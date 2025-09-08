Egyre bátrabban ruháznak be a kis- és középvállalkozások: ez áll a fordulat hátterében

Jelentős mértékben, az előző évhez képest közel kétharmaddal nőtt a kis- és középvállalkozások növekedését, termelékenységének javítását és méretugrását célzó Széchenyi Kártya Program iránti érdeklődés – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleményéből.

A kis- és középvállalkozások nem álltak le a beruházásokkal / Fotó: Flajsz Péter

A kamatcsökkentés pörgette fel a kis- és középvállalkozások beruházási kedvét

Szemben a tavalyi augusztusban feljegyzett 778 beruházási hiteligényléssel, idén augusztusban a bankok már 1284 ilyen hitelkérelmet fogadtak be, de a likviditási típusú hitelek iránt is 40 százalékkal megugrott az érdeklődés. Az érdeklődés növekedésében az is szerepet játszik, hogy a beruházási hitelek kamatszintje a Demján Sándor Program 2024 novemberi indulása óta két lépcsőben 5-ről évi 3 százalékra csökkent.

Az adatokból az is kiderült, hogy az igényelt összeg még nagyobb ütemben, 73 százalékkal bővült, így a cégek több mint 41 milliárd forintot igényeltek augusztusban, szemben a tavalyi 23,8 milliárd forintos kihelyezéssel. Ez azt jelenti, hogy az átlagos hitelösszeg is emelkedett, az elmúlt hónapban már elérte a 32 millió forintot, ami 4 százalékkal magasabb a tavalyinál.

A húzóterméknek számító Széchenyi Beruházási hitel Max+ esetében az átlagos hitelösszeg a júliusi 106,2 millió forintról 109 millió forint fölé emelkedett.

Az érdeklődést erősítette a februári újabb kamatcsökkentés is, így az elmúlt fél évben az átlagos havi beruházási típusú hitelkihelyezés 22 százalékos növekedés után 47 milliárd forint fölé emelkedett az egy évvel korábbi 39 milliárd forintos átlagról.

A kis cégek továbbra is szívesen ruháznak be

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár szerint biztató jel, hogy az első kamatcsökkentés óta negyedével nőtt a havi kihelyezés összege, a negyedéves GDP adatok mögé nézve is egyértelmű, hogy a kisebb cégek beruházásai töretlenek, és felfelé tolják a gazdasági növekedést.

A februári kamatcsökkentés hatása a Széchenyi-kártya folyószámla- vagy likviditásihitel-termékein is látható. Idén augusztusban 40 százalékkal több, 1800 vállalkozás igényelt ilyen hitelt összesen 76 milliárd forintos értékben, ami harmadával haladja meg a tavaly augusztusi 57 milliárd forintos összeget. A február közepe óta eltelt időben az átlagos havi kihelyezés meghaladja a 110 milliárd forintot, ami 80 százalékkal több, mint a kamatcsökkentés előtti időszak 61 milliárdos havi átlagösszege.