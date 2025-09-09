Deviza
minimálbér
Nagy Márton
béremelés

Óriási fordulat történt a 2026-os béremelésnél, megszólalt Nagy Márton: most kezdődik a küzdelem – ez a kormány terve

Pénteken még úgy tűnt, elengedik a 13 százalékos minimálbér-emelést, de Nagy Márton másképp döntött. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: most jön a harc, és a garantált bérminimum is két számjegyű emelés előtt áll.
VG
2025.09.09., 12:08
Fotó: shutterstock

A múlt héten még úgy látszott, hogy a 2026-os minimálbér-emelés 13 százalékos mértékéről – papíron rögzített megállapodás ide vagy oda – lemondhat a kormány. A helyzet azonban radikálisan változott, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette: a kabinet továbbra is kitart a 13 százalékos emelés mellett, és kész is küzdeni érte – mondta a tárcavezető az Indexnek az AI Summiton hétfőn.

Photo,Of,Successful,Young,Happy,People,Office,Workers,Discuss,Project béremelés
A kormány küzd a 13 százalékos béremelésért / Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

A béremelés mértéke nem automatikus, tárgyalások és állami hozzájárulás szükséges. A kormány hajlandó csökkenteni például a szociális hozzájárulási adót, hogy támogassa a nagyarányú minimálbér-emelést.

A helyzet azért is fontos, mert a múlt novemberben kötött megállapodás értelmében 2026-ra papíron 13 százalékos, 2027-re pedig további 14 százalékos emelés szerepelt. A garantált bérminimumról viszont az előzetes várakozások csak 8–9  százalékos növekedést feltételeztek.

Ám mint írtuk, Nagy Márton kijelentette, hogy a garantált bérminimum is elérheti a két számjegyű emelést jövőre – ami több embert érint, mint a minimálbér, és nagyobb terhelést jelent a munkáltatóknak. Ha sikerül, a garantált bérminimum akár a 383 680 forintos szintet is elérheti, amivel a szakmunkás-minimálbér kvázi elérné az ezereurós küszöböt. Ehhez az is szükséges, hogy a forint stabilitása kitartson.

Minimálbér 2026: sokkal nagyobb emelés jöhet, mint eddig gondoltuk

Hogy a mostani a helyzetet megértsük, érdemes felidézni a tavaly novemberben kötött bérmegállapodást. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) keretében a vállalkozók, a szakszervezet és a kormány abban állapodtak meg, hogy 2025-ben hároméves megállapodást kötnek, így idén 9 százalékos, majd 2026-ban és 2027-ben 13, illetve 14 százalékos lesz a minimálbér-emelés mértéke, miközben a garantált bérminimumról évente döntenek. A béralku azonban tartalmazott egy olyan képletet, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást. Ha ugyanis az egyes gazdasági mutatók összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjai ismét leülnek tárgyalni. Ez a három mutató:

Nagy Márton közvetlenül a második negyedéves GDP-adatok közlése előtt tartott háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy ezek közül a bérdinamikában nincsen eltérés, mivel a bruttó átlagkereset az év első öt hónapjában 9 százalékkal emelkedett, az infláció és a GDP már nagyobb probléma. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga bérmegállapodás is. Ehhez képest idén már 4,7 százalékos inflációval és csak 1 százalékos GDP-bővüléssel kalkulál. Ezek alapján úgy számolt, hogy a gazdasági növekedés 2,4 százalékkal lehet alacsonyabb a megállapodásban rögzített értéknél, az infláció pedig 1,5 százalékponttal lesz magasabb, így az eltérés 0,9 százalékos, azaz alatta marad az 1 százaléknak. 

Ennek ellenére véli úgy Nagy Márton, hogy bár jogilag nem, de gazdaságilag indokolt a bérmegállapodás újratárgyalása.

Ezzel a vállalkozói érdekképviseletek is egyetértenek, annál is inkább, mert az utóbbi időben érezhető a feszültség a vállalkozók körében, amit a gyenge konjunktúra és a párhuzamosan jelen lévő bérnyomás okoz. A tárgyalásokra közelről rálátó forrásunk épp emiatt pár hete szinte kizárta, hogy a szakmunkás-minimálbér jövőre tíz százalék fölötti mértékben emelkedjen.

A garantált bérminimumot háromszor többen kapják Magyarországon, mint a minimálbért, nagyságrendileg 650-700 ezer fő, tehát jóval nagyobb terhet jelent a kigazdálkodása a munkaadók számára, mint a kötelező legkisebb munkabér. A helyzetre megoldást a szociális hozzájárulási adó csökkentése jelenheti, amely a tervek szerint 1 százalékponttal, 12 százalékra csökkenhet januártól. Egyszer egyébként már ez a megoldás bevált, a 2016-os bérmegállapodás után nagyban támogatta a bérdinamika fenntartását, miközben érezhetően enyhített a vállalkozók terhein. Ha valóban elfogadja a kormány a szocho csökkentését, azzal 240 milliárdot hagyhat ott a cégeknél.

Jövőre ezer euró lehet a garantált bérminimum, kettőezer az átlagkereset

A tavalyi bérmegállapodás 2016 után lett ismét többéves, aminek értelmében január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 290 800 forintra emelkedett. Így ha tartják magukat a felek az eredeti menetrendhez, akkor

  • 2026-ban 13 százalékkal, bruttó 328 600 forintra,
  • 2027-ben további 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik. 

A garantált bérminimumról, ahogy említettük, évente döntenek, ez idén 348 800 forint.

Tehát egy 10 százalékos emeléssel 383 680 forintra nőhetne, amivel a szakmunkás minimálbér kvázi elérné az ezer eurót. Persze ehhez az is kell, hogy kitartson a forint elmúlt hónapokban látott lendülete.

részvény

Befektetés: egy hónap, 250 milliárd dolláros hozam – nem véletlenül dől a lé ide

Méretugrással és bődületes hozamokkal búcsúztatták a nyarat az amerikai tőzsdén kereskedett alapok.
2 perc
gázblokk

Visontán épül az új magyar gigaerőmű, az egész ország erre vár – ez a válasz az energiarendszer előtt álló kihívásokra

Az egész országnak szüksége van az új gázblokk áramára.
9 perc
államkötvény

Adósságcsapdában Franciaország: a befektetők már az olaszoknak is olcsóbban hiteleznek

Kétes dicsőséget arat Franciaország.

