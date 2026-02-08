A "Magyarország-pótdíj" félrevezetés, Nagy Márton visszavág: az Alibaba ezt nem teheti, vizsgálatok indulnak

Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról, a fogyasztók félrevezetésére alkalmas gyakorlat pedig elfogadhatatlan – erről a Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt.

Alibaba: vizsgálatok indulnak a kínai platform ellen Magyarországon, híresztelés hogy a kormány extra díjhoz járult volna hozzá Fotó: Imaginechina via AFP

A kormány azonnali hatósági vizsgálatokkal és összehangolt fellépéssel garantálja a tisztességes versenyt, valamint a magyar emberek érdekeinek és jogainak hatékony védelmét az online kereskedelemben is

– áll a közleményben. A kormány a fogyasztók védelme érdekében határozottan fellép minden olyan piaci gyakorlattal szemben, amely megtéveszti a vásárlókat, vagy jogtalan többletterheket hárít rájuk.

Az NGM-nek azért kell fellépnie, mert a sajtóban megjelent hírek szerint az Alibaba e-kereskedelmi platform egyes magyarországi vásárlások esetén 4,5 százalékos, „Hungary Surcharge” (Magyarország-pótdíj) megnevezésű tételt számít fel.

A híresztelésekkel ellentétben azonbana magyar kormány és az Alibaba között nem jött létre semmilyen megállapodás, amely bármilyen formában felhatalmazást adna „Magyarország-pótdíj” felszámítására, beszedésére, vagy annak állami teherként való feltüntetésére.

A magyar fogyasztók megtévesztésére alkalmas minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amely egy vállalkozás által egyoldalúan meghatározott többletköltséget hatósági előírásként, „kötelező állami teherként”, vagy kormányzati megállapodás következményeként tüntet fel.

A tisztességes piaci működés alapkövetelménye, hogy a fogyasztók által fizetendő díjak jogalapja világos, egyértelmű és ellenőrizhető módon kerüljön bemutatásra.

Az Alibaba ezt nem teheti, az NGM felszólítja: a díjat szüntesse meg

Mivel az alapkövetelményt az Alibaba nem teljesíti, a minisztérium felszólítja:

a díjat menten szüntesse meg,

a magyar fogyasztók tájékoztatását tegye egyértelművé, különös tekintettel arra, hogy ne kelthesse azt a látszatot, mintha állami felhatalmazás vagy megállapodás alapján szedne díjat.

Ezzel nincs vége, vizsgálatok indulnak

Mivel a díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját,

a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít. Azt kívánják vele megállapítani, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve hogy amit közzétettek, az nem megtévesztő-e.

Vizsgálatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, hogy tisztázza: az alkalmazott díjtételek kezelése és feltüntetése összhangban áll-e az előírásokkal.

Nem kerülhetnek versenyhátrányba azok, akik betartják a törvényt

A piacon kiegyensúlyozott, tisztességes versenyfeltételeknek kell érvényesülniük, legyen szó hazai vagy külföldi, akár az Euórpai Unión kívüli szereplőkről – szögezi le a minisztérium. A fogyasztóknak pedig meg kell kapniuk a lehetőséget, hogy átlátható, ellenőrizhető információk alapján hozhassanak döntést.