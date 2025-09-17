Harc az infláció ellen, kamatcsökkentés, bukdácsoló dollár: ezért maradhat erős a forint

Bár az Egyesült Államok és az EU közötti kereskedelmi megállapodás enyhített a feszültségeken, a 15 százalékos vámplafon komoly terhet jelent a kontinens gazdaságára nézve, ráadásul a vámháborúk lezáratlan kérdései továbbra is kockázatokat hordoznak Európa számára – számoltak be az MBH Bank elemzői a pénzintézet sajtótájékoztatóján. Az eseményen az is szóba került, hogy miért maradhat erős a forint.

Az infláció elleni küzdelem és a Fed várható kamatcsökkentései miatt erős a forint / Fotó: Final Version Studio / Shutterstock

Jelentős kockázatot hordoznak a vámháborúk

Mivel hazánk legfontosabb kereskedelmi partnere, Németország megcélzott gazdaságélénkítő programjának hatása inkább 2026-tól válik érzékelhetővé, egyelőre az ipari megrendelések és az export is csökkenést mutat – ezzel a magyar növekedést is visszafogva.

„Noha a második negyedévben az előzetes várakozásokat meghaladó GDP-adat érkezett, összességében úgy látjuk, hogy az év egészében 0,8 százalék lehet az átlagos növekedés. A szolgáltatások, főként az információs és kommunikációs szektor, illetve a kiskereskedelem és vendéglátás növekedése erősítette a gazdaságot, míg az ipar és a mezőgazdaság jelentős visszaesést szenvedett el – főként a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a gyenge külső kereslet miatt. Biztató ugyanakkor, hogy a német és az euróövezeti feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek az elmúlt hónapokban többéves csúcsra emelkedtek, így ez jövőre lökést adhat a hazai gazdaságnak is” – jelentette ki Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Bővült a foglalkoztatottak száma

Júliusban a korábbi hónapok gyengesége után váratlanul erős foglalkoztatotti adatot láttunk; egy hónap alatt 30 ezer fővel bővült a foglalkoztatottak száma – tartós pozitív trendfordulóra ugyanakkor csak akkor lehet számítani, ha a gazdaság növekedése is érezhetőbben magára talál. Mivel a munkaerőpiacok reakcióideje kifejezetten lassú, a beálló reálgazdasági változások 9–12 hónapos késéssel jelenhetnek meg a munkaerő iránti keresletben. A vállalatok bizonytalanságának enyhülésével újra elindulhat a munkaerő toborzása. Az MBH Elemzési Centrum szakértői 2025-re továbbra is 4,4 százalékos, 2026-ra 4,2 százalékos átlagos munkanélküliségi rátát prognosztizálnak.