Végre: összekötik Ausztriát Magyarországgal, átadják az új autópályáját – ez óriási változást hoz

Még szűk két hét, és összekötik a magyarországi M80-as és az ausztriai S7-es gyorsforgalmi utakat.
Andor Attila
2025.09.10, 21:09

Szeptember 20-án nyitják meg az S7-es gyorsforgalmi út Heiligenkreuz-Rudersdorf közti szakaszát. Az úttal egyidőben adják át azt a rövid szakaszt is, ami összeköti az S7-est a magyarországi M80-as gyorsforgalmival – írja a Nyugat.hu

m1-es autópálya
Autópálya: fontos szakasz készül el, összeér Ausztria Magyarországgal / Fotó: Shutterstock

Mivel a Rudersdorf és az A2-es autópálya közti gyorsforgalmi út már korábban elkészült , az új szakasz átadása azt is jelenti, hogy Körmendtől egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk.

A Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. október 21-én adták át, Rábafüzesnél azonban le kellett térni róla, és egy bekötőúton a régi rábafüzesi elkerülőre kellett ráhajtani.

 A régi elkerülő vezetett a határátkelőhöz, illetve innen lehetett felhajtani egy lámpás kereszteződés legyűrése után a Szentgotthárd felé vezető bekötőútra.

Eddig nem készült el az S7-es a határig, és a két gyorsforgalmi összekötése sem volt tisztázott. Tavaly év végén aztán aláírták a megállapodást,  aminek értelmében a hiányzó szakaszt az osztrákok építik meg. Most készen is lett az összekötés, és ezzel egyidőben az S7-es is megépült az országhatárig.

A 28 kilométer hosszú S7-es az A2-es autópályát köti össze Fürstenfelden át a magyar határral Dél-Burgenlandon keresztül.

Megjelent a belügy jogszabálytervezete az ingázókról 

Korábban megírtuk, hogy a Belügyminisztérium elképzelése szerint új szabályok vonatkoznának a határt rendszeresen átlépőkre, hogy a folyamat minél egyszerűbb legyen.

Egy határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja egy belügyminisztériumi törvénytervezet. Erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők számára a ki- és belépést – áll a jogszabálytervezetben. Emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolódó európai uniós jogi normák ezt a lehetőséget biztosítják olyan személyek esetében, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek.

Az adatbázisba kérelem alapján lehet bekerülni, a kérelemben ki kell térni a határt átlépő személyes adataira:

  • családi és utónév, 
  • születési idő (év, hó, nap), 
  • nem, 
  • állampolgárság,
  • úti okmány száma, típusa, 
  • érvényességi ideje, 
  • arcképmás, 
  • elektronikus elérhetőség, 
  • ingázáshoz igénybe vett határátkelőhely vagy határátkelőhelyek megnevezése, 
  • az ingázással összefüggő határátlépés időpontja és iránya.

A beutazási feltételeket az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróbaszerűen is ellenőrizni kell. A Rendőrségnek 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére, az adatállományból adatot szolgáltat törvényben meghatározott feladata teljesítése érdekében a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, továbbá az állami adó- és vámhatóságnak.

