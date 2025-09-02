Generációváltás az agráriumban – nagy kihívás, de most könnyebb lesz

A tárcavezető a videóbejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a generációváltás a kulcsa a magyar agrárium versenyképességének. A közös agrárpolitika keretében, európai uniós társfinanszírozásból megvalósuló „Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával” című felhívás egy újabb eleme a magyar mezőgazdaság generációs megújítását segítő eszközrendszernek.
A kiírás célja, hogy a gazdaságátadásba bevont gazdaság működtetése, ezáltal a termelés zavartalanul folytatódjon. A pályázati felhívás a gazdaság átvételét – ideértve a hozzá tartozó támogatási jogosultságokat és kötelezettségeket – és a gazdaság átruházásával, átszállásával kapcsolatos tevékenységek megvalósítását támogatja.
A gazdaságátvevők a 2025. november 20-tól nyíló kérelembenyújtási időszakban – a mezőgazdasági üzem méretének vagy az árbevételének függvényében – 4 és 20 millió forint közötti támogatást igényelhetnek.
Nagy István hozzátette, a gazdaságátvétel támogatása megteremti a lehetőséget, hogy a mezőgazdasági vállalkozások tovább éljenek és fejlődjenek. Ez azt jelenti, hogy még az alapító életében, rendezett körülmények között megvalósulhat a generációváltás. A felhívás alapján az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény szerinti jóváhagyott gazdaságátadási szerződéssel rendelkező, a szerződés megkötésekor legalább 18 és legfeljebb 50 éves, szakirányú végzettséggel rendelkező mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságátvevő részesülhet támogatásban.
Az agrárminiszter kitért arra is, hogy a gazdaságátadási szerződés alapján átveendő gazdaságnak legalább 10 ezer euró Standard Termelési Érték üzemméretűnek kell lennie, vagy ha a gazdaságátadó kistermelői nyilvántartásban szerepel, akkor legalább 10 ezer euró árbevétellel kell rendelkeznie. Ha a gazdaságátadó kistermelői nyilvántartásban szerepel, akkor választhat, hogy üzemméret vagy árbevétel alapján kerüljön sor e jogosultsági feltétel igazolására.
A most megjelent kiírás szorosan kapcsolódik a július 24-én meghirdetett „Gazdaságátadási együttműködés támogatása” című felhíváshoz – tette hozzá Nagy István. Erre a pályázatra már be lehet nyújtani a kérelmeket. A két kiírás kiegészíti egymást, és együttesen rendkívül fontos mérföldkövet jelentenek a mezőgazdaság generációs megújításának elősegítésében.
