Elemzők: szilárd lábakon áll a „sokkszerű” bérnövekedés – az árindex viszont továbbra is gondot okoz

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban gyorsult a bruttó átlagkeresetek növekedési üteme, az előző év azonos időszakához képest 9,7 százalékkal emelkedett és meghaladta a 700 ezer forintot. A nettó kereset értéke 9,6 százalékkal, 484 ezer forintra emelkedett, amely 4,8 százalékos reálbér-növekedés, az infláció hatását is figyelembe véve.

Szakértők szerint a lakosság nem érzi a reálbérek-emelkedését / Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Becsapósak a sokkszerű számok

A konszenzus 8 százalék körüli bérnövekedésről szólt, így tehát az adat egyértelműen pozitív meglepetés, de

a pénztömeg csak részben áramlik vissza a reálgazdaságba

– erre utal az alapvetően gyenge gazdasági teljesítmény Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint.

Ha a trendeket nézzük, a bérnövekedés üteme platózni kezdett 10 százalék közelében, azonban

a tartósan magas infláció a nettó átlagbér reálértékének növekedését is viszonylag alacsonyan tartja.

A tartósan magasan ragadó inflációs várakozások ár-bér spirált gerjeszthetnek. Emellett Virovácz szerint az is gondot okoz, hogy a bérek vásárlóerejének 2023 vége és 2024 vége között regisztrált két számjegyű növekedéséhez képest a napjainkban tapasztalható 3–5 százalékos reálbér-növekedés a fogyasztók számára inkább negatív jelentésű. Ennek oka, hogy a fejekbe beégett 15-20 százalékos (nominális) és 10 százalékos (reál) dinamikáról lelassuló bérnövekedést a háztartások úgy élik meg, hogy az anyagi helyzetük romlik.

Kedvező ugyanakkor, hogy minden fontosabb területen gyorsult a bérdinamika. A vállalati szférában a 9,7 százalékos átlagbér-növekedés meglehetősen vegyes kép mellett alakult ki.

Ami az egész évet illeti, az ING Bank 8 százalék körüli éves átlagbér-növekedésre számít a nemzetgazdaság egészében, amiből 3,2 százalékos reálbér-emelkedés következik. Ugyanakkor

a romló üzleti bizalmi indexek a munkaerőköltségek racionalizálását, és a bérdinamika visszafogását is elhozhatják.

A bizalom erőteljes javulása ugyanis elengedhetetlen feltétele, hogy a magyar gazdaság újra tartós növekedési pályára álljon.

Több kockázat is van

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás ágazatokat emelte ki, melyek a múlt hónapban még visszafogták, most viszont emelték a bérdinamikát. Molnár Dániel szerint a szektorok nagymértékben ki vannak téve a külső kereslet alakulásának, a bizonytalanság is itt a legerősebb.