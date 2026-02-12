Máris elárulták Trumpot: mégsem csatlakozik a Béketanácshoz az uniós ország - Orbán Viktor egyedül képviseli egész Európát az új világrendben
A leköszönő kabinet feloldotta a Bulgária Béketanácshoz való csatlakozásáról szóló döntés titkosítását, de továbbra is elhatárolódik a további lépésektől, így a forrongó helyzetet a hivatalban lévő kormányra hagyja — közölte a bolgár Mediapool.
A döntést egészen a közelmúltig teljes titokban tartották, és soha nem derült ki, hogy mikor és hogyan kapott felhatalmazást a leköszönő miniszterelnök, Rozen Zseljazkov, hogy csatlakozzon Donald Trump amerikai elnök vitatott kezdeményezéséhez, az ENSZ 2.-höz, amelyet az EU elutasított. A közzétett határozatból egyértelművé válik, hogy Zseljazkov felhatalmazást kapott a szervezet alapokmányának aláírására, és egyúttal értesíteni az Egyesült Államokat arról, hogy ideiglenesen nem hajtja végre azt.
Kabinet nélkül nincsen Béketanács
Ahhoz, hogy a Minisztertanács határozata hatályba lépjen, a Nemzetgyűlésnek is ratifikálnia kell, de a leköszönő kabinet megtagadta a parlament elé terjesztést.
Georg Georgiev lemondó külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a ratifikáció a következő nemzetgyűlésre vár. A Béketanács várhatóan február 19-én tartja első ülését Washingtonban. Románia és Görögország, amelyek nem szerepelnek az alapítók között, bejelentették, hogy meghívást kaptak a találkozóra. Bulgária, amely Magyarország mellett a másik EU-s ország, amely támogatta Trump kezdeményezését, nem lesz magas szinten képviselve – erősítették meg a Mediapool forrásai.
A találkozót február 19-re tűzték ki, amikorra Bulgáriának már ideiglenes kormánya kellene legyen.
Így a kormányzó többség jelenleg a felelősséget a következő kormányra hárítja.
Radan Kanev, a „Folyamatos változás – Demokratikus Bulgária” európai parlamenti képviselője elárulta, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és európai parlamenti képviselője az Európai Parlamentben, az EPP frakcióülésén bejelentette, hogy Bojko Boriszov, a GERB vezetője közölte vele: Bulgária nem fogja ratifikálni a Zseljazkov által aláírt úgynevezett Béketanács Chartát.
Weber megmagyarázta a Béketanács helyzetét
Kanev Webert idézi, aki azt mondta:
A Bulgáriával kapcsolatos helyzet a következő: Zágrábban Bojko Boriszov magyarázatot adott nekünk, hogy az USA és Bulgária között fennálló néhány különleges kérdés szükségessé teszi ezt a lépést, de az alapokmányt nem fogják ratifikálni.
Határozatában a kabinet felhatalmazta Zseljazkovot, és kijelentette, hogy „Bulgária Béketanácshoz való csatlakozását politikai kérésnek tekinti a konfliktus deeszkalációját és fenntartható rendezését célzó nemzetközi erőfeszítésekben való részvételre”.
A legfontosabb az, hogy béke legyen
Az alkotmány és a határozat jellege szerint azt a Nemzetgyűlésnek kell megerősítenie, és csak a szavazás után nyer jogi hatályt – tájékoztatott a lemondó kormány. Kifejtették:
A dokumentum aláírása nem hoz létre kötelezettséget országunk számára konkrét béketeremtő műveletekben vagy tevékenységekben való részvételre, és nem biztosít semmilyen joghatóságot a Béketanácsnak az ország területe felett az ország kifejezett hozzájárulása és belső alkotmányos eljárásainak betartása nélkül.
Eszerint értesítést helyeztek letétbe, miszerint a Statútum a ratifikáció befejezéséig nem alkalmazandó. „Ebben az időszakban hazánk csak konzultatív szavazati joggal vehet részt a Béketanácsban” – mutat rá a kabinet.
Orbán Viktor mindenképpen ott lesz
A szombathelyi háborúellenes DPK-gyűlésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a beszéde végén utalt a jövőbeli találkozásra Donald Trumppal. A kormányfő kijelentette: „Két hét múlva ismét találkozunk”, ezzel arra célozva, hogy hamarosan újabb esemény következik Washingtonban a Béketanács keretében.
A miniszterelnök szerint a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben a kormány felépített. Az orosz–ukrán háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.
„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta posztjában Orbán Viktor.