Piszkos trükkel szedhették el a magyarok a pénzét a boltok, a GVH gyanút fogott: a patikákkal is baj lehet, a Temu se ússza meg

Az árrésszabályozás nem fogja vissza a versenyt az élelmiszerboltok és a drogériák piacán, az árazás szabad – vélekedett a Magyar Nemzetnek adott interjújában a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke. Rigó Csaba Balázs szerint széles körű vizsgálatok zajlanak az élelmiszer-kiskereskedelemben, a hatóság eljárást folytat a hazai gyógyszer-nagykereskedőknél, emellett ellenőrzik azt is, hogy egyes áruházláncok jogellenesen beavatkoztak-e a piaci folyamatokba.

Piszkos trükkel szedhették el a magyarok a pénzét a boltok, a GVH gyanút fogott / Fotó: Balogh Zoltán

Az árrésstopra a kiskereskedelmi láncok profitéhsége miatt van szükség

Rigó Csaba Balázs szerint az elmúlt években a hazai inflációt bizonyos időszakban egyes kiskereskedelmi szereplők profitéhsége is hajtotta. A vezető példának hozta fel a 4000 forintos trappista sajt időszakát. „Azokban a hónapokban egyes tejtermékekre a korábbi bruttó árrésbe épített nyereség ötszörösét tették rá a boltláncok”.

Arra a kérdésre, hogy a kormány árrésstopja hogyan hat a versenyre, a GVH elnöke elmondta, meghatározott keretek között a boltok olyan árakat alkalmaznak, amilyet csak akarnak. „Lehetőségük nyílik arra, hogy megversenyeztessék a beszállítókat vagy éppen hatékonyabbá, gazdaságosabbá tegyék saját működésüket, így válva nyereségesebbé.”

Verseny van, az árazás szabad.

Rigó Csaba Balázs szerint habár az árrésstop okoz veszteséget a nagykereskedelmi szereplőknek, ám az nem lehet tetemes, hiszen továbbra is megéri nekik hazánkban működni. A vezető rávilágított, hogy „a kiskereskedelem tavaly 8600 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, az érték idén biztosan nőni fog, ráadásul az ágazat majdnem háromnegyed részben a nagy nemzetközi élelmiszer-kereskedelmi láncok kezében van”.

Rigó Csaba Balázs szerint habár az árrésstop nem okoz kibírhatatlan veszteséget a nagy kiskereskedelmi élelmiszerláncoknak /Fotó: Purger Tamás / MTI

Rámutatott, hogy „az élelmiszerüzletek esetében nem érvényesült az önkéntes árcsökkentés: az elszabaduló árak megfékezéséért a kormány kényszerbeavatkozás mellett döntött, amely szociális jellegű intézkedés volt. Előbb az ársapkák rendszere jött, amelynek valóban volt piactorzító hatása, de mivel az intézkedés átmeneti időre szólt és előre nem látható, kivételes piaci helyzetre reagált, indokolhatónak, elfogadhatónak számított. Most pedig az árrést szabályozza az állam, ami működésében és hatásában is teljesen eltér az ársapkától. Ilyen lépések bevezetésére több más ágazat mellett a gyógyszer-kereskedelemben sem volt szükség”.