Indul a Coop Rally, újra a magyar élelmiszereket népszerűsítik

Az Agrárminisztérium (AM) idén is támogatja a Coop Rallyt, amit az is indokol, hogy a Coop filozófiája egybecseng a minisztériuméval: a cél az, hogy a magyar élelmiszeripari szereplők magas minőségű hazai élelmiszerekkel lássák el a fogyasztókat – mondta az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Tállai András, az AM élelmiszer-gazdaságért felelős államtitkára. A fogyasztók szeretik a magyar termékeket, és azzal is tisztában vannak, hogy a hazai élelmiszerek vásárlásával megélhetést biztosítanak a magyar gazdáknak. A Coop Rally népszerűsége pedig azt is bizonyítja, hogy milyen nagy a Coop társadalmi elfogadottsága – tette hozzá.

Pekó László és Tállai András a Coop Rally beharangozóján / Fotó: Kallus György

Az államtitkár elmondta, hogy a hazai élelmiszer-termelés mintegy 60 százalékát értékesítik itthon, de tudni kell, hogy a nyitott piacon nagy a nemzetközi konkurencia.

Az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének értékét jól mutatja a tavalyi 6808 milliárd forintos árbevétele, amely 6,5 százalékos növekedés az előző évihez képest.

Ez egyébként a belföldi piacon 7, az exportban pedig 5 százalékos bővülést jelentett.

A tárca kiemelt területként kezeli az élelmiszeripart, tudván, hogy a versenyképesség fenntartása folyamatos fejlesztéseket követel meg az ágazattól. Az idén záruló Vidékfejlesztési Program keretében 1300 élelmiszeripari vállalkozás jutott 300 milliárd forint támogatáshoz, míg a most folyó KAP Stratégiai Terv pályázataiból eddig 741 kérelem esetében született pozitív döntés, amelyek több mint 275 milliárd forint támogatást jelentenek. A cél, hogy versenyképesebbé váljanak a hazai élelmiszer-feldolgozók.

A Coop üzletei a hazai kiskereskedelmi láncok közül egyedüliként a kistelepüléseken is jelen vannak, és csoportszinten évente több milliárd forintos fejlesztésekkel igyekeznek növelni az ott élők kiszolgálásának színvonalát

– mondta Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke. A Coop társadalmi felelősségvállalásának része a Coop Rally megszervezése, azon keresztül pedig a hazai élelmiszerek jó hírének növelése.

A kedden induló idei Coop Rally rajtja Dunaharasztiban, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-nél lesz, a cél pedig a Mogyi Kft. bajai üzeménél. A közel száz autóból álló mezőny a két nap alatt ellátogat