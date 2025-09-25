GVH-elnök: családvédelmi mozgalom kell a digitális térben

„Nemzeti, szakmai összefogás – egy digitális családvédelmi mozgalom – szükségességét hirdetem meg, a digitális térben a családokra, a gyermekeinkre leselkedő veszélyek csökkentése, megakadályozása érdekében” – jelentette be Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a GVH által szervezett Digitális Fogyasztóvédelem 2025 konferencián, Budapesten. A szakmai eseményen nyitóelőadást tartott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta, a kormány célja a családok, fogyasztók védelme, ezért a fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló szokásokkal és a technológiai fejlődéssel – közölte a versenyhatóság csütörtökön.

Rigó Csaba Balázs GVH-elnök szerint digitális családvédelmi mozgalom kell a digitális térben / Fotó: Gazdasági Versenyhivatal / Facebook

A miniszter a nyitóelőadásában hangsúlyozta, hogy a kormány elsődleges célja a családok, vagyis a hazai fogyasztók védelme. A fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlási szokásokkal és a technológiai fejlődéssel. Az ezekből fakadó kihívásokra aktívan kell reagálnia, és következetesen biztosítania kell a szabályok betartását mind az offline, mind az online térben, legyen szó hazai vagy külföldi kiskereskedőkről.

A pénzügyi fogyasztóvédelem speciális megközelítést igényel. Az új típusú online csalások drasztikus növekedése miatt kiemelt figyelmet kell fordítani rá. A magyar kormányzat és a piaci szereplők egységesen, összehangoltan lépnek fel a pénzügyi kibercsalások ellen – emelte ki Nagy Márton.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke köszöntőjében rávilágított, hogy „a digitális gazdaságban a verseny nem csupán lehetőség, hanem felelősség is. Új üzleti modellek, kommunikációs formák és új technológiák születnek, amelyek egyszerre teremtenek értéket és hordoznak kockázatot. Robbanásszerű a fejlődés” – szögezte le a GVH elnöke.

A GVH elnöke arról beszélt, hogy a digitális jövőt nem passzívan szemléljük, hanem aktívan alakítjuk. Kifejtette, hogy az influenszermarketing átláthatósága, a sötét mintázatok elleni határozott fellépés, a digitális tudatosság erősítése, a mesterséges intelligencia tisztességes alkalmazása és a gyermekek fokozott védelme mind-mind olyan ügyek, amelyekben egyszerűen nincs helye kompromisszumnak. Mindezekből kiindulva Rigó Csaba Balázs digitális családvédelmi mozgalom szükségességét vetette fel a szakmai eseményen.