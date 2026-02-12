Deviza
Ismét történelmi csúcsokat ostromolnak a részvénypiacok, kérdéses viszont a Fed kamatcsökkentési tempója

Az amerikai munkaerőpiac a stabilitás jeleit mutatja, így csökkent az esélye a Fed kamatcsökkentésének. A részvénypiac az ázsiai kereskedelemben újabb történelmi csúcsokat döntött meg.
D. GY.
2026.02.12, 06:53
Frissítve: 2026.02.12, 07:28

Történelmi csúcsra emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, a dollár enyhén erősödött a legtöbb devizával szemben – a jen kivételével –, miután a vártnál erősebb amerikai foglalkoztatási adatok csökkentették a rövid távú kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat, megalapozva a pénteken érkező inflációs jelentést.

Hongkongi tőzsde részvénypiac
A hongkongi tőzsde épülete – történelmi csúcsokat ostromol a részvénypiac / Fotó: NurPhoto via AFP

Részvénypiac: a tech szektor továbbra is jól húz

  • A dél-koreai és a japán részvények a korai kereskedésben történelmi csúcsra értek, elsősorban a technológiai szektor húzóerejének köszönhetően. A japán részvények meredek emelkedést mutatnak azóta, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök a hétvégi választáson elsöprő győzelmet aratott, kampányában fokozott gazdaságélénkítést ígérve. 
  • Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni térségre vonatkozó, Japánt nem tartalmazó átfogó indexe szintén újabb történelmi csúcsra emelkedett. 
  • A mutató 0,65 százalékkal emelkedett, így az év első hat hetében elért emelkedése megközelíti a 13 százalékot.

Makroadat-cunami Amerikában

A piaci figyelem ezen a héten számos amerikai makrogazdasági jelentésre irányul. A szerdán közzétett adatok szerint a munkahelyteremtés januárban a várakozásokkal ellentétben gyorsult, miközben a munkanélküliségi ráta enyhén csökkent, ami a munkaerőpiac stabilitására utal. Ez arra ösztönözheti a Federal Reserve-et, hogy a közeljövőben változatlanul hagyja a kamatszintet.

Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője szerint az átfogó kép azt mutatja, hogy a munkaerőpiaci feltételek jelenleg szigorodhatnak. 

Ha ez így van, a befektetők túlbecsülhetik a további monetáris lazítás esélyét, és az amerikai államkötvények további árfolyamveszteségek elé nézhetnek

– kommentálta az elemző a helyzetet a Reutersnek.

A CME FedWatch eszköze szerint a legalább 25 bázispontos kamatcsökkentés esélye a jegybank márciusi ülésén a foglalkoztatási adatok előtt mintegy 20 százalék volt, majd a jelentés után körülbelül 5 százalékra csökkent. 

A kereskedők ugyanakkor továbbra is legalább két idei kamatcsökkentést áraznak.

  • A kétéves amerikai államkötvény hozama – amely jellemzően együtt mozog a Fed kamatvárakozásaival – az ázsiai kereskedésben 3,512 százalékon állt, miután 
  • az előző kereskedési napon 5,8 bázisponttal emelkedett, ami október vége óta a legnagyobb egynapos növekedés. 
  • A tízéves irányadó amerikai államkötvény hozama 4,186 százalék volt.

Merre tovább dollár?

A magasabb hozamok támaszt nyújtottak a korábban nyomás alatt álló dollárnak, amely a legtöbb devizával szemben visszaerősödött. Elemzők ugyanakkor rámutattak: a Fed függetlenségével kapcsolatos bizonytalanságok és a gazdaságpolitikai kockázatok miatt a dollárnak további kedvező adatmeglepetésekre lehet szüksége a tartós erősödéshez.

Az OCBC stratégái egy elemzésben úgy fogalmaztak: 

a globális növekedési kilátások javulása és a nem amerikai részvénypiacok tartós felülteljesítése továbbra is a dollár gyengülése mellett szól.

A pénteken érkező inflációs adat lesz a következő fontos próbatétel a kamatcsökkentési várakozások szempontjából.

A nagy jenkérdés

  • A jen kilógott a sorból a dollár erősödése közepette, mivel ismét felértékelődött, és legutóbb 153,02 jen/dollár árfolyamon jegyezték. 
  • A deviza közel 3 százalékot erősödött Takaichi győzelme óta, mivel a befektetők szerint a jelentős parlamenti felhatalmazás fiskálisan fegyelmezett kormányzást tehet lehetővé, csökkentve az ellenzéki pártokkal folytatott egyeztetések szükségességét.

Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője szerint a jen elleni short pozíciók tartói újraértékelik álláspontjukat, ugyanakkor a 2025 elején indult jengyengülési trend egyelőre inkább átlaghoz való visszatérésnek tűnik, mintsem egy strukturális bikapiac kezdetének. 

Mindazonáltal a kereskedőknek nyitottnak kell maradniuk, ahogy a makrogazdasági környezet változik, és a piac eldönti, milyen irányba kívánja végül mozgatni a jent

– tette hozzá.

Az iráni feszültségek drágítják az olajat

A nyersanyagpiacon az olajárak tovább emelkedtek, mivel a befektetők az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültségek fokozódásától tartanak. 

  • A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 0,4 százalékkal, hordónként 69,68 dollárra emelkedett. 
  • Az amerikai West Texas Intermediate jegyzése 0,46 százalékkal, 64,93 dollárra nőtt. 
  • Az arany ára az azonnali piacon 0,44 százalékkal, 5058,49 dollárra csökkent, miután az előző kereskedési napon több mint 1 százalékos emelkedést mutatott.
