Kész kincsesbánya – bontatlan iPhone-ra és luxusautóra is lehet licitálni a NAV árverési oldalán

Azt már megszokhattuk, hogy valóságos dömping van a NAV árverési oldalán ruhákból és egyéb használati cikkekből. Időnként azonban szokatlanabb tételekkel is bővül a kínálat: nemrég beszámoltunk róla, hogy beltéri ajtókra is lehet licitálni. Emellett egy igazi luxusautó, egy Bentley is új gazdáját várja a portálon.

Indulhat a licit a Bentley luxusutóra is

A Haon szerint a 13 éves benzines luxusautó eddig 83 ezer kilométert tett meg, a hivatal szerint a becsült értéke 40 millió forint, ennek minimum a feléről indulhatnak az ajánlatok. Tény, hogy a kocsi nem makulátlan, a jellemzés szerint

a bal oldali tükör, a hátsó sárvédő lent törött, sérült. A jobb első felni és első sárvédő sérült, bal ajtó élén a festék kopott.

Van választék, a SUV-k kedvelői is csemegézhetnek, ugyanis találnak itt egy tízéves X5 BMW-t, de annak is érdemes felkeresnie az oldalt, aki hibridre vágyik, ugyanis egy Toyota Priust is kínálnak.

Szerencsecsomag is van

„50 tétel vegyes árucikk” – ezen a néven szerepel egy, a fotók alapján félszobányi, méretes kartondobozból álló összeállítás, amely valamivel több, mint egymillió forintos kezdőlicittel indul.

A Kínából származó, ismeretlen áruk teljes körű ismertetését az adóhatóság nem biztosítja, így nem lehet tudni, hogy mekkora fogás valójában.

Legkevesebb 25 ezer forintért elvihető acélpengéjű spanyol díszkard, de légpisztolyt is lehet vásárolni – érdemes vigyázni azonban, mert ha valaki rákérdez, az nehezen hihető, hogy valóban a NAV oldaláról származik a légfegyver.

Hogy valóban használható dolgokat is mutassunk, találtunk iPhone 14-et is, a 256 gigabyte-os változatra minimum 148 ezer forintos ajánlat tehető, ez gyakorlatilag a bolti ár fele. Vadi új, bontatlan csomagolás, de a garanciáról le kell mondanunk. Az egy generációval korábbi 13-asokra 94 ezer forintért is lecsaphatunk, az iPhone 11 pedig akár 70 ezerért elvihető.

Érdekesség, hogy

kalapács alá kerül egy 699 bontatlan géllakkot tartalmazó állvány is.

A teljes szett 280 ezer forintba kerül, vagyis darabonként 400-at kérnek érte, jó néhány szezonra viszont biztosítva lesz a választék. Aki mégsem saját részre szánná, és még műkörmös végzettsége is van, annak remek választás lehet a mobil szépségsziget. A kétmillió forintos kezdőáron induló stand összeszerelése után pedig már fogadhatja is az ügyfeleket saját szalonjában.

