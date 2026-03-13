Szijjártó Péter: Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért drágul Európában az üzemanyag
Az amerikai kormány felfüggesztette az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat, azonban Brüsszel nem követte ezt a példát az áremelkedések megelőzése céljából, hanem továbbra is úgy táncol, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fütyül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.
Szijjártó Péter: Brüsszelnek azonnal fel kellene függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat
A közel-keleti háborúnak súlyos hatása van a világ energiaellátására, hiszen az arab államok exportja jelenti a világ kőolajpiacának egy nagyon fontos pillérét, s mivel háború van a térségben, és a Hormuzi-szoros is le van zárva, ezért onnan a kőolaj nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud eljutni a világpiacra.
„És pontosan tudjuk, hogy ha valaminek csökken a mennyisége, akkor nő az ára, ezért tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon olajár-emelkedés, ezért nőnek a benzin- és dízelárak, főleg Európában” – mutatott rá.
„És hogy miért Európa húzza a legrövidebbet? Hát azért, mert az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide egyrészt, másrészt meg Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából” – fejtette ki.
Azaz Európa nemcsak az arab olaj bizonytalansága miatt, hanem az orosz olaj kitiltása miatt is szenved. Európa jár ma pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia-, illetve olajpiacon.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kellene függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, az jelentős mértékben csökkentené az árakat. „De Zelenszkij zsarolása, a brüsszeliek Ukrajna-imádata sajnos oda vezet, hogy továbbra is érvényben van az orosz olajjal szembeni tiltás Európában” – mondta.
„Nem mindenhol táncolnak úgy azonban, ahogy Zelenszkij fütyül. Van, ahol észszerű politikát folytatnak, így van ez az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány ma reggel bejelentette, hogy felfüggesztik az oroszokkal szembeni tengeri olajszankciókat, így az orosz olaj tengeri útvonalon el tud jutni a világpiacra, ezáltal nő az olaj mennyisége, a világnak azon részein persze, ahova beengedik ezt az olajat, csökken az áremelkedés mértéke” – tájékoztatott.
Míg az üzemanyagárstop megvédi a magyarokat, addig a lengyelek szenvednek a benzin és a dízel magas árától
A miniszter arról számolt be, hogy Lengyelországban 800 forint fölé kúszott az elmúlt napokban a dízel ára, a szomszédos országokban is bőven 600 forint fölé ment a benzinár. „Magyarországon védett árakat alkalmazunk, így a magyar emberek, magyar családok, magyar vállalkozók, magyar gazdák védett árat kell, hogy fizessenek, megkíméltük őket, megmentettük őket az áremeléstől, de a megoldás az lenne, amit az amerikaiak csinálnak” – jegyezte meg.
„Mi azt követeljük, hogy az amerikaiakhoz hasonlóan Brüsszel is függessze fel az orosz olajjal szembeni szankciókat, ne Zelenszkij zsarolása alapján történjenek a brüsszeli döntések.”
Az iráni háború miatt felborult energiapiacok megnyugtatására Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát. Az amerikai kormányzat szerint ez nem jelent olyan sok orosz olajat, hogy Vlagyimir Putyinék rezsimje jelentősen gazdagodhasson az eladásából. A Trump-kormányzat ezenkívül más piacélénkítő lépésekkel is próbálja fékezni az olajárak elszállását.