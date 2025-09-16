Írja be mindenki a naptárba: munka-szombattal indul 2026

2026-ban sem maradunk a naptári munkarendtől való eltéréssel előálló hosszú hétvégék nélkül, ebből adódóan viszont több áthelyezett munkanap, s így „ledolgozós szombat” is lesz a következő évben – írja az Origo. A vonatkozó rendelete a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) már tavasszal megjelent (10/2025. (IV. 30.) NGM-rendelet a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről), amiből kiderül, hogy a következő év második szombatján dolgozni kell majd.
Az áthelyezett munkanap 2026. január 2. napjához kötődik, mely péntekre esik. A megelőző nap, január 1-je, újév napja, a megszokottak szerint munkaszüneti nap lesz az általános munkarendben dolgozóknak. Január 3-a szombat pedig pihenőnap. Az e napokat megelőző héten pedig karácsony ünnepe miatt lesz lehetőség a hosszabb pihenésre, feltöltődésre, amely még január első napjaiban is folytatódhat. Különösen úgy, hogy a munkaügyi rendelet miatt azt nem kell megszakítani január 2-án munkával.
2026-ban több áthelyezett munkanapra kell készülni. Az áthelyezések, az e módon párba állítható napok a következők:
Az NGM által kiadott rendelet rögzíti: a rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
