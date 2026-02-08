Orbán Viktor elképesztőt jövendölt egy magyar régiónak: megötödölt munkanélküliség után ötszörös bér

Komárom-Esztergom vármegyében járt országjárása második állomásán Orbán Viktor miniszterelnök, aki a békepártiság mellett fontos gazdasági ígéreteket is tett a régióban élők számára a Kemmának adott interjúban.

Orbán Viktor országjárásra indult / Fotó: Fisher Zoltán

A kormányfő fantasztikus és komoly össztársadalmi teljesítménynek nevezte, hogy a szocializmus idején még iparvidéknek számító vármegyéből a lejtmenetet követően modern iparvidéket sikerült létrehozni, így az ország ipari teljesítményének több mint 10 százalékát Komárom-Esztergom vármegye adja.

A foglalkoztatásban és a bérekben is nagyot léptek előre Orbán Viktor szerint

A fejlődést szemléltetve elmondta, 2010 környékén még 10 százalékos volt itt munkanélküliség, most pedig 2 százalék, ami messze az országos átlag alatt van. A bruttó átlagkereset akkor 200 ezer forint volt, most a 600–700 ezer között van, és ebben még nincsen benne az idei, megemelt összeg.

Tehát ez egy jól teljesítő térség. De a 2026–2030-as ciklus végére itt is szeretnénk elérni a legalább egymillió forintos bruttó átlagjövedelmet

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet az elért gazdasági eredményeket megőrizni, Orbán Viktor azt mondta, a helyben működő ipari üzemek mindegyikének van jövője.

Bővítést látok, új gyárakat, új beruházásokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azért jár ide haza ebbe a vármegyébe, túl azon, hogy komáromi származású, mert itt rendszeresek a hazai és külföldi beruházások, befektetések.

A modern ipart megteremtették, amit most utol kell érni az úthálózattal és a közlekedéssel, el kell érni azt a szintet, amit az ipari termelésben már elértek.

A kormányfő szerint ami hiányzik, és a következő négy év nagy munkája lesz, az a közlekedés. „Ez Komárom városában különösen fontos, mert itt szenvednek az emberek a közlekedés hiányosságai miatt. Ez meg fog történni a következő ciklusban, készen vannak a terveink. Van, amit már ki is írtunk közbeszerzésre, van, amit már csak meg kell építeni, szóval ez is rendben lesz” – ígérte Orbán Viktor.

Ez a következő négy év legnagyobb feladata Magyarország számára

Az ország előtt álló legnagyobb feladat a következő négy évben az lesz a miniszterelnök szerint, hogy ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elküldjék Ukrajnába. A háború ilyen értelemben nagyon is közel van az emberek zsebéhez.

Brüsszel világosan beszél. Ezért akarja, hogy Magyarországon emeljük meg az árakat, emeljük meg az adókat, mert ezt a pénzt utána be kellene fizetnünk Brüsszelbe, és Brüsszelből elküldik a háborúba. Ennek én ellenállok, kívül tartom Magyarországot. Legutóbb is küldtek oda 90 milliárd eurónyi, hitelből felvett pénzt, de sikerült elérnünk, hogy Magyarország ebben egyáltalán ne vegyen részt

– magyarázta a lapnak.