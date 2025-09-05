Lomtalanítási botrány: máris itt a fordulat, fontos vállalást tett a Mohu Budapest – célt ért a fenyegetés

Átmenetileg vállalja a lomtalanításokat követő takarítás költségének rendezését a MOHU Budapest ott, ahol a kerületi önkormányzat erre egyelőre nem hajlandó – közölte pénteken a társaság, mely a lépést a fővárosi utcák maradéktalan tisztasága, valamint a kerületi önkormányzatokkal való eredményes egyeztetés és a közös megoldás érdekével indokolta.
A vállalat jelezte, hogy célja a megegyezés és a párbeszéd folytatása az érintett kerületekkel annak érdekében, hogy hosszú távon rendeződjön ez a kérdés és egy új, fenntartható megoldás szülessen.
Véleményük szerint a koncesszió értelmében a MOHU Budapest feladata lomtalanításkor a lom elszállítása, amelyet maradéktalanul teljesít is, ám az ezt követő köztisztasági takarítás, vagy a lomnak nem minősíthető kihelyezett anyagok eltakarítása az illetékes kerületi önkormányzat, valamint egyes területeken a Főváros és egyéb ingatlan tulajdonosok feladata.
Ezzel ellentétes véleméynt fogalmazott meg korábban Facebook-oldalán Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, aki szerint
a lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a MOHU tulajdonába kerül, és a törvény szerint kötelességük azt elszállítani, valamint a közterületet megtisztítani.
A városvezető ennek elmaradása esetén jogi lépéseket is kilátásba helyezett.
A MOHU Budapest pénteki közleménye szerint közös érdek egy olyan jövőbe mutató, tisztább lomtalanítás, amelyet az európai országokban is üzemeltetnek évtizedek óta. A társaság szerint a mostani rendszert közösen kell megváltoztatniuk azért, hogy kulturált, kényelmes és biztonságos módja legyen a lakossági lom begyűjtésének, elszállításának, és minél hamarabb megszűnjenek az olyan illegális tevékenységek, mint a veszélyes hulladékok kihelyezése, a koordinálatlan utcai szemetelések, vagy az agglomerációból származó jogosulatlan hulladékbehordás.
