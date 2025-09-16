Újabb álomhatárt lépett át a forint, tovább málladozik a dollár

Kedden kora délután újabb, ezúttal három és fél éves csúcsra ért a forint a dollárral szemben, átlépve a 330 forintos lélektani határt is, az eddigi utolsó dollárkötések már 329,7 forint körül születtek.
Az euró ellenében ugyanakkor nem vitézkedik ilyen sikerrel a magyar pénznem, hiszen a közösségi deviza egységéért továbbra is 389,8 forintot kell adni a bankközi devizapiacon, ami persze régen látott szint, de már hétfőn is megvolt.
A háttérben továbbra is az amerikai jegybank, azaz a Fed kedden kezdődő kétnapos ülését kell keresni, hiszen a befektetők megalapozottnak tűnő várakozása szerint hosszú idő után újra lazít monetáris politikáján a Federal Reserve, és minimum 25 bázisponttal, 4,1 százalékra csökkenti az irányadó kamatlábat.
A tengerentúli piaci szereplők 96 százaléka venne rá mérget, hogy legalább ekkora csökkentésre kerülhet sor, miközben egy kisebbség ennél is nagyobb vágásra számít.
Ezt indokolják a szeptember 6-val végződő hét vártnál messze gyengébb munkaerőpiaci adatai, illetve az Egyesült Államokban hanyatló hitelfelvételi kedv, ami az elemzők szerint még jobban aggaszthatja kamatdöntésre jogosult jegybankárokat.
A döntést előreláthatólag szerdán, magyar idő szerint este 8-kor tehetik közzé. Az időpontot érdemes megjegyezni, mivel ha valóban vág az irányadó kamato(ko)n a Fed nyílt piaci bizottsága, elképzelhető egy dollárerősödés is a vedd meg a pletykát, add el a hírt alapösszefüggésnek megfelelően.
Arról van szó, hogy azok a spekulánsok, akik jó előre felépítették pozícióikat a várható kamatcsökkentésre, a hír felröppenését követően részben realizálni akarják majd nyereségüket, ami az eddigivel ellentétes irányú mozgást indíthat, bár ez a hatás rövid távú is lehet.
A dollár amúgy az euróhoz viszonyítva is gyengült 0,4 százalékkal, és fél három körül 1,1803 magasságában ingadozik a keresztárfolyam.
Szintén a forintot erősíti a Varga Mihály jegybankelnök irányításával felálló hazai monetáris tanács konzervatív, a megalapozatlan kamatcsökkentéseket nagy ívben elkerülő vonalvezetése is. Legutóbb az amerikai Citigroup – lánykori nevén Citibank – amerikai pénzintézet képviselői jártak az MNB-nél, s kedvező benyomásaik nyomán az euró shortolását ajánlották ügyfeleiknek a forint ellenében. Úgy vélték az euró a 380–385 forintos sávba gyengülhet három hónapos időtávon.
A magyar deviza a többi meghatározó, illetve régiós fizetőeszközhöz képest némileg veszített értékéből, bár csupán stagnáláshoz közeli mértékben.
