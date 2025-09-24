Kormányinfó: csütörtök reggel kiderül, mit miért tesz a kormány

Csütörtök délelőtt, 09:30-kor jelentkezik a Kormányinfó, amelyen a kormány friss döntéseiről tájékoztatja a nyilvánosságot — közölte Gulyás Gergely.

A holnapi Kormányinfón terítékre kerülhetnek az új információk / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Kormányinfó-előrejelzés

A Kormányinfó a Miniszterelnöki Kabinetirodából, a karmelitából fog jelentkezni, és ketten tartják, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A múlt hét szerdai ülésen az volt a kiemelt hír, hogy 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött a kormány, átlagosan a nyugdíjasok számára idén 51 155 forintot kell kifizetni.

Továbbá megemlítette, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről, amelyről azóta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára több friss információmorzsát is megosztott a Facebook-oldalán.

A héten várható témák között felmerülhet a(z)

illetve az, hogy kezdetét vette az Országgyűlés őszi ülésszakasza.

Elkezdődött az Országgyűlés őszi ülésszakasza is

Az Országgyűlés őszi ülésszakasza Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával vette kezdetét, amelyben több, egymástól látszólag távol álló témát is érintett. A miniszterelnök beszédének témáját a második magyar űrhajós és az űrutazás adta, utalva arra, hogy Kapu Tibor 45 év után újra magasra emelte Magyarországot. Kitért arra is többek között, hogy az unióban nem lesz migrációs fordulat, nem vizsgálják felül az európai ipart megrengető zöldítést sem.

Lesznek kereskedelmi megállapodások, amik ellen több uniós tagállam már fel is lázadt. Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így a nevében nem is járhatnak el. Az uniót erre nem használhatják, amíg egyetlen ország is ellenzi azt.

– mondta el beszédében a miniszterelnök.