Nem áll meg a pénzcunami: újabb óriásberuházás érkezik Magyarországra – ez itt a csúcs, nincs feljebb ezen a területen

Újabb óriásberuházás érkezik Magyarországra, ezúttal az Egyesült Államokból: a Genesys technológiai vállalat húszmilliárd forintos fejlesztést valósít meg Budapesten, 250 új munkahelyet teremtve a mesterséges intelligencia és a felhőalapú informatikai szolgáltatások kutatására és fejlesztésére.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban jelentette be a hírt, kiemelve, hogy a Genesys világszinten is meghatározó szereplő a digitális ügyfélkapcsolati rendszerek piacán.
Ennél modernebb, s ennél magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem nagyon álmodhatunk
– tette hozzá.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az amerikai vállalatok Magyarországon a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják, és Donald Trump elnök hivatalba lépése óta ez a nyolcadik amerikai beruházás hazánkban. A Genesys projektje így egyszerre erősíti a hazai munkaerőpiacot, és csökkenti az Európai Bizottság és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás esetleges negatív hatásait.
A Genesys projektje kiválóan illeszkedik azoknak az autóipari és a zöldtechnológiai beruházásoknak a sorába, amelyek jelenleg is folynak hazánkban, és kulcsfontosságú szerepet fognak betölteni a magyar gazdaság modernizálásában.
A Genesys, BMW, BYD és CATL beruházásai összességében azt mutatják, hogy Magyarország stratégiai súlya nő a high-tech, az elektromos járműipar és az akkumulátorgyártás globális láncaiban. Nemcsak a munkahelyteremtés és a technológiai színvonal növekedése számít:
a sorra bejelentett és elkezdett projektek révén fejlődnek a beszállítói hálózatok, bővülnek a helyi képzési programok és erősödik az ország vonzereje a nemzetközi befektetők számára.
Ezek a beruházások nemcsak önmagukban jelentősek, hanem együttesen is hozzájárulnak Magyarország gazdasági és technológiai pozíciójának megerősítéséhez, így a transzatlanti kapcsolatok és a hazai munkaerőpiac jövője szempontjából is kiemelt fontosságúak.
Csúcstechnológiát képviselő gyárak építésével vált a gazdaság motorjává a Market Építő Zrt.
Tudatos átrendeződésen megy keresztül az építőipar, a magyar gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A Market Építő Zrt. tisztában van a piacvezető pozícióval járó felelősséggel, azaz nemcsak alkalmazkodik a változó környezethez, hanem aktívan formálja is azt. Minden beruházásra úgy tekintenek, hogy az több, mint egy egyszerű építési feladat: a magyar gazdaság jövőjének építőköve, amely a legmodernebb technológiára és a fenntarthatóságra épül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.