munkarend
szombat
Nemzetgazdasági Minisztérium
munkaszüneti nap

Írja be mindenki a naptárba: munka-szombattal indul 2026

Az általános munkarendben dolgozóknak munkába kell állniuk rögtön 2026 második szombatján, január 10-én. Az ok: áthelyezett munkanap lesz január 10-én, amikor a téli pihenéshez kapcsolódó, egyébként munkanapnak számító január 2-át kell ledolgozni.
VG
2025.09.16, 08:20
Frissítve: 2025.09.16, 09:02

2026-ban sem maradunk a naptári munkarendtől való eltéréssel előálló hosszú hétvégék nélkül, ebből adódóan viszont több áthelyezett munkanap, s így „ledolgozós szombat” is lesz a következő évben – írja az Origo. A vonatkozó rendelete a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) már tavasszal megjelent (10/2025. (IV. 30.) NGM-rendelet a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről), amiből kiderül, hogy a következő év második szombatján dolgozni kell majd.

HUNGARY-RAILWAY-CONSTRUCTION-BRI-COOPERATIONfoglalkoztatottság, foglalkoztatott, munkaerőpiac, munkanélküliség, áthelyezett munkanap
Áthelyezett munkanap lesz 2026 második szombatja, az év első munkanapját, január 2-át kell majd ledolgozni, ami így pihenőnap (illusztráció)
Fotó: Xinhua via AFP

Áthelyezett munkanap lesz  2026 második szombatja

Az áthelyezett munkanap 2026. január 2. napjához kötődik, mely péntekre esik. A megelőző nap, január 1-je, újév napja, a megszokottak szerint munkaszüneti nap lesz az általános munkarendben dolgozóknak. Január 3-a szombat pedig pihenőnap. Az e napokat megelőző héten pedig karácsony ünnepe miatt lesz lehetőség a hosszabb pihenésre, feltöltődésre, amely még január első napjaiban is folytatódhat. Különösen úgy, hogy a munkaügyi rendelet miatt azt nem kell megszakítani január 2-án munkával.

2026-ban több áthelyezett munkanapra kell készülni. Az áthelyezések, az e módon párba állítható napok a következők:

  • a) 2026. január 10., szombat munkanap; 2026. január 2., péntek pihenőnap
  • b) 2026. augusztus 8., szombat munkanap; 2026. augusztus 21., péntek pihenőnap
  • c) 2026. december 12., szombat munkanap; 2026. december 24., csütörtök pihenőnap

Az NGM által kiadott rendelet rögzíti: a rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

