Itt a teljes gyűjtés: egyszülős családként ilyen kedvezményeket, juttatásokat, lehetőségeket vehetünk igénybe

Magyarországon – a 2022-es népszámlálási adatok alapján – több mint 341 ezer egyszülős család van, amelyekben több mint félmillió gyermek él. Az alábbi összeállításunkban Erdélyi Dóra az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjének segítségével gyűjtöttük össze, hogy milyen anyagi juttatásokkal és lehetőségekkel élhetnek az egyszülős családok.
2025.09.14, 19:22

Az egyszülős családok nagyjából 80-81 százalékában az édesanya (kb. 273 ezer fő) és 19-20 százalékában az édesapa (kb. 64 ezer fő) neveli a gyermeket egyedül. Az egyszülős családok többségében tehát az édesanya vállalja a családfenntartó szerepet.

Mutatjuk az egyszülős családoknak járó kedvezményeket, támogatásokat: 

Családi pótlék: Egyedülálló szülőként magasabb összeg jár – egy gyermek esetén havonta 13 700 forint, két gyermeknél 14 800 forint gyermekenként, három vagy több esetén 17 ezer forint gyermekenként.

Családi adókedvezmény: Az egyedülálló anyák is jogosultak a családi kedvezményre, mely a gyermekek után jár. Ez az adóalapot csökkenti, így kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetni. Minden gyermekes szülő igénybe veheti, és 2025. július 1-jétől jelentősen, 50 százalékkal nőtt az összege: egy gyerek esetén 15 ezer forint havonta (2026-tól 20 ezer forint), két gyerek esetén 30 ezer forint gyermekenként (2026-tól 40 ezer forint), három vagy több gyerek esetén 49 500 forint (2026-tól 66 ezer forint).

Családi járulékkedvezmény: Ez a kedvezmény az szja-kedvezményen túl a befizetett 18,5 százalékos munkavállalói tb-járulék vagy 10 százalékos nyugdíjjárulék összegét csökkentheti. Ez kifejezetten az egyedülálló anyák számára lehet előnyös, akiknél nincs más, aki érvényesíthetné a kedvezményt.

Szja-mentesség:

  • 25 év alattiak, 30 év alatti anyák (2026-tól korlátlan összegben), valamint négy- vagy többgyermekes anyák teljes szja-mentességet élveznek, függetlenül attól, hogy egyedülállók-e.
  • Azoknak az anyáknak, akik még nem töltötték be 30. életévüket, és gyermeket vállalnak, nem kell személyi jövedelemadót fizetniük 30 éves korukig. A kedvezmény a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre, illetve a magzatra tekintettel is érvényesíthető.
  • 2025. október 1-jétől minden háromgyermekes, dolgozó anya jogosult teljes, életre szóló szja-mentességre.
  • Kétgyermekes édesanyák esetén 2026. január 1-jétől első körben csak a 40 év alattiakra, majd évenként további korosztályokra bővítik: 2027-től 40–49 évesek, 2028-tól 50–59 évesek, 2029-től 60 év felettiek is jogosulttá válnak.

Anyasági támogatás

  • Egyszeri juttatás szülés után (2025-ben 64 125 forint, ikrek esetén 85 500 forint).
  • Hasonlóan jogosultak az egyedülálló nők is a csedre, gyedre és a gyesre, valamint diplomás gyedre és gyetre.

Babakötvény (Életkezdési támogatás): Újszülött gyermek részére automatikusan jár (42 500 forint), további befizetés után éves állami támogatás jár minden esetben.

Nők kedvezményes nyugdíja (Nők 40): Bizonyos feltételekkel a nők a kedvezményes öregségi nyugdíjra is jogosultak lehetnek, ami a saját jogú nyugdíj életkorától függetlenül vehető igénybe. A Nők 40 programban 2026-tól a kétgyermekes, 40 év alatti anyák is kedvezményesen vehetik igénybe a nyugdíjat.

Lakáscélú támogatások:

  • Falusi CSOK és CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel (CSOK-hitel) azoknak az egyedülálló szülőknek, akik gyermekkel rendelkeznek; változó, hogy hány gyermek után, melyik támogatás érhető el.
  • Áfa-visszatérítési támogatás: mind a 27 százalékos, mind az 5 százalékos adó-visszatérítési támogatás azokon a településeken érhető el 2024-ben, ahol a falusi CSOK is. Ezt a támogatást egyedülállók is igénybe tudják venni lakóingatlan-építés, -vásárlás, korszerűsítés vagy bővítés esetén, ha megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.
  • Illetékkedvezmény: A falusi CSOK támogatással vásárolt lakások, házak után nem kell illetéket fizetni, és az illetékmentesség független az ingatlan vételárától.
  • Otthonfelújítási Program 2024: A tervezett, akár 7 milliós forintos energetikai korszerűsítést célzó beruházást 6 millió forint kamatmentes hitellel, majd vissza nem térítendő összeggel támogató Otthonfelújítási programnak nincs sem családi állapotra, sem meglévő vagy vállalt gyermekre vonatkozó feltétele, így azt egyedülállók is igénybe vehetik.
  • Az Otthon Start programban életkortól, nemtől és családi állapottól, illetve gyermekek számától függetlenül lehet igénybe venni kedvezményes 3 százalékos hitelt lakás vásárlására.

Jelzáloghitel-elengedés

  • A többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozása csökkentésének, köznapi nevén a jelzáloghitel-elengedésnek az a célja, hogy azok a szülők, akiknek van lakáscélú jelzáloghitel-tartozásuk, a második gyermekük születésekor kérhetik 1 millió forintnyi összeg elengedését a fennálló tartozásukból. A harmadik gyermek érkezésével 4 millió forinttal, majd minden további gyermek esetén 1-1 millió forinttal csökkenthető a tartozás.
  • Ez a lehetőség azok számára is nyitott, akiknek úgy születik meg a második-harmadik vagy további gyermekük, hogy (már) nem élnek párkapcsolatban.

Diákhitel-tartozás felfüggesztése, csökkentése és elengedése:

  • A diákhitellel rendelkező kismama/anya a várandóssága 12. hetétől három évig kérheti a törlesztés felfüggesztését. A törlesztés felfüggesztésére vonatkozó hároméves időszakban az ügyleti kamat megfizetését átvállalja az állam, csed, gyed, gyes ellátásokban való részesülés esetén (célzott kamattámogatás és törlesztési kötelezettség szüneteltetése). Ezzel az ellátásban részesülő apák is élhetnek (ha az apa veszi igénybe az ellátást).
  • A diákhitellel rendelkező anya tartozása felét elengedik a második gyermek megszületése (vagy örökbefogadása) után. Továbbá a harmadik gyermekének születése/örökbefogadása után a teljes diákhitel-tartozást elengedik.
  • A diákhitellel rendelkező anya teljes diákhitel-tartozását elengedik, ha még nem töltötte be a 30. életévét, és felsőoktatási tanulmányai alatt vagy az oklevél megszerzését követő két éven belül gyermeke születik.

A juttatások sora még nem ért véget. Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a további támogatásokat és lehetőségeket!

