Óriási az érdeklődés az Otthon Start iránt – tovább nőtt a hitelkérelmek száma, brutális számokat közölt a miniszter

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy az Otthon Start program által biztosított, 3 százalékos fix kamatozású, kedvezményes lakáshitel iránt folyamatosan erős a kereslet, a bankokhoz naponta ezer hitelkérelem fut be.

Gulyás Gergely szerint három hét alatt 15 ezren adtak be igényt az Otthon Start programra, naponta átlagosan ezer új hitelkérelemmel számolnak / Fotó: Havran Zoltán

A miniszter kiemelte:

Ez három hét alatt 15 ezer igénylést jelent, ami jól mutatja a program társadalmi és gazdasági jelentőségét.

Gulyás leszögezte, hogy a bankszövetséggel folyamatos az egyeztetés, és a pénzintézetek oldaláról sincs visszaesés az érdeklődésben.

Az adatok szerint nemcsak a vevők mozdultak meg, hanem az eladók is: augusztusról szeptemberre 30 százalékkal több ingatlanhirdetés került ki a piacra.

Óriási sikernek bizonyul az Otthon Start

A kormány lakáshitelprogramja szeptember elején indult el, és már a kezdetektől nagy figyelmet keltett, mivel a kormány kifejezetten a fiatal családok első lakáshoz jutását célozta meg vele. A kormány korábbi programjait kiegészítve az Otthon Start még biztosabb ugródeszkát ad a fiataloknak a felnőttkor elkezdéséhez és a családalapításhoz.

A kormány szerint a konstrukció nemcsak társadalmi, hanem gazdasági szempontból is hasznos: élénkíti a lakásépítéseket, ösztönzi az ingatlanforgalmat, és multiplikátor hatásán keresztül a belső keresletet is erősíti.

A legfontosabb, hogy aki albérletben lakik, most reális esélyt kaphat saját ingatlanhoz jutni

– fogalmazott Gulyás.