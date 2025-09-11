Őrült terv látott napvilágot– újabb adónemeket emelne meg brutálisan a Tisza Párt, az állampapírokat is megsarcolnák

Az index a párt szakértőinek munkáját ismerő forrásból megtudta, hogy 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek, hogy az egyre erősebb kampányígéreteiket teljesíthessék majd. Az index megkereste a Tisza Pártot, tagadták információikat.

Magyar Péter: ha a Tisza hatalomra kerül, adóemelés jön / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A weboldal információit ugyanakkor több, egymástól független forrás is megerősítette. Érdemes felidézni, hogy

most a társasági adó kulcsa 9 százalék, ezt emelnék 25-re.

Az indoklás szerint Magyarország egyfajta „adóparadicsommá” vált, az alacsony társasági adó kulcs miatt, de ez jelentősen csökkenti a büdzsé bevételeit.

Sávos tőkejövedelem-adó jönne

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek.

Hasonlóan történne

az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”. Ebből tehát az következik, hogy a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.

Az azonban egyelőre nem világos, hogy mit értenek „attól elkülönülő adózás” alatt.

Az index úgy tudja, hogy nemcsak progresszív szja rendszert vezetne be a Tisza Párt, hanem

a családtámogatási rendszer „korrekciójára” is készül.

A politikai pltformon belüli feszültséget jelzi, hogy az internetes oldal információi szerint komoly aggodalmat keltett a párton belül, hogy az szja-emelésre vonatkozó terveik kiszivárogtak. Egyik forrásuk szerint a pártban ezentúl minden kinyomtatott anyagot külső borítóval kell ellátni, és a kísérőlapot alá kell írnia annak, aki átveszi a dokumentumot. Sőt, a nyomtatott anyagokba betekintést nyerő személyeknek még azt is fel kell tüntetniük, hogy pontosan mettől meddig volt náluk az adott dokumentum.

Ez az intézkedés finoman szólva sem aratott osztatlan tetszést a közösségen belül

– mondta forrásunk a reformok fogadtatásáról.

