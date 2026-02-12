Moszkva letiltotta a WhatsAppot, korlátozta a Telegramot, nincs Facebook és Instagram sem, ebből még baj lehet, háborog a lakosság

Oroszok millióit vágták el hirtelen a titkosított WhatsApp üzenetküldő szolgáltatástól szerdán délután, Moszkva hónapok óta próbálkozik azzal, hogy egy ellenőrizhető, megfigyelhető „nemzeti üzenetküldőre” terelje a lakosságot.

Moszkva korlátozza a nyugati közösségi média használatát – betiltották a WhatsApp mellett az Instagramot is / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz hatóságok szerdán korábban eltávolították a Meta tulajdonában lévő alkalmazást – amelynek a közelmúltig nagyjából százmillió felhasználója volt az országban – a Roszkomnadzor, az internetes felügyeleti hatóság által működtetett online jegyzékből.

Ez a lépés gyakorlatilag eltünteti a WhatsAppot az orosz internetről, és bonyolult kerülőmegoldások nélkül szinte lehetetlenné teszi a szolgáltatás elérését.

„Ez átfogóbb blokkolás, mint a korábbi kísérletek, amelyek az alkalmazás lassítására irányultak, és arra utal, hogy Moszkva hosszú távon vagy akár véglegesen meg akarja szüntetni a hozzáférést” – írja a Financial Times című brit lap.

A WhatsApp közleménye szerint: „Az orosz kormány ma megkísérelte teljesen blokkolni a WhatsAppot annak érdekében, hogy a felhasználókat egy állami tulajdonú megfigyelő alkalmazásba terelje. Több mint százmillió ember elszigetelése a magán- és biztonságos kommunikációtól visszalépés, és csak a biztonság csökkenéséhez vezethet Oroszországban.”

A Facebook és az Instagram is megy a levesbe, nem csak a WhatsApp

Moszkva a Meta Facebook és Instagram szolgáltatásait is törölte a jegyzékből, így azok csak VPN-en (virtuális magánhálózaton) keresztül érhetők el, miután „szélsőségesnek” minősítették őket. Orosz internetes elemzők szerint a YouTube hozzáférése is érzékelhetően romlott, de nem világos, hogy teljesen törölték-e az online jegyzékből.

A lépések egy régóta tartó törekvés betetőzésének tűnnek, amelynek célja az oroszok átterelése egy Max nevű rivális alkalmazásra, amelyet a kínai WeChat mintájára alakítottak ki, és amely az üzenetküldést állami szolgáltatásokkal ötvözi – titkosítás nélkül.

Irán hasonló módon próbált helyi szolgáltatásokat létrehozni a külföldi vállalatok termékeivel szemben, hogy az állampolgárokat egy Nemzeti Információs Hálózatra terelje, amelyet a kormány könnyebben tud ellenőrizni.