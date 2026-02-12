Trónfosztás előtt a dubai csoki: ez a termék tarol a közösségi médiában – Angliában már kifejezetten trendi

A dubai csoki látványos közösségimédia-karrierje után új kihívó jelent meg az édességtrendek élvonalában. A szőke csoki – vagyis a karamellizált fehér csokoládé – az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban látványosan népszerűsödött, és egyre több jel utal arra, hogy a korábbi dubai őrület kifulladása után ez lehet a következő nagy kedvenc.

A szőke csokit sokféleképpen el lehet készíteni, nincs standard kinézete / Fotó: AFP

A szőke csoki nem új találmány, de mostanra ért be igazán a mainstream piacra. Ízvilága a fehér csoki krémességét ötvözi

a karamell,

a toffee

és enyhén pörkölt jegyekkel, ami egyszerre ismerős és újszerű a fogyasztóknak. Ez a „komfort plusz csavar” recept az, amire a brit vásárlók jelenleg különösen fogékonyak.

Angliában robbant be a szőke csoki

A trend egyik legfontosabb jele, hogy a szőke csoki már nem csak kézműves műhelyek és gasztroblogok kedvence. A brit kiskereskedelemben is megjelent, méghozzá látványosan. A Marks & Spencer például többféle „Golden Blond” terméket kínál: klasszikus táblás csokit, sós változatot, sőt krémes kenhető verziót is. Ezek nem limitált érdekességek, hanem stabil polctermékek, ami egyértelmű piaci bizalomra utal.

Hasonló irányba mozdultak el más brit márkák és csokoládéműhelyek is, a prémium szegmenstől a megfizethetőbb kategóriákig. A szőke csoki így nem egyetlen virális slágerhez kötődik, hanem szélesebb termékkínálattal építkezik.

Miért veszélyes a dubai csokira?

A dubai csoki sikere elsősorban a látványra és az extrém töltelékre épült: pisztácia, kadaif, vastag rétegek, videóra optimalizált törés és folyás. A szőke csoki ezzel szemben kevésbé „show-elem”, viszont sokkal jobban illeszthető a mindennapi fogyasztáshoz. Süteményekben, szeletekben, kekszekben és krémekben is működik, nem csak egyszeri élményként.

A brit piacon most épp ez számít erősségnek: a vásárlók egy része láthatóan elmozdult a túlzó édességektől az elegánsabb, mégis karakteres ízek felé. A szőke csoki ebbe a prémium-komfort irányba illeszkedik.

Fontos különbség a dubai csokihoz képest, hogy a szőke csoki nem egyetlen recepthez kötődik.

Nem egy olyan termékről van szó, aminek adott a kinézete, hanem egy alapízről, amelyet a gyártók szabadon variálhatnak. Ez hosszabb élettartamot ad a trendnek, és csökkenti annak esélyét, hogy gyorsan kifulladjon.