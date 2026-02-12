Máris elárulták Trumpot: mégsem csatlakozik a Béketanácshoz az uniós ország - Orbán Viktor egyedül képviseli egész Európát az új világrendben

A leköszönő kabinet feloldotta a Bulgária Béketanácshoz való csatlakozásáról szóló döntés titkosítását, de továbbra is elhatárolódik a további lépésektől, így a forrongó helyzetet a hivatalban lévő kormányra hagyja — közölte a bolgár Mediapool.

Donald Trump Béketanácsának egyik első tagja Magyarország / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A döntést egészen a közelmúltig teljes titokban tartották, és soha nem derült ki, hogy mikor és hogyan kapott felhatalmazást a leköszönő miniszterelnök, Rozen Zseljazkov, hogy csatlakozzon Donald Trump amerikai elnök vitatott kezdeményezéséhez, az ENSZ 2.-höz, amelyet az EU elutasított. A közzétett határozatból egyértelművé válik, hogy Zseljazkov felhatalmazást kapott a szervezet alapokmányának aláírására, és egyúttal értesíteni az Egyesült Államokat arról, hogy ideiglenesen nem hajtja végre azt.

Kabinet nélkül nincsen Béketanács

Ahhoz, hogy a Minisztertanács határozata hatályba lépjen, a Nemzetgyűlésnek is ratifikálnia kell, de a leköszönő kabinet megtagadta a parlament elé terjesztést.

Georg Georgiev lemondó külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a ratifikáció a következő nemzetgyűlésre vár. A Béketanács várhatóan február 19-én tartja első ülését Washingtonban. Románia és Görögország, amelyek nem szerepelnek az alapítók között, bejelentették, hogy meghívást kaptak a találkozóra. Bulgária, amely Magyarország mellett a másik EU-s ország, amely támogatta Trump kezdeményezését, nem lesz magas szinten képviselve – erősítették meg a Mediapool forrásai.

A találkozót február 19-re tűzték ki, amikorra Bulgáriának már ideiglenes kormánya kellene legyen.

Így a kormányzó többség jelenleg a felelősséget a következő kormányra hárítja.

Radan Kanev, a „Folyamatos változás – Demokratikus Bulgária” európai parlamenti képviselője elárulta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és európai parlamenti képviselője az Európai Parlamentben, az EPP frakcióülésén bejelentette, hogy Bojko Boriszov, a GERB vezetője közölte vele: Bulgária nem fogja ratifikálni a Zseljazkov által aláírt úgynevezett Béketanács Chartát.