Lomtalanítási botrány: máris itt a fordulat, fontos vállalást tett a Mohu Budapest – célt ért a fenyegetés

A II. kerület szerint a törvény értelmében a lomok a MOHU Budapest tulajdonát képezik, ezért takarítaniuk is kell. A MOHU szerint a lomtalanítás utáni takarítás az önkormányzat dolga lenne.
2025.09.05, 20:34
Frissítve: 2025.09.05, 21:00

Átmenetileg vállalja a lomtalanításokat követő takarítás költségének rendezését a MOHU Budapest ott, ahol a kerületi önkormányzat erre egyelőre nem hajlandó – közölte pénteken a társaság, mely a lépést a  fővárosi utcák maradéktalan tisztasága, valamint a kerületi önkormányzatokkal való eredményes egyeztetés és a közös megoldás érdekével indokolta.

20250410 Lomtalanítás a 8kerben KD MW Bulvár (4)
Kinek a feladata a lomtalanítás utáni takarítás/Fotó: Kovács Dávid

A vállalat jelezte, hogy célja a megegyezés és a párbeszéd folytatása az érintett kerületekkel annak érdekében, hogy hosszú távon rendeződjön ez a kérdés és egy új, fenntartható megoldás szülessen.

A MOHU úgy véli, egyébként nem feladata a takarítás a lomtalanítás után

Véleményük szerint a koncesszió értelmében a MOHU Budapest feladata lomtalanításkor a lom elszállítása, amelyet maradéktalanul teljesít is, ám az ezt követő köztisztasági takarítás, vagy a lomnak nem minősíthető kihelyezett anyagok eltakarítása az illetékes kerületi önkormányzat, valamint egyes területeken a Főváros és egyéb ingatlan tulajdonosok feladata.

Ezzel ellentétes véleméynt fogalmazott meg korábban Facebook-oldalán  Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, aki szerint 

a lomtalanítás során a közterületre kihelyezett lom a MOHU tulajdonába kerül, és a törvény szerint kötelességük azt elszállítani, valamint a közterületet megtisztítani. 

A városvezető ennek elmaradása esetén jogi lépéseket is kilátásba helyezett.

A MOHU Budapest pénteki közleménye szerint közös érdek egy olyan jövőbe mutató, tisztább lomtalanítás, amelyet az európai országokban is üzemeltetnek évtizedek óta. A társaság szerint a mostani rendszert közösen kell megváltoztatniuk azért, hogy kulturált, kényelmes és biztonságos módja legyen a lakossági lom begyűjtésének, elszállításának, és minél hamarabb megszűnjenek az olyan illegális tevékenységek, mint a veszélyes hulladékok kihelyezése, a koordinálatlan utcai szemetelések, vagy az agglomerációból származó jogosulatlan hulladékbehordás.

