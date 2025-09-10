Rendkívüli: támadást indítottak a magyar bankok a kormány egyik legfontosabb intézkedése ellen – az OTP hivatalos bejelentést tett

Az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, az úgynevezett kamatstop-rendelet módosítása miatt - közölte a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A kamatstop miatt fordult Alkotmánybírósághoz az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közlemény szerint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 2021-es rendelet és annak 2025. május 26-i módosítása a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

Az OTP egyben kérelmezte, hogy

mivel a benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a 782/2021. (XII.24.) Kormányrendelet és annak 374/2024-es módosításával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért azokat az Alkotmánybíróság egyesített eljárásban kezelje.

A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak az Alaptörvénybe ütközését - írták a közleményben.

Az év végéig meghosszabbította a kormány a lakossági kamatstopot

Korábban megírtuk, hogy 2025 végéig marad a lakossági kamatstop, az intézkedést a kormány újra meghosszabbította. A kamatstop bevezetésétől a 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett, tehát ennyivel több pénz maradt a családok zsebében.

A kamatstop 2022 januárjában történt bevezetésétől a 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett, tehát ennyivel több pénz maradt a családok zsebében – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleményéből. A kamatstopot még a tavaly novemberi döntéssel hosszabbította meg a kormány idén június végéig.

Orbán Viktor miniszterelnök idén június közepén már bejelentette, hogy az intézkedés kedvező, családokat védő hatásai miatt az az idei év végéig hatályban marad. Az intézkedés a családok védelme mellett a bankszektor stabilitásához is hozzájárul.