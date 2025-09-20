Váratlan ajánlatot kapott Magyarország és Szlovákia Lengyelországtól: ez mindent megváltoztathat az oroszokkal – de könnyen lehet, hogy csapda

Lengyelország álláspontja szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról.

Orosz olaj és gáz: Lengyelország váratlanul tett egy ajánlatot a magyaroknak és a szlovákoknak / Fotó: Maxx-Studio

A két országot erős történelmi gazdasági és energetikai kapcsolatok fűzik Oroszországhoz, ráadásul a fizikai adottságok miatt sem nagyon lehet ez másképp. A lengyel Money.pl összesítése szerint Magyarország kőolajszükségletének 87,5 százalékát orosz import fedezi, illetve évente mintegy 4,5 milliárd köbméter földgázt vásárol Moszkvától: 2024-ben 4,8 millió tonna orosz kőolajat importált, míg 2025 első felében további 2,78 millió tonnát. Szlovákia szintén jelentős mértékben támaszkodik az orosz olajra és gázra:

a Gazprommal 2034-ig érvényes szerződése értelmében évente 3,5 milliárd köbméter gázt vásárol,

2024-ben 4,2 milliárd köbmétert importált, 2025 első hat hónapjában pedig 2,1 milliárdot, ami a fogyasztás felét tette ki.

Miután a szlovák Slovnaft finomító a magyar Mol tulajdonában van, így a beszerzés és feldolgozás közös gazdasági érdekké vált. Az ellátás eddig főként a Druzsba (Barátság) kőolajvezeték déli ága és a Déli Áramlat gázvezeték révén történt.

Azt a lengelek már nem teszik hozzá, de az orosz energiaforrás vásárlása gazdaságilag a legjobb ajánlat Magyarországnak és Szlovákiának is. Természetesen lehet diverzifikálásról beszélni, ott a horvát Adria-vezeték példája. A Mol ezen is képes olajat felhozni a battai finomítójába, csakhogy Zágráb azonnal 4-5-szörösére emelte a tranzakciós díjat az európai átlagárhoz képest.

Lengyel alternatívák az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére

Mindenesetre most Niemczycki szerint Lengyelország kész konkrét segítséget nyújtani a régiónak az orosz olaj- és gázfüggőség mérséklésében. Az ország az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg:

működik a Swinoujscie LNG-terminál,

épül az FSRU úszó gázfogadó Gdanskban,

a Baltic Pipe vezetéken keresztül pedig Norvégia felől is érkezhet gáz.

A gdanski Naftoport jelenlegi éves kapacitása 40 millió tonna, amelyet a bővítések 49 millió tonnára növelhetnek.