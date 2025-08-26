Olyan licit megy a NAV honlapján, hogy elsőre nem hisszük el

Az adóhatóság közleménye szerint akár egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a NAV Elektronikus Árverési Felületén (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felületet, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön lehet licitálni. Így magánszemélyként is, könnyen lehet akár csak egy darab ajtólapra ajánlatot tenni. Az ajtólapok becsértéke az eredeti érték 25 százaléka.

A NAV árverési oldalán ezúttal beltéri ajtók is vannak

Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.

Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán. Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.

Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.

Bővebben tájékozódni, regisztrálni, a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet, az árverés kezdete előtt a meghirdetések (jövőbeni árverések), augusztus 30-tól pedig a futó árverések között.

Kínai áfacsaló bukott le

Fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját egy cég, de a NAV áfaellenőrzése fényt derített a visszaélésre. A NAV a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezte a céget, a tartozás fedezetére pedig a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalta. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén akadt fenn az a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.

A kockázatelemzők szerint a vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat.

Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt.

A revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetők, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, és áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzésére nem kerülhetett sor, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre.