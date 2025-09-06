Most kell nagyon figyelni: 180 milliárd forintos pályázat nyílik meg – az államtitkár elmondta a részleteket

A következő napokban két vállalati innovációs pályázat indul, összesen 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

Támogatásra pályázhatnak a hazai vállalkozások a GINOP Plusz keretében / Fotó: Kovács Attila / MTI

A pályázatok közül az egyik az innovatív magyar vállalkozások termékfejlesztésének támogatását célzó fókuszterületi pályázat, a másik pedig a mikro és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációját támogató pályázat. Előbbinek a második, utóbbinak a harmadik szakasza indul el - ismertette Bódis László.

A termékfejlesztést célzó fókuszterületi pályázat keretösszege 107 milliárd forint, amelyből az első szakaszban 5 milliárd forintot osztottak ki, így a mostani második szakaszban még több mint százmilliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre.

Az üzleti folyamatok innovációjának támogatására a teljes keret 75 milliárd forint, amelyből még szintén jelentős összeg elérhető, ugyanis a program eddigi szakaszaiban a vállalkozások 34 milliárd forint támogatást igényeltek.

Bódis László elmondta, a fókuszterületi pályázatok első szakaszát követően kikérték a vállalkozások véleményét, a visszajelzések alapján pedig módosítottak a második szakaszon.

Ennek megfelelően a fókuszterületi innovációs projektek támogatása című pályázatban két alprogramot hirdettek meg.

Az első alprogramban mikro, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 100 és 600 millió forint közötti támogatásra, termék- és technológiai fejlesztésre.

A támogatásért cserébe azt várják tőlük, hogy hozzanak létre új termékeket, technológiákat, szolgáltatásokat és ezeket vigyék sikeresen a piacra, és védjék is meg lehetőség szerint szabadalommal vagy más ipari jogvédelmi oltalommal.

A második alprogramban az elérhető támogatás mértéke már 600 millió forinttól 1,2 milliárd forintig terjedhet. Itt azonban a projekt végrehajtását követően azt is elvárják az érintett vállalkozásoktól, hogy az új termékeikből árbevételt realizáljanak 2-3 éven belül.

A helyettes államtitkár rámutatott, a fókuszterületi innovációs projektek támogatására a vállalkozások november 4-től nyújthatják be pályázataikat két héten át. A pályázat harmadik szakaszában pedig a vállalkozások jövő év elejétől vehetnek részt.