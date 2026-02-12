Deviza
Végleg lezárhatja határait Európa egyik leggazdagabb országa: többé nem lehetne odaköltözni a magyaroknak sem - közeleg a sorsdöntő nap

Svájc júniusban szavaz a tzmilliós népességkorlátozásról. A jobboldali Néppárt (SVP) által támogatott javaslat országos népszavazásra kerül, miután a támogatók elegendő aláírást gyűjtöttek össze a svájci közvetlen demokrácia rendszerében.
VG
2026.02.12, 06:45
Frissítve: 2026.02.12, 07:32

Mind a kormány, mind a parlament ellenzi az úgynevezett „fenntarthatósági kezdeményezést”, amely korlátozná az Európába érkező tömegeket, és nagyrészt kizárná a bevándorlókat, amikor az eléri a tízmilliós létszámot a Bloomberg értesülései szerint.

European Commission Pres Európá ident Ursula von der Leyen visits lengyel-fehérorosz határ
Határzárak és létszámkorlátozások időszaka érkezhet Európában / Fotó: AFP

Már majdnem a lakosság fele támogatja a kezdeményezést

Egy közvélemény-kutatás szerint ennek ellenére a választók mintegy 48 százalékának támogatását élvezi. A szavazásra június 14-én kerül sor, jelentette be a kormány szerdán.

Svájc lakossága 1960 óta mintegy 70 százalékkal, 9,1 millióra nőtt, nagyrészt a munkaerő-keresletnek, valamint a magas bérek és az életminőség vonzerejének köszönhetően. A népességkorlátozás mellett kampányolók azzal érvelnek, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás túlterhelt infrastruktúrához és lakáshiányhoz vezetett.

A kezdeményezés azonban különösen ellentmondásos, mivel befolyásolná Svájc és az Európai Unió közötti szabad mozgásról szóló egyezményt. 

Ez elvághatná a vállalatokat a külföldi tehetségektől – amiről sokan azt mondják, hogy elengedhetetlen –, és veszélyeztethet más kapcsolódó egyezményeket is, amelyek hozzáférést biztosítanak a svájci exportőröknek a blokk egységes piacához. A kezdeményezés magas közvélemény-kutatási támogatottsága részben a gazdasági frusztrációt tükrözi, különösen a lakhatási és egyéb költségekkel kapcsolatban, valamint az országban uralkodó bevándorlóellenes hangulatot.

Az egy főre jutó GDP az elmúlt három évben nem nőtt, a reálbérek pedig csökkentek

– mondta Stefan Legge, a St. Gallen-i Egyetem professzora. „Jó néhány embernek rosszabb a helyzete most, mint három évvel ezelőtt. És akkor az ember keres valakit, akit hibáztathat.” 

Az Európába érkező vállalatoknak is nehéz

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kínai vállalatok szerint az üzleti feltételek egymást követő hatodik évben romlanak az Európai Unióban, az emelkedő munkaköltségek, a kereskedelmi korlátok és a Pekingtől való függőség csökkentésére irányuló törekvések nehezítik a dolgukat – derült ki a blokkban működő kínai kereskedelmi kamara (China Chamber of Commerce to the EU – CCCEU) legfrissebb felmérésének eredményéből, amelyet szerdán hoztak nyilvánosságra. A nehézségek ellenére azonban a legtöbb kínai vállalat jól teljesít az EU-ban.

A felmérés a Roland Berger közreműködésével készült 200 kínai vállalat és szervezet körében, amelyek összességében 

a lehetséges 100-ból 61 pontra értékelték az uniós üzleti környezetet;

ez jelentős romlás a tavalyi 73 ponthoz képest. Értékelésük szerint a blokk teljesítménye a kutatás, a tehetségek, a digitalizáció és a piacra jutás terén nem elégséges – tudósított a Reuters.

