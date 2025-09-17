Magyar-román határ: nagy fejlesztések készülnek, az államtitkár árulta el – alapjaiban érintik a közlekedést

A határ menti közlekedés fejlesztése Magyarország és Románia közös érdeke, ezért a két ország további fejlesztéseket tervez e téren – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Nagyváradon.

A külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Magyar Levente járt Nagyváradon / Fotó: Kiss Gábor / MTI

A minisztérium közleménye szerint Magyar Levente arról tájékoztatott a partiumi városban tett látogatását követően, hogy több olyan intézményt is felkeresett, amelyek kulcsszerepet játszanak az itteni magyar élet fenntartásában. Elmondta, hogy először is részt vett a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitóján, majd ellátogatott a református egyház egy fontos fejlesztési központjába, ahol iskola, kollégium, vadonatúj egészségügyi labor, valamint egy modern konyha került átadásra, amelyet a magyar állam támogatásával alakítottak ki, és amely a helyi közösség egyik fő központi tere lett.

Magyar Levente tárgyalt a vezetőkkel

A parlamenti államtitkár Böcskei László katolikus püspökkel és román elöljárókkal is tárgyalt: a város polgármesterével és a megyei tanács elnökével tekintette át a két ország közötti együttműködés kérdéseit. „Nagyvárad, Debrecen, Partium, Magyarország, Tiszántúl vonatkozásában egyeztettük azokat a közlekedési fejlesztéseket, amelyeket a következőkben meg szeretnénk csinálni, valamint megállapítottuk, hogy a kulturális együttműködés és általában a határ menti mozgás kiemelt jelentőséggel bír mind a két fél részére Nagyvárad központtal, hiszen történelmileg ennek a kelet-magyarországi, ma nyugat-romániai régiónak a legfontosabb központja Nagyvárad, és a magyarságnak továbbra is az egyik legfontosabb erdélyi központja marad” – összegzett Magyar Levente.