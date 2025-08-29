Forgalmirend változást közölt az M4-es autópályán az Építési és Közlekedési Minisztérium. A felhívás szerint az M4 gyorsforgalmi út jelenleg épülő Törökszentmiklós-Kisújszállás közötti szakaszán ütemterv szerint halad a kivitelezés. A munkálatok folytatásához forgalmirend változás lépett életbe a Kisújszállást elkerülő szakaszon.

Magyarország új autópályája: fordulathoz ért az építkezés – 60 km/h korlátozás lép életbe / Fotó: Mediaworks

A majdani gyorsforgalmi út részeként felújítják, illetve részben átépítik a jelenlegi 4-es számú főút kétszer egy sávos, Kisújszállást elkerülő szakaszát a 143+400 – 152+290 km szelvények között, valamint új, különszintű csomópont és komplex pihenőhely is épül Kenderes és Kisújszállás határában.

Az építés előrehaladtával a jelenlegi ideiglenes forgalmirend módosul.

A korábbi ideiglenes terelőutak helyett a pihenőhely végleges állapotban elkészült le- és felhajtóágain keresztül haladhat a 4 sz. főút forgalma mind Debrecen, mind Budapest irányában. Az útszakasz továbbra is munkaterületként üzemel, az építési munkák és a jelentős építési forgalom miatt előzési tilalomra és 60km/h sebességkorlátozásra számíthatnak a gépjárművel közlekedők. A felsorolt létesítmények készültsége csak a koronaélek, szalagkorlátok között teljeskörű, ezért munkavégzésre, forgalmi fennakadásra, sebességkorlátozásra továbbra is számítani kell.