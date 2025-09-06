Most kell nagyon figyelni: 180 milliárd forintos pályázat nyílik meg – az államtitkár elmondta a részleteket

A következő napokban két vállalati innovációs pályázat indul, összesen 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.
A pályázatok közül az egyik az innovatív magyar vállalkozások termékfejlesztésének támogatását célzó fókuszterületi pályázat, a másik pedig a mikro és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációját támogató pályázat. Előbbinek a második, utóbbinak a harmadik szakasza indul el - ismertette Bódis László.
A termékfejlesztést célzó fókuszterületi pályázat keretösszege 107 milliárd forint, amelyből az első szakaszban 5 milliárd forintot osztottak ki, így a mostani második szakaszban még több mint százmilliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre.
Az üzleti folyamatok innovációjának támogatására a teljes keret 75 milliárd forint, amelyből még szintén jelentős összeg elérhető, ugyanis a program eddigi szakaszaiban a vállalkozások 34 milliárd forint támogatást igényeltek.
Bódis László elmondta, a fókuszterületi pályázatok első szakaszát követően kikérték a vállalkozások véleményét, a visszajelzések alapján pedig módosítottak a második szakaszon.
Ennek megfelelően a fókuszterületi innovációs projektek támogatása című pályázatban két alprogramot hirdettek meg.
Az első alprogramban mikro, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 100 és 600 millió forint közötti támogatásra, termék- és technológiai fejlesztésre.
A támogatásért cserébe azt várják tőlük, hogy hozzanak létre új termékeket, technológiákat, szolgáltatásokat és ezeket vigyék sikeresen a piacra, és védjék is meg lehetőség szerint szabadalommal vagy más ipari jogvédelmi oltalommal.
A második alprogramban az elérhető támogatás mértéke már 600 millió forinttól 1,2 milliárd forintig terjedhet. Itt azonban a projekt végrehajtását követően azt is elvárják az érintett vállalkozásoktól, hogy az új termékeikből árbevételt realizáljanak 2-3 éven belül.
A helyettes államtitkár rámutatott, a fókuszterületi innovációs projektek támogatására a vállalkozások november 4-től nyújthatják be pályázataikat két héten át. A pályázat harmadik szakaszában pedig a vállalkozások jövő év elejétől vehetnek részt.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) ingyenes projektfejlesztési szolgáltatásával támogatja a vállalkozásokat, hogy pályázataikban minél professzionálisabb fejlesztési tervek álljanak össze.
Bódis László elmondta, hogy a fókuszterületi innovációs projektek támogatására szolgáló pályázatban három területet emeltek ki:
Mindezek mellett fontos, hogy azokat a nagyon magas színvonalú projektek sem zárják ki, amelyek egyik kategóriába sem rendezhetőek be.
A 75 milliárd forintos keretösszegű (kkv-k innovációs képességének támogatása) pályázatnál, a mikro és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációjának támogatásánál a cél a pályázó cégek hatékonyabb működése, így a pályázatban a résztvevők gyártástechnológiai modernizációra, üzleti modelljük, illetve marketing szerkezetük megújítására igényelhetnek támogatást. A vállalkozások számára erre szeptember 9-től lesz lehetőség két héten át, később pedig decemberben, mert akkor indítják el a pályázat negyedik szakaszát.
Bódis László kiemelte, a magyar gazdaság versenyképességét alapjaiban határozza meg, mennyire innovatívak a magyarországi vállalkozások, ezért fontos az innováció támogatása.
A kormány célja, hogy a magyar innovációt 2030-ra Európa legjobb 10 innovátor országa közé repítse, 2040-re pedig már a világ legjobb 10 országa között legyen Magyarország. Ehhez arra is szükség van, hogy minél több magyar vállalkozás foglalkozzon innovációval, minél több magyar vállalkozás vigyen sikeresen piacra innovatív termékeket, technológiákat, szolgáltatásokat.
A pályázati lehetőségekről bővebb információkat az érdeklődők a palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak.
Indul a Ginop Plusz Munkakörülmények fejlesztése kiemelt projekt is. Szeptember 1-jétől elsőként a Dél-Alföld régióban pályázhatnak a kiemelt projekt keretében munkavédelmi eszközök beszerzésének támogatására. Az igényelhető – 100 százalékos intenzitású – támogatás minimuma 500 ezer, maximuma 20 millió forint lehet. A fejlesztésenként igénybe vehető támogatás mértéke legfeljebb 1 millió forint munkavállalónként, míg eszközönként legfeljebb 2 millió forint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.