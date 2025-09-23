Deviza
Micsoda nap: bejelentette a világ egyik legnagyobb élelmiszergyártója, hogy óriási beruházást hoz a magyar gyárába – ez is amerikai pénz

Fejleszti martfűi gyárát a Bunge Zrt. agráripari cég. A beruházás értéke körül-belül 16,5 milliárd forint.
2025.09.23, 20:30

Több mint 50 millió dollárból, azaz csaknem 16,5 milliárd forintból fejleszti martfűi gyárát az agráripari Bunge Zrt. – közölte a társaság kedden. A közlemény szerint a vállalat a beruházási projekt során egy korszerű, biomassza alapú gőzkazánt telepít, amely javítja az üzem működési hatékonyságát, biztosítva az olajosmag-feldolgozási folyamatokhoz szükséges gőzellátást.

Fejleszti martfűi gyárát a Bunge Zrt. agráripari cég beruházás fejlesztés
Jelentős összegből hajt végre beruházást hazánkban a Bunge Zrt. / Fotó: Székelyhidi Balázs

A korszerű technológiával üzemelő biomassza kazán a jelenleg működő négy gőzfejlesztő egységet fogja kiváltani, így egységes, hatékony rendszerként látja el a martfűi gyár teljes gőzigényét. A tájékoztató szerint az új kazán a technológiai kialakításának köszönhetően hatékonyabban alakítja a biomasszát hőenergiává, a gyártói adatok alapján ezzel 86 százalékos hőhasznosítási hatásfokot biztosít.

A közleményben idézték Grászli Jánost, az amerikai központú globális cég magyarországi vezetőjét, aki szerint ez a beruházás világosan tükrözi a cég elkötelezettségét a folyamatos technológiai fejlődés iránt, valamint hosszú távon megerősíti magyarországi jelenlétét. Az új beruházás része továbbá egy automatizált hamugyűjtő rendszer, amely egyszerűsíti a kezelést, valamint lehetővé teszi a maradék hamu hasznosítását más célokra is.

A korszerű kibocsátás-szabályozó technológiáknak köszönhetően az új kazán tovább javítja a martfűi energiaellátó rendszer környezeti teljesítményét, a fejlesztés pedig erősíti a martfűi üzem stratégiai szerepét a Bunge európai olajosmag-feldolgozó hálózatán belül, hozzájárulva az üzemi hatékonyság növeléséhez. Az új kazán kivitelezése várhatóan 2026 szeptemberére készül el, és a rendszer várhatóan 2028 elején lesz teljesen üzemképes - írták.

A cég honlapja szerint a Bunge 2003 óta van jelen a magyar piacon, ez idő alatt az olajosmag-feldolgozás, a növényolajgyártás, illetve a fehérjetakarmány-alapanyag előállítás területén a magyarországi feldolgozóipar egyik legjelentősebb szereplőjévé vált.

A martfűi gyárról ismertették, hogy ott állítják elő napraforgó és repce étolajaikat, biodízel nyersanyagukat, lecitint (élelmiszer, takarmány összetevő) és állati takarmányaikat (élelem, pelletek). A gyár magfeldolgozó üzemmel, finomítóval, palackozóval és a SunPro-üzemmel rendelkezik, ez utóbbiban állítják elő a fenntartható és GMO-mentes állati takarmányaikat napraforgómagból. A gyár működéséhez szükséges gőzt teljes mértékben a napraforgómagok héjának elégetésével állítják elő.

A cég világszinten több mint 50 országban van jelen, 37 ezer munkavállalója van, és piacvezető a gabona-beszerzés, tárolás, elosztás, valamint az olajosmag-feldolgozás és finomítás területén, növényi alapú olajok, zsírok és fehérjék széles portfólióját kínálva - közölték.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Bunge magyarországi vállalata 2024-es nettó árbevétele 354,5 milliárd forint volt, egy évvel korábban pedig ez 403 milliárd forintot tett ki, 2024-ben 10 milliárd forint, míg 2023-ban 24,8 milliárd forint nyereséggel zártak.

