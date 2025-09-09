Óriási fordulat történt a 2026-os béremelésnél, megszólalt Nagy Márton: most kezdődik a küzdelem – ez a kormány terve

A múlt héten még úgy látszott, hogy a 2026-os minimálbér-emelés 13 százalékos mértékéről – papíron rögzített megállapodás ide vagy oda – lemondhat a kormány. A helyzet azonban radikálisan változott, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette: a kabinet továbbra is kitart a 13 százalékos emelés mellett, és kész is küzdeni érte – mondta a tárcavezető az Indexnek az AI Summiton hétfőn.

A kormány küzd a 13 százalékos béremelésért / Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

A béremelés mértéke nem automatikus, tárgyalások és állami hozzájárulás szükséges. A kormány hajlandó csökkenteni például a szociális hozzájárulási adót, hogy támogassa a nagyarányú minimálbér-emelést.

A helyzet azért is fontos, mert a múlt novemberben kötött megállapodás értelmében 2026-ra papíron 13 százalékos, 2027-re pedig további 14 százalékos emelés szerepelt. A garantált bérminimumról viszont az előzetes várakozások csak 8–9 százalékos növekedést feltételeztek.

Ám mint írtuk, Nagy Márton kijelentette, hogy a garantált bérminimum is elérheti a két számjegyű emelést jövőre – ami több embert érint, mint a minimálbér, és nagyobb terhelést jelent a munkáltatóknak. Ha sikerül, a garantált bérminimum akár a 383 680 forintos szintet is elérheti, amivel a szakmunkás-minimálbér kvázi elérné az ezereurós küszöböt. Ehhez az is szükséges, hogy a forint stabilitása kitartson.

Hogy a mostani a helyzetet megértsük, érdemes felidézni a tavaly novemberben kötött bérmegállapodást. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretében a vállalkozók, a szakszervezet és a kormány abban állapodtak meg, hogy 2025-ben hároméves megállapodást kötnek, így idén 9 százalékos, majd 2026-ban és 2027-ben 13, illetve 14 százalékos lesz a minimálbér-emelés mértéke, miközben a garantált bérminimumról évente döntenek. A béralku azonban tartalmazott egy olyan képletet, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást. Ha ugyanis az egyes gazdasági mutatók összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjai ismét leülnek tárgyalni. Ez a három mutató:

a GDP,

a bruttó átlagkereset-növekedés

és az infláció.

Nagy Márton közvetlenül a második negyedéves GDP-adatok közlése előtt tartott háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy ezek közül a bérdinamikában nincsen eltérés, mivel a bruttó átlagkereset az év első öt hónapjában 9 százalékkal emelkedett, az infláció és a GDP már nagyobb probléma. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga bérmegállapodás is. Ehhez képest idén már 4,7 százalékos inflációval és csak 1 százalékos GDP-bővüléssel kalkulál. Ezek alapján úgy számolt, hogy a gazdasági növekedés 2,4 százalékkal lehet alacsonyabb a megállapodásban rögzített értéknél, az infláció pedig 1,5 százalékponttal lesz magasabb, így az eltérés 0,9 százalékos, azaz alatta marad az 1 százaléknak.