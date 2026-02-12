Moszkva letiltotta a WhatsAppot, korlátozta a Telegramot, nincs Facebook és Instagram sem, ebből még baj lehet, háborog a lakosság
Oroszok millióit vágták el hirtelen a titkosított WhatsApp üzenetküldő szolgáltatástól szerdán délután, Moszkva hónapok óta próbálkozik azzal, hogy egy ellenőrizhető, megfigyelhető „nemzeti üzenetküldőre” terelje a lakosságot.
Az orosz hatóságok szerdán korábban eltávolították a Meta tulajdonában lévő alkalmazást – amelynek a közelmúltig nagyjából százmillió felhasználója volt az országban – a Roszkomnadzor, az internetes felügyeleti hatóság által működtetett online jegyzékből.
Ez a lépés gyakorlatilag eltünteti a WhatsAppot az orosz internetről, és bonyolult kerülőmegoldások nélkül szinte lehetetlenné teszi a szolgáltatás elérését.
„Ez átfogóbb blokkolás, mint a korábbi kísérletek, amelyek az alkalmazás lassítására irányultak, és arra utal, hogy Moszkva hosszú távon vagy akár véglegesen meg akarja szüntetni a hozzáférést” – írja a Financial Times című brit lap.
A WhatsApp közleménye szerint: „Az orosz kormány ma megkísérelte teljesen blokkolni a WhatsAppot annak érdekében, hogy a felhasználókat egy állami tulajdonú megfigyelő alkalmazásba terelje. Több mint százmillió ember elszigetelése a magán- és biztonságos kommunikációtól visszalépés, és csak a biztonság csökkenéséhez vezethet Oroszországban.”
A Facebook és az Instagram is megy a levesbe, nem csak a WhatsApp
Moszkva a Meta Facebook és Instagram szolgáltatásait is törölte a jegyzékből, így azok csak VPN-en (virtuális magánhálózaton) keresztül érhetők el, miután „szélsőségesnek” minősítették őket. Orosz internetes elemzők szerint a YouTube hozzáférése is érzékelhetően romlott, de nem világos, hogy teljesen törölték-e az online jegyzékből.
A lépések egy régóta tartó törekvés betetőzésének tűnnek, amelynek célja az oroszok átterelése egy Max nevű rivális alkalmazásra, amelyet a kínai WeChat mintájára alakítottak ki, és amely az üzenetküldést állami szolgáltatásokkal ötvözi – titkosítás nélkül.
Irán hasonló módon próbált helyi szolgáltatásokat létrehozni a külföldi vállalatok termékeivel szemben, hogy az állampolgárokat egy Nemzeti Információs Hálózatra terelje, amelyet a kormány könnyebben tud ellenőrizni.
„Nemzeti üzenetküldő”
A Maxet tavaly hivatalosan is „nemzeti üzenetküldővé” nyilvánították, ami növelte a kevéssé ismert alkalmazás használatát. Az app a vezető orosz közösségimédia-hálózat, a VKontakte (VK) tulajdonában van, amelyet közvetlenül Vlagyimir Putyin elnök belső köre irányít.
A hét elején Oroszország fokozta a Telegram zavarását is, amely népszerűbb az országban, mint a WhatsApp, különösen hír- és szórakoztató tartalmak fogyasztására.
A Telegram Oroszországban született alapítója, Pavel Durov elítélte az új korlátozásokat, kijelentve, hogy „az állampolgárok szabadságának korlátozása soha nem a helyes válasz”.
„A Telegram a szólásszabadság és a magánélet védelme mellett áll, bármilyen nyomás nehezedik is rá” – írta az üzenetküldő szolgáltatáson.
- A Telegram elleni korlátozások belföldön visszafelé sültek el, és még a Kreml támogatóinak körében is kritikát váltottak ki.
- Az alkalmazást széles körben használják az orosz katonák a frontvonalon, valamint az Ukrajnával határos régiók lakosai, akik drón- és rakétatámadásokkal kapcsolatos riasztásokra használják.
Aggódom, hogy a Telegram lassítása befolyásolhatja az információáramlást, ha a helyzet romlik
– írta Telegram-csatornáján Vjacseszlav Gladkov, az egyik érintett régió, Belgorod kormányzója.
Oroszország tavaly nyár óta aktívan rontja a WhatsApp és a Telegram elérhetőségét, „részleges korlátozásokkal”, amelyek lehetetlenné tették a hanghívásokat.
Decemberre a hatóságok a sajtójelentések szerint 70–80 százalék közötti mértékben lassították a WhatsApp működését, tovább rontva a használhatóságát egy olyan országban, ahol az internetkapcsolat már az ukrán támadások és az állami beavatkozások miatt is akadozik.