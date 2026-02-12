Ismét történelmi csúcsokat ostromolnak a részvénypiacok, kérdéses viszont a Fed kamatcsökkentési tempója

Történelmi csúcsra emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, a dollár enyhén erősödött a legtöbb devizával szemben – a jen kivételével –, miután a vártnál erősebb amerikai foglalkoztatási adatok csökkentették a rövid távú kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat, megalapozva a pénteken érkező inflációs jelentést.

A hongkongi tőzsde épülete – történelmi csúcsokat ostromol a részvénypiac / Fotó: NurPhoto via AFP

Részvénypiac: a tech szektor továbbra is jól húz

A dél-koreai és a japán részvények a korai kereskedésben történelmi csúcsra értek, elsősorban a technológiai szektor húzóerejének köszönhetően. A japán részvények meredek emelkedést mutatnak azóta, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök a hétvégi választáson elsöprő győzelmet aratott, kampányában fokozott gazdaságélénkítést ígérve.

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni térségre vonatkozó, Japánt nem tartalmazó átfogó indexe szintén újabb történelmi csúcsra emelkedett.

A mutató 0,65 százalékkal emelkedett, így az év első hat hetében elért emelkedése megközelíti a 13 százalékot.

Makroadat-cunami Amerikában

A piaci figyelem ezen a héten számos amerikai makrogazdasági jelentésre irányul. A szerdán közzétett adatok szerint a munkahelyteremtés januárban a várakozásokkal ellentétben gyorsult, miközben a munkanélküliségi ráta enyhén csökkent, ami a munkaerőpiac stabilitására utal. Ez arra ösztönözheti a Federal Reserve-et, hogy a közeljövőben változatlanul hagyja a kamatszintet.

Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője szerint az átfogó kép azt mutatja, hogy a munkaerőpiaci feltételek jelenleg szigorodhatnak.

Ha ez így van, a befektetők túlbecsülhetik a további monetáris lazítás esélyét, és az amerikai államkötvények további árfolyamveszteségek elé nézhetnek

– kommentálta az elemző a helyzetet a Reutersnek.

A CME FedWatch eszköze szerint a legalább 25 bázispontos kamatcsökkentés esélye a jegybank márciusi ülésén a foglalkoztatási adatok előtt mintegy 20 százalék volt, majd a jelentés után körülbelül 5 százalékra csökkent.

A kereskedők ugyanakkor továbbra is legalább két idei kamatcsökkentést áraznak.

A kétéves amerikai államkötvény hozama – amely jellemzően együtt mozog a Fed kamatvárakozásaival – az ázsiai kereskedésben 3,512 százalékon állt, miután

az előző kereskedési napon 5,8 bázisponttal emelkedett, ami október vége óta a legnagyobb egynapos növekedés.

A tízéves irányadó amerikai államkötvény hozama 4,186 százalék volt.

Merre tovább dollár?

A magasabb hozamok támaszt nyújtottak a korábban nyomás alatt álló dollárnak, amely a legtöbb devizával szemben visszaerősödött. Elemzők ugyanakkor rámutattak: a Fed függetlenségével kapcsolatos bizonytalanságok és a gazdaságpolitikai kockázatok miatt a dollárnak további kedvező adatmeglepetésekre lehet szüksége a tartós erősödéshez.