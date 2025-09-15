Anyák adómentessége: ezen lehet elbukni, pár hét maradt hátra – nagyon résen kell lenni az igényléshez

Október elsejétől a háromgyerekes anyák is szja-mentességet kaphatnak, ám ehhez mindenképpen nyilatkozni kell a munkáltató felé. A kedvezmény már az októberi fizetésben érvényesíthető, és havi százezres nagyságrendű pluszt jelenthet a családi kasszában – írta a Kemma.
Eddig a négy- vagy többgyermekes anyák élhettek személyi jövedelemadó-mentességgel, ám idén október elsejétől már a háromgyermekesek is bekerülnek a körbe. A kedvezmény teljes szja-mentességet jelent, a gyerekek életkorától függetlenül – vagyis a felnőtté vált, de legalább 12 évig családi pótlékra jogosító gyermek is számít.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a kedvezmény nem automatikusan jár. A háromgyermekes anyáknak külön nyilatkozatot kell leadniuk, amely legkorábban október elején lesz elérhető a NAV honlapján, illetve a munkáltatóknál. A szabály az októberi fizetésben vagy ellátásban írható jóvá, amelyet novemberben folyósítanak.
Fontos, hogy az adómentesség nem érinti a családi adó- és járulékkedvezményt: az továbbra is megosztható vagy átadható a házastársnak, illetve érvényesíthető az éves szja-bevallásban.
Az új szabály csak bizonyos jövedelmekre vonatkozik: munkabérre, megbízási díjra, egyéni vállalkozói kivétre és átalányban megállapított jövedelemre. Így a nyugdíj mellett dolgozó anyák is élhetnek a lehetőséggel.
A kormány korábbi számításai szerint 200-250 ezer háromgyermekes anya lehet jogosult a mentességre. Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet – ami éves szinten is tetemes megtakarítást jelenthet.
A rendszer bővítése itt nem áll meg: 2026-tól több ütemben a kétgyermekes anyák számára is elérhetővé válik az szja-mentesség.
