Erre vártak az elektromos autók: a Debrecenben gyárat építő CATL bemutatta a világ legjobb akkumulátorát, elpusztíthatatlan - videón, mire képes az 5C töltés

A CATL részletesen bemutatja legújabb, 5C-s ultragyors töltésre képes, hosszú élettartamú akkumulátortechnológiáját, amely a vállalat állítása szerint akár az elektromos jármű teljes élettartamát is meghaladhatja – vette észre az E-cars.hu.

Ultragyors, 5C-s töltésre képes, rendkívül hosszú élettartamú akkumulátort mutatott be a CATL / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (illusztráció)

Az új akkumulátor ideális körülmények között 3000 teljes töltési-kisütési ciklus után is megőrzi kapacitásának 80 százalékát, ami elméleti szinten mintegy 1,8 millió kilométeres futásteljesítménynek felel meg.

A CATL hangsúlyozza, hogy ez a ciklusélettartam nagyjából hatszorosa a jelenlegi iparági átlagnak, amit az IT-home beszámolója is külön kiemel.

A 60 Celsius-fokos környezetet szimuláló kísérletek során az akkumulátor 1400 ciklus után is megtartotta kapacitásának 80 százalékát, ami hozzávetőleg 840 ezer kilométernek felel meg. A CATL szerint ez a teljesítmény felülmúlja a jelenleg kereskedelmi forgalomban elérhető lítiumion-cellák képességeit.

A CATL ultragyors, 5C-s töltésre képes akkumulátora több téren is innováció

Az úgynevezett „C” érték az akkumulátor töltési és kisütési sebességét jelöli. Egy 5C-s akkumulátor elméletben körülbelül 12 perc alatt képes teljesen feltöltődni, ami már egyértelműen az ultragyors töltési kategóriába sorolja. Ennek eléréséhez azonban kulcsfontosságú, hogy az akkumulátor nagy áramerősség mellett is megőrizze szerkezeti stabilitását és hőbiztonságát, mivel a gyors töltés jelentős hőterheléssel jár – magyarázza a szaklap.

A kínai CATL az akkumulátor kiemelkedő ciklusélettartamát három fő műszaki újítással magyarázza:

sűrűbb és egyenletesebb katódbevonat, amely csökkenti a szerkezeti degradációt és mérsékli a fémionok elvesztését;

saját fejlesztésű, „javító” adalék az elektrolitban, hogy csökkentse a lítiumveszteséget;

hőmérséklet-érzékeny bevonat az elválasztórétegen, amely védelmet nyújt és mérsékli a hőmérsékletszökést.

A vállalat közlése szerint az ultragyors töltési technológia fejlesztése már 2020-ban elindult.

Az új 5C-s megoldást kifejezetten a gyors töltés iránti növekvő igények és az alacsonyabb teljes életciklusköltségek kiszolgálására tervezték, különösen nagy igénybevételű felhasználásokhoz, például elektromos nehéz-teherautókhoz, taxikhoz és utazásmegosztó flottákhoz.

A szaklap úgy tudja, hogy a Debrecenben gyárat építő CATL egyelőre nem jelentette be a tömeggyártás pontos ütemezését, és azt sem, hogy mely járművekben jelenhet meg először az új akkumulátor. Elemzők szerint a kezdeti alkalmazás felső kategóriás személyautókban vagy egyes haszonjárművekben indulhat el, míg a szélesebb körű piaci elterjedésre csak később lehet számítani.