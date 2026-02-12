Ismét történelmi csúcsokat ostromolnak a részvénypiacok, kérdéses viszont a Fed kamatcsökkentési tempója
Történelmi csúcsra emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, a dollár enyhén erősödött a legtöbb devizával szemben – a jen kivételével –, miután a vártnál erősebb amerikai foglalkoztatási adatok csökkentették a rövid távú kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat, megalapozva a pénteken érkező inflációs jelentést.
Részvénypiac: a tech szektor továbbra is jól húz
- A dél-koreai és a japán részvények a korai kereskedésben történelmi csúcsra értek, elsősorban a technológiai szektor húzóerejének köszönhetően. A japán részvények meredek emelkedést mutatnak azóta, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök a hétvégi választáson elsöprő győzelmet aratott, kampányában fokozott gazdaságélénkítést ígérve.
- Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni térségre vonatkozó, Japánt nem tartalmazó átfogó indexe szintén újabb történelmi csúcsra emelkedett.
- A mutató 0,65 százalékkal emelkedett, így az év első hat hetében elért emelkedése megközelíti a 13 százalékot.
Makroadat-cunami Amerikában
A piaci figyelem ezen a héten számos amerikai makrogazdasági jelentésre irányul. A szerdán közzétett adatok szerint a munkahelyteremtés januárban a várakozásokkal ellentétben gyorsult, miközben a munkanélküliségi ráta enyhén csökkent, ami a munkaerőpiac stabilitására utal. Ez arra ösztönözheti a Federal Reserve-et, hogy a közeljövőben változatlanul hagyja a kamatszintet.
Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője szerint az átfogó kép azt mutatja, hogy a munkaerőpiaci feltételek jelenleg szigorodhatnak.
Ha ez így van, a befektetők túlbecsülhetik a további monetáris lazítás esélyét, és az amerikai államkötvények további árfolyamveszteségek elé nézhetnek
– kommentálta az elemző a helyzetet a Reutersnek.
A CME FedWatch eszköze szerint a legalább 25 bázispontos kamatcsökkentés esélye a jegybank márciusi ülésén a foglalkoztatási adatok előtt mintegy 20 százalék volt, majd a jelentés után körülbelül 5 százalékra csökkent.
A kereskedők ugyanakkor továbbra is legalább két idei kamatcsökkentést áraznak.
- A kétéves amerikai államkötvény hozama – amely jellemzően együtt mozog a Fed kamatvárakozásaival – az ázsiai kereskedésben 3,512 százalékon állt, miután
- az előző kereskedési napon 5,8 bázisponttal emelkedett, ami október vége óta a legnagyobb egynapos növekedés.
- A tízéves irányadó amerikai államkötvény hozama 4,186 százalék volt.
Merre tovább dollár?
A magasabb hozamok támaszt nyújtottak a korábban nyomás alatt álló dollárnak, amely a legtöbb devizával szemben visszaerősödött. Elemzők ugyanakkor rámutattak: a Fed függetlenségével kapcsolatos bizonytalanságok és a gazdaságpolitikai kockázatok miatt a dollárnak további kedvező adatmeglepetésekre lehet szüksége a tartós erősödéshez.
Az OCBC stratégái egy elemzésben úgy fogalmaztak:
a globális növekedési kilátások javulása és a nem amerikai részvénypiacok tartós felülteljesítése továbbra is a dollár gyengülése mellett szól.
A pénteken érkező inflációs adat lesz a következő fontos próbatétel a kamatcsökkentési várakozások szempontjából.
A nagy jenkérdés
- A jen kilógott a sorból a dollár erősödése közepette, mivel ismét felértékelődött, és legutóbb 153,02 jen/dollár árfolyamon jegyezték.
- A deviza közel 3 százalékot erősödött Takaichi győzelme óta, mivel a befektetők szerint a jelentős parlamenti felhatalmazás fiskálisan fegyelmezett kormányzást tehet lehetővé, csökkentve az ellenzéki pártokkal folytatott egyeztetések szükségességét.
Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője szerint a jen elleni short pozíciók tartói újraértékelik álláspontjukat, ugyanakkor a 2025 elején indult jengyengülési trend egyelőre inkább átlaghoz való visszatérésnek tűnik, mintsem egy strukturális bikapiac kezdetének.
Mindazonáltal a kereskedőknek nyitottnak kell maradniuk, ahogy a makrogazdasági környezet változik, és a piac eldönti, milyen irányba kívánja végül mozgatni a jent
– tette hozzá.
Az iráni feszültségek drágítják az olajat
A nyersanyagpiacon az olajárak tovább emelkedtek, mivel a befektetők az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültségek fokozódásától tartanak.
- A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 0,4 százalékkal, hordónként 69,68 dollárra emelkedett.
- Az amerikai West Texas Intermediate jegyzése 0,46 százalékkal, 64,93 dollárra nőtt.
- Az arany ára az azonnali piacon 0,44 százalékkal, 5058,49 dollárra csökkent, miután az előző kereskedési napon több mint 1 százalékos emelkedést mutatott.