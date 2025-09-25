Óriási az érdeklődés az Otthon Start iránt – tovább nőtt a hitelkérelmek száma, brutális számokat közölt a miniszter

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy az Otthon Start program által biztosított, 3 százalékos fix kamatozású, kedvezményes lakáshitel iránt folyamatosan erős a kereslet, a bankokhoz naponta ezer hitelkérelem fut be.
A miniszter kiemelte:
Ez három hét alatt 15 ezer igénylést jelent, ami jól mutatja a program társadalmi és gazdasági jelentőségét.
Gulyás leszögezte, hogy a bankszövetséggel folyamatos az egyeztetés, és a pénzintézetek oldaláról sincs visszaesés az érdeklődésben.
Az adatok szerint nemcsak a vevők mozdultak meg, hanem az eladók is: augusztusról szeptemberre 30 százalékkal több ingatlanhirdetés került ki a piacra.
A kormány lakáshitelprogramja szeptember elején indult el, és már a kezdetektől nagy figyelmet keltett, mivel a kormány kifejezetten a fiatal családok első lakáshoz jutását célozta meg vele. A kormány korábbi programjait kiegészítve az Otthon Start még biztosabb ugródeszkát ad a fiataloknak a felnőttkor elkezdéséhez és a családalapításhoz.
A kormány szerint a konstrukció nemcsak társadalmi, hanem gazdasági szempontból is hasznos: élénkíti a lakásépítéseket, ösztönzi az ingatlanforgalmat, és multiplikátor hatásán keresztül a belső keresletet is erősíti.
A legfontosabb, hogy aki albérletben lakik, most reális esélyt kaphat saját ingatlanhoz jutni
– fogalmazott Gulyás.
