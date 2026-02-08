A "Magyarország-pótdíj" félrevezetés, Nagy Márton visszavág: az Alibaba ezt nem teheti, vizsgálatok indulnak
Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról, a fogyasztók félrevezetésére alkalmas gyakorlat pedig elfogadhatatlan – erről a Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt.
A kormány azonnali hatósági vizsgálatokkal és összehangolt fellépéssel garantálja a tisztességes versenyt, valamint a magyar emberek érdekeinek és jogainak hatékony védelmét az online kereskedelemben is
– áll a közleményben. A kormány a fogyasztók védelme érdekében határozottan fellép minden olyan piaci gyakorlattal szemben, amely megtéveszti a vásárlókat, vagy jogtalan többletterheket hárít rájuk.
Az NGM-nek azért kell fellépnie, mert a sajtóban megjelent hírek szerint az Alibaba e-kereskedelmi platform egyes magyarországi vásárlások esetén 4,5 százalékos, „Hungary Surcharge” (Magyarország-pótdíj) megnevezésű tételt számít fel.
A híresztelésekkel ellentétben azonbana magyar kormány és az Alibaba között nem jött létre semmilyen megállapodás, amely bármilyen formában felhatalmazást adna „Magyarország-pótdíj” felszámítására, beszedésére, vagy annak állami teherként való feltüntetésére.
A magyar fogyasztók megtévesztésére alkalmas minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amely egy vállalkozás által egyoldalúan meghatározott többletköltséget hatósági előírásként, „kötelező állami teherként”, vagy kormányzati megállapodás következményeként tüntet fel.
A tisztességes piaci működés alapkövetelménye, hogy a fogyasztók által fizetendő díjak jogalapja világos, egyértelmű és ellenőrizhető módon kerüljön bemutatásra.
Az Alibaba ezt nem teheti, az NGM felszólítja: a díjat szüntesse meg
Mivel az alapkövetelményt az Alibaba nem teljesíti, a minisztérium felszólítja:
- a díjat menten szüntesse meg,
- a magyar fogyasztók tájékoztatását tegye egyértelművé, különös tekintettel arra, hogy ne kelthesse azt a látszatot, mintha állami felhatalmazás vagy megállapodás alapján szedne díjat.
Ezzel nincs vége, vizsgálatok indulnak
Mivel a díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját,
- a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít. Azt kívánják vele megállapítani, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve hogy amit közzétettek, az nem megtévesztő-e.
- Vizsgálatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, hogy tisztázza: az alkalmazott díjtételek kezelése és feltüntetése összhangban áll-e az előírásokkal.
Nem kerülhetnek versenyhátrányba azok, akik betartják a törvényt
A piacon kiegyensúlyozott, tisztességes versenyfeltételeknek kell érvényesülniük, legyen szó hazai vagy külföldi, akár az Euórpai Unión kívüli szereplőkről – szögezi le a minisztérium. A fogyasztóknak pedig meg kell kapniuk a lehetőséget, hogy átlátható, ellenőrizhető információk alapján hozhassanak döntést.
Amennyiben a 4,5 százalékos díj a 2025-ben a platformokra is kiterjedő kiskereskedelmi különadóval, illetve annak értelmezésével összefüggésben merült fel, fontos rögzíteni: Magyarország az adóalanyok körének rendezésével az egyenlő versenyfeltételeket erősítette, és nem elfogadható, hogy bármely piaci szereplő ezt a fogyasztók felé „állami pótdíjként” kommunikálja, vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva jelenítse meg – írja az NGM közleménye.