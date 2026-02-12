Deviza
EUR/HUF380,66 +0,34% USD/HUF320,31 +0,26% GBP/HUF436,87 +0,39% CHF/HUF416,15 +0,46% PLN/HUF90,28 +0,32% RON/HUF74,74 +0,26% CZK/HUF15,69 +0,31% EUR/HUF380,66 +0,34% USD/HUF320,31 +0,26% GBP/HUF436,87 +0,39% CHF/HUF416,15 +0,46% PLN/HUF90,28 +0,32% RON/HUF74,74 +0,26% CZK/HUF15,69 +0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 900,92 +0,35% MTELEKOM1 988 +1,21% MOL3 810 +0,26% OTP40 730 +0,44% RICHTER11 720 +0,17% OPUS544 0% ANY7 880 0% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 480 +0,36% BUMIX10 220,96 -0,07% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 700,02 +0,32% BUX129 900,92 +0,35% MTELEKOM1 988 +1,21% MOL3 810 +0,26% OTP40 730 +0,44% RICHTER11 720 +0,17% OPUS544 0% ANY7 880 0% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 480 +0,36% BUMIX10 220,96 -0,07% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 700,02 +0,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Béketanács
Trump
Bulgária

Máris elárulták Trumpot: mégsem csatlakozik a Béketanácshoz az uniós ország - Orbán Viktor egyedül képviseli egész Európát az új világrendben

Rozen Zseljazkov Bulgária nevében felhatalmazást kapott a szervezet alapokmányának aláírására és egyúttal arra, hogy értesítse az Egyesült Államokat: ideiglenesen nem hajtja végre azt. A kormányzó többség jelenleg a béketanács kérdésének teljes felelősségét a következő kormányra hárítja.
VG
2026.02.12, 07:21
Frissítve: 2026.02.12, 08:42

A leköszönő kabinet feloldotta a Bulgária Béketanácshoz való csatlakozásáról szóló döntés titkosítását, de továbbra is elhatárolódik a további lépésektől, így a forrongó helyzetet a hivatalban lévő kormányra hagyja — közölte a bolgár Mediapool.

Orbán Viktor miniszterelnök Béketanács, Davos
Donald Trump Béketanácsának egyik első tagja Magyarország / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A döntést egészen a közelmúltig teljes titokban tartották, és soha nem derült ki, hogy mikor és hogyan kapott felhatalmazást a leköszönő miniszterelnök, Rozen Zseljazkov, hogy csatlakozzon Donald Trump amerikai elnök vitatott kezdeményezéséhez, az ENSZ 2.-höz, amelyet az EU elutasított. A közzétett határozatból egyértelművé válik, hogy Zseljazkov felhatalmazást kapott a szervezet alapokmányának aláírására, és egyúttal értesíteni az Egyesült Államokat arról, hogy ideiglenesen nem hajtja végre azt.

Történelmi pillanat: létrejött az új világszövetség, Magyarország alapító tag – aláírták Davosban a szerződést

Kabinet nélkül nincsen Béketanács

Ahhoz, hogy a Minisztertanács határozata hatályba lépjen, a Nemzetgyűlésnek is ratifikálnia kell, de a leköszönő kabinet megtagadta a parlament elé terjesztést. 

Georg Georgiev lemondó külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a ratifikáció a következő nemzetgyűlésre vár. A Béketanács várhatóan február 19-én tartja első ülését Washingtonban. Románia és Görögország, amelyek nem szerepelnek az alapítók között, bejelentették, hogy meghívást kaptak a találkozóra. Bulgária, amely Magyarország mellett a másik EU-s ország, amely támogatta Trump kezdeményezését, nem lesz magas szinten képviselve – erősítették meg a Mediapool forrásai. 

A találkozót február 19-re tűzték ki, amikorra Bulgáriának már ideiglenes kormánya kellene legyen. 

Így a kormányzó többség jelenleg a felelősséget a következő kormányra hárítja. 

Radan Kanev, a „Folyamatos változás – Demokratikus Bulgária” európai parlamenti képviselője elárulta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és európai parlamenti képviselője az Európai Parlamentben, az EPP frakcióülésén bejelentette, hogy Bojko Boriszov, a GERB vezetője közölte vele: Bulgária nem fogja ratifikálni a Zseljazkov által aláírt úgynevezett Béketanács Chartát.

Weber megmagyarázta a Béketanács helyzetét

Kanev Webert idézi, aki azt mondta: 

A Bulgáriával kapcsolatos helyzet a következő: Zágrábban Bojko Boriszov magyarázatot adott nekünk, hogy az USA és Bulgária között fennálló néhány különleges kérdés szükségessé teszi ezt a lépést, de az alapokmányt nem fogják ratifikálni.

Határozatában a kabinet felhatalmazta Zseljazkovot, és kijelentette, hogy „Bulgária Béketanácshoz való csatlakozását politikai kérésnek tekinti a konfliktus deeszkalációját és fenntartható rendezését célzó nemzetközi erőfeszítésekben való részvételre”.

A legfontosabb az, hogy béke legyen

Az alkotmány és a határozat jellege szerint azt a Nemzetgyűlésnek kell megerősítenie, és csak a szavazás után nyer jogi hatályt – tájékoztatott a lemondó kormány. Kifejtették:

A dokumentum aláírása nem hoz létre kötelezettséget országunk számára konkrét béketeremtő műveletekben vagy tevékenységekben való részvételre, és nem biztosít semmilyen joghatóságot a Béketanácsnak az ország területe felett az ország kifejezett hozzájárulása és belső alkotmányos eljárásainak betartása nélkül.

Eszerint értesítést helyeztek letétbe, miszerint a Statútum a ratifikáció befejezéséig nem alkalmazandó. „Ebben az időszakban hazánk csak konzultatív szavazati joggal vehet részt a Béketanácsban” – mutat rá a kabinet.

Orbán Viktor mindenképpen ott lesz 

A szombathelyi háborúellenes DPK-gyűlésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a beszéde végén utalt a jövőbeli találkozásra Donald Trumppal. A kormányfő kijelentette: „Két hét múlva ismét találkozunk”, ezzel arra célozva, hogy hamarosan újabb esemény következik Washingtonban a Béketanács keretében.

A miniszterelnök szerint a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben a kormány felépített. Az orosz–ukrán háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.

„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta posztjában Orbán Viktor.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu