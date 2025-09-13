Megelégelte a kormány, hogy Heves vármegyében nem fizetik ki a dolgozókat: azonnali intézkedést hozott, ilyen még nem volt Magyarországon

A kormány szeptember 15-től új pilotprogramot indít Heves vármegyében, amely a ki nem fizetett munkabérek megelőlegezésével nyújt segítséget a bajba jutott dolgozóknak. Az intézkedés várhatóan mintegy 200 munkavállaló számára biztosít átmeneti megélhetést, akik legalább egy hónapja nem kapták meg a bérüket munkáltatójuk mulasztása miatt.

Ki nem fizetett munkabérek: szeptembertől jön a gyors segítség a dolgozóknak / Fotó: Shutterstock

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében hangsúlyozta: a munkavégzés ellenértéke mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy a munkáltató teljesíti-e kötelezettségeit. Az elmúlt hónapokban több Heves vármegyei cégnél is gondot okozott a bérek kifizetése, és mivel nem minden esetben indult fizetésképtelenségi eljárás, a bérgarancia csak hosszabb folyamat után biztosítana megoldást.

A program célja éppen az, hogy a dolgozók gyorsabban hozzájussanak a nekik járó összeghez.

A konstrukció szerint a támogatásba azok a munkavállalók vagy álláskeresők vonhatók be, akiknek legalább egy hónapja nem rendezték a fizetését. A program akkor igényelhető, ha az adott munkahelyen a dolgozók legalább 25 százalékát érinti a probléma, de minimum 100 főnél jelentkezik a bérfizetés késedelme. A támogatás legfeljebb egyhavi munkabér megelőlegezését biztosítja, amely a garantált bérminimum alapján legfeljebb nettó 230 ezer forint lehet.

A támogatást az OFA Nonprofit Kft. folyósítja közvetlenül az érintett munkavállalóknak, támogatói okirat alapján. Fontos, hogy a kifizetés nem helyettesíti a munkáltató kötelezettségét, így a munkavállaló bérkövetelése továbbra is fennmarad.

A megelőlegezett összeget a dolgozóknak a bér vagy a bérgaranciából származó kifizetés után harminc napon belül, de legkésőbb egy éven belül vissza kell fizetniük.

A kormány célja, hogy a ki nem fizetett munkabérek ügyében gyors, kézzelfogható segítséget adjon az érintett munkavállalóknak, miközben tapasztalatokat gyűjt a rendszer országos kiterjesztésének lehetőségéről. Részletes információ szeptember 15-től lesz elérhető az OFA Nonprofit Kft. honlapján.