választást Takaicsi Szanae, Japán első női miniszterelnöke. A választást menetrendszerűen be is havazta a tél, Takaicsi azonban földcsuszamlásszerű győzelmet aratott. A japán választás eredményének örül ennek szövetségese, Donald Trump amerikai elnök és a japán gazdasági élet szereplői, kevésbé Hszi Csin-ping kínai elnök. Takaicsi erős személyisége által fellelkesítve sokan az ország egyes részein lehullott jelentős hó ellenére is elmentek voksolni.

Japán választás: egy erős nő idéz elő világraszóló fordulatot a felkelő nap országában Fotó: Anadolu via AFP

A választás előtti hónapokat beárnyékolta, hogy az új miniszterelnök kapcsolata Kínával villámgyorsan megromlott, miközben a japán gazdaság nem akart növekedésnek indulni. A szókimondó stílusú Takaicsinek azonban bejött merész húzása.

Takaicsi megszerezte a kétharmados többséget és fordulatot hajt végre a japán politikában

A közszolgálati NHK előzetes eredményei és előrejelzései szerint Takaicsi Liberális Demokrata Pártja (LDP) és koalíciós partnere, a Japán Innovációs Párt legalább 310 mandátumot szerezhet a parlament 465 fős alsóházában – jelentette az amerikai The Wall Street Journal.

Ez kétharmados többséget biztosítana a kormánynak az alsóházban. Ez elsöprő ellenőrzést jelent a kormánypolitika számára, és lehetővé teszi a felsőház megkerülését a kormány programjának keresztülvitelében.

Az NHK szerint Takaicsi vezetése alatt az LDP önállóan is többséget szerezhet, ami fordulatot jelent a párt több mint egy évtizedes koalíciós kényszere után.

Olyan válaszúthoz érkeztünk, amely alapjaiban alakítja át nemzetünket

– írta Takaicsi a választás előtt szombaton a közösségi médiában, szavazásra buzdítva támogatóit.

Gazdasági tervei miatt akart választást ilyen gyorsan

Vasárnap egy televíziós interjúban elmondta: gazdasági tervei miatt akart új választást, hogy meglegyen az erős felhatalmazása a szándékolt átalakításhoz. Ezt meg is kapta, személyes népszerűségére építve. A WSJ értékelése szerint a választókat lelkesítette határozottsága, őszinte kommunikációs stílusa, optimizmusa és "kívülálló" pozíciója egy férfiak uralta politikai világban.