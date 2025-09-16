Újabb álomhatárt lépett át a forint, tovább málladozik a dollár

Ezt indokolják a szeptember 6-val végződő hét vártnál messze gyengébb munkaerőpiaci adatai, illetve az Egyesült Államokban hanyatló hitelfelvételi kedv, ami az elemzők szerint még jobban aggaszthatja kamatdöntésre jogosult jegybankárokat.

A döntést előreláthatólag szerdán, magyar idő szerint este 8-kor tehetik közzé. Az időpontot érdemes megjegyezni, mivel ha valóban vág az irányadó kamato(ko)n a Fed nyílt piaci bizottsága, elképzelhető egy dollárerősödés is a vedd meg a pletykát, add el a hírt alapösszefüggésnek megfelelően.

Arról van szó, hogy azok a spekulánsok, akik jó előre felépítették pozícióikat a várható kamatcsökkentésre, a hír felröppenését követően részben realizálni akarják majd nyereségüket, ami az eddigivel ellentétes irányú mozgást indíthat, bár ez a hatás rövid távú is lehet.

A dollár amúgy az euróhoz viszonyítva is gyengült 0,4 százalékkal, és fél három körül 1,1803 magasságában ingadozik a keresztárfolyam.

Az MNB vonalvezetése is kulcsfontosságú

Szintén a forintot erősíti a Varga Mihály jegybankelnök irányításával felálló hazai monetáris tanács konzervatív, a megalapozatlan kamatcsökkentéseket nagy ívben elkerülő vonalvezetése is. Legutóbb az amerikai Citigroup – lánykori nevén Citibank – amerikai pénzintézet képviselői jártak az MNB-nél, s kedvező benyomásaik nyomán az euró shortolását ajánlották ügyfeleiknek a forint ellenében. Úgy vélték az euró a 380–385 forintos sávba gyengülhet három hónapos időtávon.