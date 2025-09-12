Deviza
Étrend-kiegészítők: egyszerre csapott le a GVH több cégre – csúnyán átverhették a fogyasztókat

Megtévesztő egészségügyi állítások miatt lépett a Gazdasági Versenyhivatal.
Andor Attila
2025.09.12, 09:59
Frissítve: 2025.09.12, 10:11

A gyanú szerint egyes cégek olyan egészségügyi állításokkal népszerűsítik termékeiket, melyek megalapozatlanok, illetve amelyeket nem tudnak kellően alátámasztani, továbbá tiltott gyógyhatást tulajdonítanak a termékeknek.

GVH
A cégek szerint a termékeik elősegítik az egészséges táplálkozást, vizsgálódik a GVH /  Fotó: BSIP via AFP

Versenyfelügyeleti eljárásokat indított a GVH az élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.-vel, a Swan Med Hungary Kft.-vel és a szlovéniai Nutrisslim d.o.o.-val szemben. A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint ezek a cégek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, mivel kommunikációjukban tiltott, illetve nem megengedett üzeneteket és állításokat alkalmaznak, melyekkel a termékek egészségre gyakorolt hatásait alaptalanul igyekeznek kiemelni.

Többször állítottak bizonyítatlant

A BGB Interherb és a Swan Med egyes termékeiket egészségügyi szakemberek ajánlására hivatkozva is népszerűsítették, amivel valószínűsíthetően szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak.

A Swan Med ezenfelül olyan állításokat alkalmazott a DotsDiet termékek esetében, melyekkel azt sugallhatja, hogy a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem biztosítja a kellő tápanyagbevitelt, továbbá valószínűsíthetően a termékek tápanyag-összetételéről szóló állításaival is megszegte a vonatkozó ágazati szabályokat.

A Nutrisslim kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően jogosulatlanul tünteti fel az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logóját, valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság logóját. 

A cég emellett valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat a termékek jogszerű forgalmazhatóságát, illetve környezeti hatásait illetően, és valótlanul mutatja be a fogyasztói értékeléseket azáltal, hogy kizárólag pozitív véleményeket jelenít meg.

E termékek reklámozásakor a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a fogyasztóvédelmi rendelkezések mellett az ágazati jogszabályokat is, amelyek szerint:
   1. gyógyhatás nem tulajdonítható ilyen termékeknek; 
   2. egészségre vonatkozó hatásról szóló állítás csak szűk keretek között, a szigorú európai normáknak megfelelően fogalmazható meg, igazolva a megfelelést az ágazati szabályoknak.

A GVH kiemeli továbbá, hogy úgynevezett feketelistás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
   1. annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése, hogy a termék jogszerűen forgalmazható;
   2. fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása.
A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket elkövették. 

