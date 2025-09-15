Deviza
EUR/HUF389.26 -0.31% USD/HUF330.8 -0.66% GBP/HUF450.05 -0.27% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.63 -0.14% RON/HUF76.92 -0.25% CZK/HUF16.02 -0.21% EUR/HUF389.26 -0.31% USD/HUF330.8 -0.66% GBP/HUF450.05 -0.27% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.63 -0.14% RON/HUF76.92 -0.25% CZK/HUF16.02 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21% BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Nemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)
háromgyerekes édesanya
szja-mentesség
adómentesség

Anyák adómentessége: ezen lehet elbukni, pár hét maradt hátra – nagyon résen kell lenni az igényléshez

Az intézkedés havi százezres pluszt adhat a családoknak. A NAV október elejétől teszi elérhetővé az új nyilatkozatot, amellyel a háromgyerekes anyák szja-mentességet kérhetnek.
VG
2025.09.15., 19:52
Fotó: Shutterstock

Október elsejétől a háromgyerekes anyák is szja-mentességet kaphatnak, ám ehhez mindenképpen nyilatkozni kell a munkáltató felé. A kedvezmény már az októberi fizetésben érvényesíthető, és havi százezres nagyságrendű pluszt jelenthet a családi kasszában – írta a Kemma.

édesanya, SZJA, szja-visszatérítés, adózás, gyermek, gyermekek, gyerek, gyerekek, baba, babázás, család, szülő, születés, szülés, kisgyermek, anya, anyuka, adó szja-mentesség
A NAV október elejétől teszi elérhetővé az új nyilatkozatot, amellyel a háromgyerekes anyák szja-mentességet kérhetnek / Fotó: Shutterstock

Kibővül az édesanyáknak járó szja-mentesség

Eddig a négy- vagy többgyermekes anyák élhettek személyi jövedelemadó-mentességgel, ám idén október elsejétől már a háromgyermekesek is bekerülnek a körbe. A kedvezmény teljes szja-mentességet jelent, a gyerekek életkorától függetlenül – vagyis a felnőtté vált, de legalább 12 évig családi pótlékra jogosító gyermek is számít.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a kedvezmény nem automatikusan jár. A háromgyermekes anyáknak külön nyilatkozatot kell leadniuk, amely legkorábban október elején lesz elérhető a NAV honlapján, illetve a munkáltatóknál. A szabály az októberi fizetésben vagy ellátásban írható jóvá, amelyet novemberben folyósítanak.

Fontos, hogy az adómentesség nem érinti a családi adó- és járulékkedvezményt: az továbbra is megosztható vagy átadható a házastársnak, illetve érvényesíthető az éves szja-bevallásban.

Az új szabály csak bizonyos jövedelmekre vonatkozik: munkabérre, megbízási díjra, egyéni vállalkozói kivétre és átalányban megállapított jövedelemre. Így a nyugdíj mellett dolgozó anyák is élhetnek a lehetőséggel.

A kormány korábbi számításai szerint 200-250 ezer háromgyermekes anya lehet jogosult a mentességre. Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet – ami éves szinten is tetemes megtakarítást jelenthet.

A rendszer bővítése itt nem áll meg: 2026-tól több ütemben a kétgyermekes anyák számára is elérhetővé válik az szja-mentesség.

Hiába adna béremelést a kormány, az egészet elvinné a Tisza adóterve: ebben a szakmában évi hárommillió forintot csökkenne a fizetés

Óriásit buknának a bírók a Tisza Párt többkulcsos adójával, amely miatt évente közel hárommillió forinttal csökkenhet a fizetésük . Mindez azt jelentené, hogy hiába rendezik a fizetésüket, az új adó úgy, ahogy van, elvinné az emelésüket.

 

Országszerte

Országszerte
950 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
FC Barcelona

Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől: 360 milliárdból épült, alig tudják fizetni a hitelt

Megvan, mikor veheti birtokba az átépített Camp Nou-t a katalán sztárcsapat.
2 perc
kis- és középvállalkozások

Utolsó figyelmeztetés: tízezrével törölhetik az építőipari cégeket – egyetlen esélyük maradt

Súlyos kapacitáshiány fenyegeti az ágazatot.
2 perc
Egyesült Államok

Kína most ért a türelme végére, megmondta Amerikának: nem törik meg, az orosz olaj marad – baj lesz, ha tovább zsarolják

A kínai külügyminisztérium szerint az amerikai lépések gazdasági kényszerítésnek minősülnek, amelyek veszélyeztetik a globális ellátási láncok stabilitását.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu