Deviza
EUR/HUF390.17 +0.23% USD/HUF331.02 +0.36% GBP/HUF447.23 +0.36% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.63 +0.2% RON/HUF76.79 +0.15% CZK/HUF16.09 +0.2% EUR/HUF390.17 +0.23% USD/HUF331.02 +0.36% GBP/HUF447.23 +0.36% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.63 +0.2% RON/HUF76.79 +0.15% CZK/HUF16.09 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04% BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szijjártó Péter
óriásberuházás
BYD Hungary
CATL beruházás
mesterséges intelligencia
New York
BMW

Nem áll meg a pénzcunami: újabb óriásberuházás érkezik Magyarországra – ez itt a csúcs, nincs feljebb ezen a területen

Az autóiparban és a zöldenergetikai szektorban is sorra érkeznek a történelmi befektetések, a BMW, a BYD és a CATL is jelentős lépéseket tett a hazai fejlesztések terén. Most a Genesys amerikai technológiai óriás indít el egy húszmilliárd forintos óriásberuházást Budapesten, 250 új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve az MI és felhőszolgáltatások területén.
VG
2025.09.23., 16:42

Újabb óriásberuházás érkezik Magyarországra, ezúttal az Egyesült Államokból: a Genesys technológiai vállalat húszmilliárd forintos fejlesztést valósít meg Budapesten, 250 új munkahelyet teremtve a mesterséges intelligencia és a felhőalapú informatikai szolgáltatások kutatására és fejlesztésére.

Szijjártó Péter ukrajna uniós csatlakozása óriásberuházás
Szijjártó Péter kedden bejelentette: a Genesys amerikai technológiai vállalat is elindít egy húszmilliárd forintos óriásberuházást Budapesten, tovább erősítve Magyarország pozícióját az MI és felhőszolgáltatások területén / Fotó: Szijjártó Péter  / Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban jelentette be a hírt, kiemelve, hogy a Genesys világszinten is meghatározó szereplő a digitális ügyfélkapcsolati rendszerek piacán.

Ennél modernebb, s ennél magasabb képzettséget igénylő beruházásról nem nagyon álmodhatunk

– tette hozzá.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az amerikai vállalatok Magyarországon a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják, és Donald Trump elnök hivatalba lépése óta ez a nyolcadik amerikai beruházás hazánkban. A Genesys projektje így egyszerre erősíti a hazai munkaerőpiacot, és csökkenti az Európai Bizottság és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás esetleges negatív hatásait.

Egyre több óriásberuházás erősíti a magyar gazdaságot

A Genesys projektje kiválóan illeszkedik azoknak az autóipari és a zöldtechnológiai beruházásoknak a sorába, amelyek jelenleg is folynak hazánkban, és kulcsfontosságú szerepet fognak betölteni a magyar gazdaság modernizálásában.

A Genesys, BMW, BYD és CATL beruházásai összességében azt mutatják, hogy Magyarország stratégiai súlya nő a high-tech, az elektromos járműipar és az akkumulátorgyártás globális láncaiban. Nemcsak a munkahelyteremtés és a technológiai színvonal növekedése számít: 

a sorra bejelentett és elkezdett projektek révén fejlődnek a beszállítói hálózatok, bővülnek a helyi képzési programok és erősödik az ország vonzereje a nemzetközi befektetők számára.

Ezek a beruházások nemcsak önmagukban jelentősek, hanem együttesen is hozzájárulnak Magyarország gazdasági és technológiai pozíciójának megerősítéséhez, így a transzatlanti kapcsolatok és a hazai munkaerőpiac jövője szempontjából is kiemelt fontosságúak.

Csúcstechnológiát képviselő gyárak építésével vált a gazdaság motorjává a Market Építő Zrt.

Tudatos átrendeződésen megy keresztül az építőipar, a magyar gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A Market Építő Zrt. tisztában van a piacvezető pozícióval járó felelősséggel, azaz nemcsak alkalmazkodik a változó környezethez, hanem aktívan formálja is azt. Minden beruházásra úgy tekintenek, hogy az több, mint egy egyszerű építési feladat: a magyar gazdaság jövőjének építőköve, amely a legmodernebb technológiára és a fenntarthatóságra épül.

 

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
787 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
15 perc
német autópálya

Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni

Meddig tart a németek türelme?
7 perc
IPO-piac

Rekord: úgy belehúztak az amerikai tőzsdék, hogy a pandémia előtti éveket idézik fel – Trump vámkataklizmája sem pusztított

A Klarna, a Figure és a Netskope vitte a prímet.
7 perc
Keleti Arthur

A nagy AI-sztori: tűz ellen tűzzel – ez az MI ára

A kiberbűnözés új szintre lépett az MI megjelenésével, ezt a tempót pedig fel kell vennie a bűnüldöző szerveknek.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu