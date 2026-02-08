Deviza
Orbán Viktor elképesztőt jövendölt egy magyar régiónak: megötödölt munkanélküliség után ötszörös bér

Fontos gazdasági ígéreteket tett a régióban élők számára Komárom-Esztergom vármegyében a kormányfő. Az országjárás keretében a Magyarország előtt álló legnagyobb kihívásokról is beszélt Orbán Viktor.
VG
2026.02.08, 18:01

Komárom-Esztergom vármegyében járt országjárása második állomásán Orbán Viktor miniszterelnök, aki a békepártiság mellett fontos gazdasági ígéreteket is tett a régióban élők számára a Kemmának adott interjúban.

Orbán Viktor
Orbán Viktor országjárásra indult / Fotó: Fisher Zoltán

A kormányfő fantasztikus és komoly össztársadalmi teljesítménynek nevezte, hogy a szocializmus idején még iparvidéknek számító vármegyéből a lejtmenetet követően modern iparvidéket sikerült létrehozni, így az ország ipari teljesítményének több mint 10 százalékát Komárom-Esztergom vármegye adja.

A foglalkoztatásban és a bérekben is nagyot léptek előre Orbán Viktor szerint

A fejlődést szemléltetve elmondta, 2010 környékén még 10 százalékos volt itt munkanélküliség, most pedig 2 százalék, ami messze az országos átlag alatt van. A bruttó átlagkereset akkor 200 ezer forint volt, most a 600–700 ezer között van, és ebben még nincsen benne az idei, megemelt összeg. 

Tehát ez egy jól teljesítő térség. De a 2026–2030-as ciklus végére itt is szeretnénk elérni a legalább egymillió forintos bruttó átlagjövedelmet

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az elért gazdasági eredményeket megőrizni, Orbán Viktor azt mondta, a helyben működő ipari üzemek mindegyikének van jövője. 

Bővítést látok, új gyárakat, új beruházásokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azért jár ide haza ebbe a vármegyébe, túl azon, hogy komáromi származású, mert itt rendszeresek a hazai és külföldi beruházások, befektetések. 

A modern ipart megteremtették, amit most utol kell érni az úthálózattal és a közlekedéssel, el kell érni azt a szintet, amit az ipari termelésben már elértek.

A kormányfő szerint ami hiányzik, és a következő négy év nagy munkája lesz, az a közlekedés. „Ez Komárom városában különösen fontos, mert itt szenvednek az emberek a közlekedés hiányosságai miatt. Ez meg fog történni a következő ciklusban, készen vannak a terveink. Van, amit már ki is írtunk közbeszerzésre, van, amit már csak meg kell építeni, szóval ez is rendben lesz” – ígérte Orbán Viktor.

Ez a következő négy év legnagyobb feladata Magyarország számára

Az ország előtt álló legnagyobb feladat a következő négy évben az lesz a miniszterelnök szerint, hogy ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elküldjék Ukrajnába. A háború ilyen értelemben nagyon is közel van az emberek zsebéhez.

Brüsszel világosan beszél. Ezért akarja, hogy Magyarországon emeljük meg az árakat, emeljük meg az adókat, mert ezt a pénzt utána be kellene fizetnünk Brüsszelbe, és Brüsszelből elküldik a háborúba. Ennek én ellenállok, kívül tartom Magyarországot. Legutóbb is küldtek oda 90 milliárd eurónyi, hitelből felvett pénzt, de sikerült elérnünk, hogy Magyarország ebben egyáltalán ne vegyen részt

– magyarázta a lapnak.

A technológiai forradalom nyerteseivé kell válnunk 

Jelenős kihívás a háború mellett a jelenleg zajló techológiai forradalom is, melynek két nagy ága van. Az egyik a robotizáció: egyre több robot vált ki ma még ember által végzett munkát. A másik pedig a mesterséges intelligencia, amiről nem tudjuk még, hogy milyen hatást gyakorol majd az életünkre. 

A kormányfő szerint aki ebből a két modern folyamatból kimarad, az valószínűleg olyan lépéshátrányba kerül, amit később nem tud pótolni. Ezért a magyar kormánynak dolga, hogy együttműködve a kamarával meg a magyar vállalkozókkal, se a robotizációból, se a mesterséges intelligenciából ne maradjon ki. 

 

„Fel tudunk készülni arra, hogy ezek a folyamatok ne munkahelyeket vegyenek el, hanem amennyi munkahelyet elvesznek, legalább annyi újat létre is hozzanak, és összességében ennek a folyamatnak a magyarok ne vesztesei, hanem nyertesei legyenek” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

