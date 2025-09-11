Magyar Péterék kiszivárgott adóterve: a brutális emelés kinyírhatja a vállalkozásokat – olyan tömeges munkanélküliség jöhet, mint a Bokros-csomag idején

Magyarország messze nem adóparadicsom – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. A közgazdásszal azután beszéltünk, hogy az Index megírta: nemcsak az szja, hanem több más adónem brutális emelésére is készül a Tisza Párt. A lap információi szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelnék Magyar Péterék a társasági adó kulcsát.

Újabb adónemeket emelne meg brutálisan a Tisza Párt, az állampapírokat is megsarcolnák egy cikk szerint / Fotó: Bodnár Boglárka

Sebestyén Géza szerint igaz, hogy a 9 százalékos magyar társasági adó az EU-ban a legalacsonyabb, ám nem sokkal kisebb, mint a bolgár (10 százalék) vagy a ciprusi és ír (12,5 százalék). Sőt, ha a magyar iparűzési adót is figyelembe vesszük, akkor végképp kijelenthető, hogy a hazai adórendszer bár nagyon kedvező, de nem lóg ki lefelé az európaiból, illeszkedik hozzá. Azaz bár tény, hogy a kifejezetten alacsony elvonású országok között vagyunk, ha társasági adót nézünk, ám az adóparadicsom kifejezés olyan messze áll a valóságtól, hogy ilyet csak az mondhat, akinek köze nincsen a tényekhez. Felhívta a figyelmet arra:

különösen annak a fényében kétséges a fenti jellemzés, hogy Donald Trump akár 15 százalékra is levinné az amerikai nyereségadót, amivel nagyjából ott lennének, mint ahol az iparűzési adóval kiegészített magyar rendszer.

Hozzátette, hogy a valódi adóparadicsomok, mint például

Bermuda,

Cayman

és Bahamák

0 százalékos társasági adót és gyakran pénzügyi titkosságot kínálnak.

A nyereségadó emelése kinyírná a hazai vállalkozásokat

A társasági nyereségadó emeléséről beszélni nem igazán világos, hogy miért éri meg egy olyan pártnak, akinek eddig a teljes kampánya arra alapult, hogy minden jó dolgot, minden kedvezményt megtartanak, sőt, csak bővíteni fognak. Ez itt nem egy bővítés lenne, hanem gyakorlatilag a magyarországi vállalkozások kinyírása. Ennyire drámai adóemelésről nem igazán tud az elemző nemzetközi példát mondani.

Argentína 2021-ben 35 százalékra emelt 30 százalékról, Banglades ugyanekkor 25 százalékról 32,5 százalékra.

A nemzetközi irodalom szerint a nagy kulcsemelések visszafogják a beruházásokat és tőkemenekítést okozhatnak, csökken a GDP, a foglalkoztatás, akár a bérek is – emelte ki az elemző. Hozzátette: nem csoda, hogy ilyen jelentős emelések nem szoktak történni, ahogyan az sem, hogy még Bangladesben is rájöttek, hogy hibás volt az emelés, és a következő két évben két lépésben 27,5 százalékra vágták az adókulcsot.