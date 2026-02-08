Kiderült, hol hallgatják Európában a legtöbb helyi zenét – fellélegezhetnek a magyar zenészek, főleg a fiatalok

Az Artisjus 2025-ben mintegy 15,2 milliárd forint jogdíjat fizetett ki a dalok, zeneművek szerzőinek és zeneműkiadóinak. Az összeg minden korábbinál nagyobb része járt magyar szerzőknek, összesen 22 945 főnek, az új szerzők immár több mint ötöde 20 év alatti.

Fotó: Szaniszló Róbert, NurPhoto via AFP

A tavaly kifizetett 15,195 milliárd forint 12 százalékkal haladja meg az előző évit, és reálértékben először (5,9 százalékkal) több, mint a pandémia előtti összeg. Ez a zenét használó iparágak sikeres teljesítményén túl annak köszönhető, hogy 2025-ben lehetővé vált a jogdíjak inflációkövető emelése – közölte a magyar szerzői jogvédő iroda egyesület.

Mint írták, az elmúlt egy évtizedben folyamatosan nőtt a magyarok részesedése az összes jogdíjból.

Ez főként az online zenehallgatás utáni jogdíjak további erősödésének tudható be, mivel ott az Artisjus csak közvetlenül a magyar dalok után érvényesíthet jogdíjat. A hazai szerzők részesedése 2025-ben már majdnem elérte az 59 százalékot. Hazánk azon kevés európai ország közé tartozik, ahol az éves top 10 csak helyi zenékből áll össze.

Fontos bővülési ok az arénakoncertek számának növekedése is, abban a magyar fellépők (így a magyar dalok) magas aránya. A pandémia előtt ez szinte kizárólag a nemzetközi sztárprodukciók terepe volt, 2024–2025-ben viszont a magyar előadók számára is elsődleges piaccá lépett elő.

2025-ben 22 945 szerző kapott jogdíjat az Artisjustól, ami 10 százalékos emelkedés az előző évihez képest.

A közlemény kiemelte: általában elmondható, hogy az keres jól a jogdíjakból, aki mögött komoly szerzői életmű áll. Tavaly a bruttó legalább egymillió forint jogdíjban részesülőknek átlagban 411 különböző műve szólalt meg valamilyen formában (élő- vagy háttérzeneként, rádióban vagy online). A jogdíjak általános emelkedése ahhoz vezetett, hogy az átlagbérekhez viszonyított jogdíjpiramis felsőbb szintjein is növekedés állt be.

Azok, akik szerzői jogdíjból az átlagkereset kétszeresét is megkeresték, 76-an voltak, ami az eddigi legmagasabb szám. Egy professzionális zenész jövedelmének mintegy ötödét teszi ki a szerzői jogdíj, az átlagkereset legalább 20 százalékát 2025-ben 915 fő érte el.