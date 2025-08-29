Ezreket figyelmeztetett a NAV: még egyszer szól, aztán repülnek a csekkek - de nem ez a legrosszabb

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőben a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segít a cégeknek, hogy elkerülhessék a beszámoló benyújtásának az elmulasztása miatt kiszabható súlyos szankciókat: a 200 ezer forintos mulasztási bírságot és az adószámtörlést.

A NAV akár az adószámot is elveheti, ha nem jön meg időben a beszámoló / Fotó: Chayanuphol / Shutterstock

A gazdálkodók minden évben kötelesek beszámolót készíteni, és ezt közzétenni. Ez nem puszta formaság: az éves beszámoló a vállalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetének átláthatóságát biztosítja nemcsak a hatóságok, hanem az üzleti partnerek számára is.

Mintegy 7 ezren a NAV felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat. Sokat kockáztat az a cég, amely ezt a határidőt sem tartja be, mert a második felszólítással már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV,

de még mindig újabb harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására. A mulasztást mielőbb érdemes pótolni, ugyanis már folyamatban van a második körös felszólítások kiküldése. Ha a második felhívásban biztosított harminc nap is eredménytelenül telik el, jön a legsúlyosabb szankció: a NAV hivatalból törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi megszűntnek nyilvánítását.

Az adószámtörlés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég ezután nem végezhet gazdasági tevékenységet, tehát nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, vagy például áfát sem igényelhet vissza. Ezt az érintettek csak úgy kerülhetik el, ha teljesítik közzétételi kötelezettségüket.

