Itt a teljes gyűjtés: egyszülős családként ilyen kedvezményeket, juttatásokat, lehetőségeket vehetünk igénybe

Az egyszülős családok nagyjából 80-81 százalékában az édesanya (kb. 273 ezer fő) és 19-20 százalékában az édesapa (kb. 64 ezer fő) neveli a gyermeket egyedül. Az egyszülős családok többségében tehát az édesanya vállalja a családfenntartó szerepet.
Családi pótlék: Egyedülálló szülőként magasabb összeg jár – egy gyermek esetén havonta 13 700 forint, két gyermeknél 14 800 forint gyermekenként, három vagy több esetén 17 ezer forint gyermekenként.
Családi adókedvezmény: Az egyedülálló anyák is jogosultak a családi kedvezményre, mely a gyermekek után jár. Ez az adóalapot csökkenti, így kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetni. Minden gyermekes szülő igénybe veheti, és 2025. július 1-jétől jelentősen, 50 százalékkal nőtt az összege: egy gyerek esetén 15 ezer forint havonta (2026-tól 20 ezer forint), két gyerek esetén 30 ezer forint gyermekenként (2026-tól 40 ezer forint), három vagy több gyerek esetén 49 500 forint (2026-tól 66 ezer forint).
Családi járulékkedvezmény: Ez a kedvezmény az szja-kedvezményen túl a befizetett 18,5 százalékos munkavállalói tb-járulék vagy 10 százalékos nyugdíjjárulék összegét csökkentheti. Ez kifejezetten az egyedülálló anyák számára lehet előnyös, akiknél nincs más, aki érvényesíthetné a kedvezményt.
Anyasági támogatás
Babakötvény (Életkezdési támogatás): Újszülött gyermek részére automatikusan jár (42 500 forint), további befizetés után éves állami támogatás jár minden esetben.
Nők kedvezményes nyugdíja (Nők 40): Bizonyos feltételekkel a nők a kedvezményes öregségi nyugdíjra is jogosultak lehetnek, ami a saját jogú nyugdíj életkorától függetlenül vehető igénybe. A Nők 40 programban 2026-tól a kétgyermekes, 40 év alatti anyák is kedvezményesen vehetik igénybe a nyugdíjat.
