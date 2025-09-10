Végre: összekötik Ausztriát Magyarországgal, átadják az új autópályáját – ez óriási változást hoz

Szeptember 20-án nyitják meg az S7-es gyorsforgalmi út Heiligenkreuz-Rudersdorf közti szakaszát. Az úttal egyidőben adják át azt a rövid szakaszt is, ami összeköti az S7-est a magyarországi M80-as gyorsforgalmival – írja a Nyugat.hu

Autópálya: fontos szakasz készül el, összeér Ausztria Magyarországgal / Fotó: Shutterstock

Mivel a Rudersdorf és az A2-es autópálya közti gyorsforgalmi út már korábban elkészült , az új szakasz átadása azt is jelenti, hogy Körmendtől egészen az A2-es autópályáig gyorsforgalmi úton autózhatunk.

A Körmendtől az országhatárig vezető M80-as gyorsforgalmi utat 2021. október 21-én adták át, Rábafüzesnél azonban le kellett térni róla, és egy bekötőúton a régi rábafüzesi elkerülőre kellett ráhajtani.

A régi elkerülő vezetett a határátkelőhöz, illetve innen lehetett felhajtani egy lámpás kereszteződés legyűrése után a Szentgotthárd felé vezető bekötőútra.

Eddig nem készült el az S7-es a határig, és a két gyorsforgalmi összekötése sem volt tisztázott. Tavaly év végén aztán aláírták a megállapodást, aminek értelmében a hiányzó szakaszt az osztrákok építik meg. Most készen is lett az összekötés, és ezzel egyidőben az S7-es is megépült az országhatárig.

A 28 kilométer hosszú S7-es az A2-es autópályát köti össze Fürstenfelden át a magyar határral Dél-Burgenlandon keresztül.

Megjelent a belügy jogszabálytervezete az ingázókról

Korábban megírtuk, hogy a Belügyminisztérium elképzelése szerint új szabályok vonatkoznának a határt rendszeresen átlépőkre, hogy a folyamat minél egyszerűbb legyen.

Egy határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja egy belügyminisztériumi törvénytervezet. Erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők számára a ki- és belépést – áll a jogszabálytervezetben. Emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolódó európai uniós jogi normák ezt a lehetőséget biztosítják olyan személyek esetében, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek.

Az adatbázisba kérelem alapján lehet bekerülni, a kérelemben ki kell térni a határt átlépő személyes adataira:

családi és utónév,

születési idő (év, hó, nap),

nem,

állampolgárság,

úti okmány száma, típusa,

érvényességi ideje,

arcképmás,

elektronikus elérhetőség,

ingázáshoz igénybe vett határátkelőhely vagy határátkelőhelyek megnevezése,

az ingázással összefüggő határátlépés időpontja és iránya.

A beutazási feltételeket az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróbaszerűen is ellenőrizni kell. A Rendőrségnek 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére, az adatállományból adatot szolgáltat törvényben meghatározott feladata teljesítése érdekében a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, továbbá az állami adó- és vámhatóságnak.