Mi történik? Döntött az egyik leggazdagabb magyar: totálisan átalakítja a cégbirodalmát - súlyos előjelei voltak

Gattyán György pártja nem indul a választáson, illetve folytatja hazai cégbirodalmának rohamos átalakítását: elbocsátanak, valamint a digitalizációs tudásközpontál, a Legnagyobb Vállalkozásnál is összeolvadásról döntöttek – írja az mfor.hu.

Gattyán György összevonja a Legnagyobb Vállalkozás leánycégeit / Fotó: Docler Holding Budapest / Facebook

A Legnagyobb Vállalkozás Kft. január 19-én meghozott alapítói határozataival döntött A Legnagyobb Média Kft., A Legnagyobb Hírek Kft. és A Legnagyobb Energia Kft. leánycégeivel történő egyesüléséről, melynek során ezek beolvadnak A Legnagyobb Vállalkozás Kft.-be – derült ki a Cégközlönyből.

Gattyán György 2021 novemberében alapított digitalizációs tudásközpontot Legnagyobb Vállalkozás néven, aminek 2023 tavaszán lett egy leánycége, A Legnagyobb Hírek Kft. Ez a cég állt a január végén megszűnt Frisshirek.hu portál mögött. A Legnagyobb Vállalkozást a Docler Media Group tulajdonolja, ami Gattyán régi anyacége.

A Forbes rámutatott, hogy a milliárdos folyamatos leépítések után döntött úgy, hogy átalakítja cégeit. Két éve júliusban a Gattyán György érdekeltségi körébe sorolható és Teqball-sporteszközöket (elsősorban asztalokat) gyártó Teqball Kft. kirúgta a biatorbágyi gyárának szinte összes dolgozóját, 40 embert. Míg tavaly augusztusban 200 munkavállalót váltott ki mesterséges intelligenciával. A Docler cégcsoport decemberben 45 embert küldött el, mert bezárt a milliárdoshoz tartozó Hotel Normafa.

Az is januárban derült ki, hogy Gattyán György pártja nem indul az áprilisi országgyűlési választásokon. A Megoldás Mozgalom (Memo) nem javasol maga helyett másik pártot, szerintük április 12-én mindenkinek felelős döntést kell hoznia.

A pornós streamingből meggazdagodott vállalkozó a 441 milliárdos becsült vagyonával az ötödik leggazdagabb magyar.

Gattyán Györgyre fórumokon zúdul a népharag

Arról lapunk is beszámolt, hogy racionalizációra, reorganizációra és a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva az elmúlt másfél évben több száz ember munkája szűnt meg a Gattyán György vezette Docler Holdingnál. Lapinformációink alapján ez akár 160 főt is érinthetett az IT-cégcsoportban.