Nem áll meg a pénzcunami: újabb óriásberuházás érkezik Magyarországra – ez itt a csúcs, nincs feljebb ezen a területen

Újabb óriásberuházás érkezik Magyarországra, ezúttal az Egyesült Államokból: a Genesys technológiai vállalat húszmilliárd forintos fejlesztést valósít meg Budapesten, 250 új munkahelyet teremtve a mesterséges intelligencia és a felhőalapú informatikai szolgáltatások kutatására és fejlesztésére.

Szijjártó Péter kedden bejelentette: a Genesys amerikai technológiai vállalat is elindít egy húszmilliárd forintos óriásberuházást Budapesten, tovább erősítve Magyarország pozícióját az MI és felhőszolgáltatások területén / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban jelentette be a hírt, kiemelve, hogy a Genesys világszinten is meghatározó szereplő a digitális ügyfélkapcsolati rendszerek piacán.

Ennél modernebb, s ennél magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem nagyon álmodhatunk

– tette hozzá.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az amerikai vállalatok Magyarországon a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják, és Donald Trump elnök hivatalba lépése óta ez a nyolcadik amerikai beruházás hazánkban. A Genesys projektje így egyszerre erősíti a hazai munkaerőpiacot, és csökkenti az Európai Bizottság és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás esetleges negatív hatásait.

Egyre több óriásberuházás erősíti a magyar gazdaságot

A Genesys projektje kiválóan illeszkedik azoknak az autóipari és a zöldtechnológiai beruházásoknak a sorába, amelyek jelenleg is folynak hazánkban, és kulcsfontosságú szerepet fognak betölteni a magyar gazdaság modernizálásában.

A Genesys, BMW, BYD és CATL beruházásai összességében azt mutatják, hogy Magyarország stratégiai súlya nő a high-tech, az elektromos járműipar és az akkumulátorgyártás globális láncaiban. Nemcsak a munkahelyteremtés és a technológiai színvonal növekedése számít:

a sorra bejelentett és elkezdett projektek révén fejlődnek a beszállítói hálózatok, bővülnek a helyi képzési programok és erősödik az ország vonzereje a nemzetközi befektetők számára.

Ezek a beruházások nemcsak önmagukban jelentősek, hanem együttesen is hozzájárulnak Magyarország gazdasági és technológiai pozíciójának megerősítéséhez, így a transzatlanti kapcsolatok és a hazai munkaerőpiac jövője szempontjából is kiemelt fontosságúak.