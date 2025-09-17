Magyar-román határ: nagy fejlesztések készülnek, az államtitkár árulta el – alapjaiban érintik a közlekedést

A határ menti közlekedés fejlesztése Magyarország és Románia közös érdeke, ezért a két ország további fejlesztéseket tervez e téren – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Nagyváradon.
A minisztérium közleménye szerint Magyar Levente arról tájékoztatott a partiumi városban tett látogatását követően, hogy több olyan intézményt is felkeresett, amelyek kulcsszerepet játszanak az itteni magyar élet fenntartásában. Elmondta, hogy először is részt vett a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitóján, majd ellátogatott a református egyház egy fontos fejlesztési központjába, ahol iskola, kollégium, vadonatúj egészségügyi labor, valamint egy modern konyha került átadásra, amelyet a magyar állam támogatásával alakítottak ki, és amely a helyi közösség egyik fő központi tere lett.
A parlamenti államtitkár Böcskei László katolikus püspökkel és román elöljárókkal is tárgyalt: a város polgármesterével és a megyei tanács elnökével tekintette át a két ország közötti együttműködés kérdéseit. „Nagyvárad, Debrecen, Partium, Magyarország, Tiszántúl vonatkozásában egyeztettük azokat a közlekedési fejlesztéseket, amelyeket a következőkben meg szeretnénk csinálni, valamint megállapítottuk, hogy a kulturális együttműködés és általában a határ menti mozgás kiemelt jelentőséggel bír mind a két fél részére Nagyvárad központtal, hiszen történelmileg ennek a kelet-magyarországi, ma nyugat-romániai régiónak a legfontosabb központja Nagyvárad, és a magyarságnak továbbra is az egyik legfontosabb erdélyi központja marad” – összegzett Magyar Levente.
Erre várt Kelet-Magyarország: indul az új autópálya megépítése Nagyszalontánál, ide fut be az M44-es – egy török-román cég nyerte el
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.