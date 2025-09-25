Deviza
Óriási az érdeklődés az Otthon Start iránt – tovább nőtt a hitelkérelmek száma, brutális számokat közölt a miniszter

Nemcsak a vásárlói oldal élénkült meg, hanem az ingatlanpiac kínálati része is, egy hónap alatt harminc százalékkal nőtt a meghirdetett lakások száma. Gulyás Gergely szerint három hét alatt tizenötezren adtak be igényt az Otthon Start programra, naponta átlagosan ezer új hitelkérelemmel számolnak.
VG
2025.09.25., 11:45

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy az Otthon Start program által biztosított, 3 százalékos fix kamatozású, kedvezményes lakáshitel iránt folyamatosan erős a kereslet, a bankokhoz naponta ezer hitelkérelem fut be.

HZ_15458 otthon start program
Gulyás Gergely szerint három hét alatt 15 ezren adtak be igényt az Otthon Start programra, naponta átlagosan ezer új hitelkérelemmel számolnak / Fotó: Havran Zoltán 

A miniszter kiemelte: 

Ez három hét alatt 15 ezer igénylést jelent, ami jól mutatja a program társadalmi és gazdasági jelentőségét.

Gulyás leszögezte, hogy a bankszövetséggel folyamatos az egyeztetés, és a pénzintézetek oldaláról sincs visszaesés az érdeklődésben.

Az adatok szerint nemcsak a vevők mozdultak meg, hanem az eladók is: augusztusról szeptemberre 30 százalékkal több ingatlanhirdetés került ki a piacra.

Óriási sikernek bizonyul az Otthon Start

A kormány lakáshitelprogramja szeptember elején indult el, és már a kezdetektől nagy figyelmet keltett, mivel a kormány kifejezetten a fiatal családok első lakáshoz jutását célozta meg vele. A kormány korábbi programjait kiegészítve az Otthon Start még biztosabb ugródeszkát ad a fiataloknak a felnőttkor elkezdéséhez és a családalapításhoz.

A kormány szerint a konstrukció nemcsak társadalmi, hanem gazdasági szempontból is hasznos: élénkíti a lakásépítéseket, ösztönzi az ingatlanforgalmat, és multiplikátor hatásán keresztül a belső keresletet is erősíti. 

A legfontosabb, hogy aki albérletben lakik, most reális esélyt kaphat saját ingatlanhoz jutni

– fogalmazott Gulyás.

Gulyás Gergely: megértette Trump, hogy miért vásárol Magyarország orosz energiát

Csütörtök délelőtt fél 10-től tart kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, cikkünk frissül.

 

Otthon Start program

 

 

6 perc
