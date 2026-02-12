Deviza
Óriási felfedezést tettek a szakértők: rengeteg energiakincs rejtőzik Magyarország területe alatt — egész Európában nincs párja

Hazánk a legerősebb a térségben a geotermikus energiában.
Csókási Annamária
2026.02.12, 07:55
Frissítve: 2026.02.12, 08:19

Elképesztő energetikai tartalék rejtőzik a Kárpát-medence alatt — számolt be a 24. hu.

magyar
A geotermikus energia Magyarország egyik nagy erőssége, de nincsen megfelelő infrastruktúrája / Fotó: Wikipedia

Az Európai Unióban akár 43 gigawattnyi fejlett geotermikus kapacitás lenne kiépíthető napjainkban 100 euró megawattóra alatti költségen, ez az árszint pedig versenyképes lenne a szén- és földgázalapú villamos energiával – derül ki az Ember Energy energetikai agytröszt friss jelentéséből.

A legnagyobb potenciállal pedig egyértelműen Magyarország rendelkezik a szakértők szerint.

Az elemzés szerint nagyjából 28 gigawatt ilyen potenciál esik Magyarországra, miközben az egész, kontinentális Európában nagyjából 50 gigawattal lehet számolni. Ez a Kárpát-medence kedvező fekvésének köszönhető. Magyarország után a legnagyobb potencia Törökországban van, ám ez volumenében kevesebb mint negyede a magyarnak, 6 gigawattal. Lengyelország, Németország és Franciaország következik, egyenként körülbelül 4 gigawattal.

Miért előnyös a magyar geotermikus energia?

Bár ez a mennyiség a thinktank szerint az európai geotermikus lehetőségeknek csak egy részét jelenti, még így is óriási hatással lehetne az energiaellátásra. A becslések szerint az említett kapacitás évente mintegy 301 terawattóra villamos energiát termelhetne – ez nagyjából az EU 2025-re várható szén- és gázerőművi termelésének 42 százalékával egyenértékű.

A geotermikus erőművek nagy előnye, hogy rendkívül magas kihasználtsággal működnek, vagyis szinte folyamatosan képesek áramot szolgáltatni.

Ezen költségszintek mellett a geotermikus energia versenyképes lenne az európai energiapiacokon a szén- és gáztüzelésű erőművek által meghatározott árakkal, ahol a rövid távú határköltség 2025-ben 90 és 150 euró per medawattóra között ingadozott – olvasható a dokumentumban.

A geotermikusenergia-termelés nemcsak alacsony áron fejleszthető, de még az üzemanyagárak ingadozásától is elszigetelt, ráadásul alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-forrásként tartják számon. A thinktank azonban jelezte, ha az EU nem hoz stratégiai döntéseket, hamarosan elveszítheti vezető szerepét e területen.

