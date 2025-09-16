Kiderült, kinek érdemes átállnia gázról elektromos fűtőpanelre: ezek a feltételek, hogy megérje

Érdemes lehet elektromos fűtőpanelre váltani, azonban ahhoz, hogy tényleg megérje sok feltételnek meg kell felelni – írja a Sonline.

Fűtés: mi éri meg jobban? Gáz, vagy elektromos? / Fotó: Bach Máté

Sokak fejében él még a köztudat, hogy elektromos fűtőpanellel sokkal drágább fűteni, mint gázzal vagy bármilyen más fűtési alternatívával. Pedig, ahogy az elektromos autóknál is beigazolódni látszik, hogy lehet gazdaságosan üzemeltetni, úgy

a fűtőpanelek létjogosultságát is egyre több tényező igazolja.

Az elektromos fűtőpanel egy olyan fűtőberendezés, amely közvetlenül a villamos energiát alakítja át hővé. Működési elve azon alapul, hogy a készülékben található fűtőszálak elektromos áram hatására felmelegszenek, és a keletkező hő leadásával melegítik fel a környezetüket.

A hőleadás többnyire kétféle módon történik: konvekcióval, amikor a panel felmelegíti a körülötte áramló levegőt, valamint sugárzással, amikor közvetlenül a helyiségben lévő tárgyakat és felületeket melegíti.

Kiderült, kinek érdemes átállnia gázról elektromos fűtőpanelre

Az, hogy egyre többen keresik ezt a fajta fűtési megoldást nem véletlen.

Ahogy a napelemek egyre inkább tért hódítanak és ahogy a földgáz fogyasztói ára növekszik, úgy gondolkoznak egyre többen azon, hogy az elektromos áramot használják fel a fűtési rendszereikhez is.

Még a fűtésszerelők szerint sem fekete-fehér a kérdés, sok tényező határozza meg kinek éri meg villannyal fűteni. Igen, létezik helyzet, amikor az elektromos fűtőpanel használata valóban költséghatékony tud lenni. Ehhez azonban

fontos az, hogy megfelelő legyen az ingatlan falazatszigetelése és a nyílászárók is újak legyenek.

De itt nem állnék meg, mert ahhoz, hogy valóban jól járjon az ember vele a legjobb az, ha önmaga tudja megtermelni a működtetéséhez szükséges áramot. Ebben az esetben talán és hangsúlyozom csak talán érdemes a váltáson gondolkodni – mondta el Várhelyi Gábor, barcsi fűtésszerelő.

Egyszerűen telepíthető

A modern elektromos fűtőpanelek gyakran termosztáttal és intelligens vezérlőrendszerrel vannak felszerelve, így képesek pontosan szabályozni a kívánt hőmérsékletet, és energiatakarékos módon működni. Az ilyen fűtési megoldások előnye, hogy nem igényelnek kéményt, csővezeték-rendszert vagy külön kazánt, tisztán üzemelnek, könnyen telepíthetők, és gyorsan reagálnak a hőigény változásaira.