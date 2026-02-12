Deviza
Moszkva letiltotta a WhatsAppot, korlátozta a Telegramot, nincs Facebook és Instagram sem, ebből még baj lehet, háborog a lakosság

Moszkva egy kínai mintára létrehozott, ellenőrizhető és megfigyelhető állami üzenetküldő szolgáltatás felé terelné a lakosságot. Betiltották a nyugati alkalmazásokat, elérhetetlenné vált a WhatsApp, a Messenger, az Instagram, de még a helyiek körében roppant népszerű orosz fejlesztésű Telegram használatát is korlátozták.
2026.02.12, 07:37
Frissítve: 2026.02.12, 07:45

Oroszok millióit vágták el hirtelen a titkosított WhatsApp üzenetküldő szolgáltatástól szerdán délután, Moszkva hónapok óta próbálkozik azzal, hogy egy ellenőrizhető, megfigyelhető „nemzeti üzenetküldőre” terelje a lakosságot.

WhatsApp
Moszkva korlátozza a nyugati közösségi média használatát – betiltották a WhatsApp mellett az Instagramot is / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz hatóságok szerdán korábban eltávolították a Meta tulajdonában lévő alkalmazást – amelynek a közelmúltig nagyjából százmillió felhasználója volt az országban – a Roszkomnadzor, az internetes felügyeleti hatóság által működtetett online jegyzékből. 

Ez a lépés gyakorlatilag eltünteti a WhatsAppot az orosz internetről, és bonyolult kerülőmegoldások nélkül szinte lehetetlenné teszi a szolgáltatás elérését.

„Ez átfogóbb blokkolás, mint a korábbi kísérletek, amelyek az alkalmazás lassítására irányultak, és arra utal, hogy Moszkva hosszú távon vagy akár véglegesen meg akarja szüntetni a hozzáférést” – írja a Financial Times című brit lap.

A WhatsApp közleménye szerint: „Az orosz kormány ma megkísérelte teljesen blokkolni a WhatsAppot annak érdekében, hogy a felhasználókat egy állami tulajdonú megfigyelő alkalmazásba terelje. Több mint százmillió ember elszigetelése a magán- és biztonságos kommunikációtól visszalépés, és csak a biztonság csökkenéséhez vezethet Oroszországban.”

A Facebook és az Instagram is megy a levesbe, nem csak a WhatsApp

Moszkva a Meta Facebook és Instagram szolgáltatásait is törölte a jegyzékből, így azok csak VPN-en (virtuális magánhálózaton) keresztül érhetők el, miután „szélsőségesnek” minősítették őket. Orosz internetes elemzők szerint a YouTube hozzáférése is érzékelhetően romlott, de nem világos, hogy teljesen törölték-e az online jegyzékből.

A lépések egy régóta tartó törekvés betetőzésének tűnnek, amelynek célja az oroszok átterelése egy Max nevű rivális alkalmazásra, amelyet a kínai WeChat mintájára alakítottak ki, és amely az üzenetküldést állami szolgáltatásokkal ötvözi – titkosítás nélkül.

Irán hasonló módon próbált helyi szolgáltatásokat létrehozni a külföldi vállalatok termékeivel szemben, hogy az állampolgárokat egy Nemzeti Információs Hálózatra terelje, amelyet a kormány könnyebben tud ellenőrizni.

„Nemzeti üzenetküldő”

A Maxet tavaly hivatalosan is „nemzeti üzenetküldővé” nyilvánították, ami növelte a kevéssé ismert alkalmazás használatát. Az app a vezető orosz közösségimédia-hálózat, a VKontakte (VK) tulajdonában van, amelyet közvetlenül Vlagyimir Putyin elnök belső köre irányít.

A hét elején Oroszország fokozta a Telegram zavarását is, amely népszerűbb az országban, mint a WhatsApp, különösen hír- és szórakoztató tartalmak fogyasztására.

A Telegram Oroszországban született alapítója, Pavel Durov elítélte az új korlátozásokat, kijelentve, hogy „az állampolgárok szabadságának korlátozása soha nem a helyes válasz”.

„A Telegram a szólásszabadság és a magánélet védelme mellett áll, bármilyen nyomás nehezedik is rá” – írta az üzenetküldő szolgáltatáson.

  • A Telegram elleni korlátozások belföldön visszafelé sültek el, és még a Kreml támogatóinak körében is kritikát váltottak ki. 
  • Az alkalmazást széles körben használják az orosz katonák a frontvonalon, valamint az Ukrajnával határos régiók lakosai, akik drón- és rakétatámadásokkal kapcsolatos riasztásokra használják. 

Aggódom, hogy a Telegram lassítása befolyásolhatja az információáramlást, ha a helyzet romlik

 – írta Telegram-csatornáján Vjacseszlav Gladkov, az egyik érintett régió, Belgorod kormányzója.

Oroszország tavaly nyár óta aktívan rontja a WhatsApp és a Telegram elérhetőségét, „részleges korlátozásokkal”, amelyek lehetetlenné tették a hanghívásokat.

Decemberre a hatóságok a sajtójelentések szerint 70–80 százalék közötti mértékben lassították a WhatsApp működését, tovább rontva a használhatóságát egy olyan országban, ahol az internetkapcsolat már az ukrán támadások és az állami beavatkozások miatt is akadozik.

