A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) ezentúl egyszerűsíti, gyorsítja a véradást

Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható – tette hozzá.

A Digitális Állampolgárság Program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást / Fotó: MTI Fotószerkesztőség

A Digitális Állampolgárság Program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást

Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált.

A véradóknak már nem kell keresgélniük a taj-kártyát és a lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A taj-számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják.

A véradók így valóban a legfontosabbra koncentrálhatnak: arra, hogy segítsenek másokon – fogalmazott az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.

A Digitális Állampolgárság Program célja, hogy a teljes közigazgatást digitalizálja

A program a magyar állampolgárok hétköznapjait hivatott egyszerűbbé és gyorsabbá tenni, gördülékenyebb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, szinte bárhonnan és bármikor, személyes jelenlét nélkül.

