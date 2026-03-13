Utólag okozhatnak kárt az ukránok a Barátság vezetékben? Orbán Viktor világos választ adott – üzent a magyar vizsgálóbizottságnak Kijevbe
„A szakértőink már Ukrajnában, hogy megvizsgálják a Barátság-vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel” – mondta közösségi oldalán pénteken Orbán Viktor miniszterelnök. A videóban megszólalt a Kijevben tartózkodó magyar vizsgálóbizottság ügyében, amely a Barátság kőolajvezeték helyzetét vizsgálja Ukrajnában.
A Facebookra feltöltött videóban Orbán Viktor arról beszélt, hogy a magyar delegáció feladata világos: meg kell vizsgálniuk a Barátság kőolajvezeték állapotát, és fel kell tárniuk az esetleges kockázatokat. A küldöttség jelenleg Kijevben tartózkodik, ahol a vezeték működésével kapcsolatos kérdéseket vizsgálják. A miniszterelnök a videóban külön kitért arra a felvetésre is, hogy történhet-e utólag olyan beavatkozás, amely kárt okozhat a vezetékben. Orbán Viktor szerint ennek kockázatát is meg kell vizsgálnia a magyar delegációnak, ezért fontos, hogy a szakértők a helyszínen gyűjtsenek információkat. Orbán Viktor úgy véli, a rendelkezésre álló információk alapján a vezetéket technikailag meg lehetne nyitni.
Szerinte az ukrán vezetés azért nem engedi a magyar szakértőket a helyszínre, mert kiderülhetne, hogy a hivatalos magyarázat nem felel meg a valóságnak.
A kormányfő egyértelmű üzenetet küldött a Kijevben dolgozó magyar szakembereknek: a vizsgálat során minden lehetséges körülményt meg kell nézniük, amely hatással lehet a Magyarországra irányuló kőolajszállításokra. A Barátság-vezeték ugyanis továbbra is kulcsszerepet játszik a magyar energiaellátásban.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a háborús környezetben a kritikus energia-infrastruktúra védelme különösen fontossá vált. Felidézte: korábban már történt olyan akció, amikor külföldi tulajdonú gázvezeték ellen hajtottak végre támadást nemzetközi vizeken – utalva az Északi Áramlat vezeték felrobbantására, amelyről később az derült ki, hogy ukránok állhattak mögötte. Orbán Viktor szerint a jelenlegi konfliktusban minden forgatókönyvvel számolni kell, így az energiaszállítási infrastruktúra elleni támadások lehetőségével is. Úgy fogalmazott:
nem zárható ki, hogy akár saját infrastruktúrájukban is kárt okoznak, ezért Magyarországnak külön figyelmet kell fordítania az ország energiaellátását biztosító vezetékek biztonságára.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország számára az energiaellátás biztonsága
- stratégiai
- és gazdasági
kérdés. Ezért minden olyan infrastruktúra védelme kiemelt feladat, amelyen keresztül földgáz vagy kőolaj érkezik az országba. Hozzátette: a magyar kormány folyamatosan figyeli az ukrajnai fejleményeket, és diplomáciai csatornákon keresztül igyekszik rendezni a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetet.
A Barátság kőolajvezeték az egyik legfontosabb útvonal, amelyen keresztül Magyarországra nyersolaj érkezik. A vezetéken érkező uráli típusú orosz kőolajból állítják elő a hazai finomítók az üzemanyag jelentős részét, ezért a rendszer működése közvetlenül érinti az ország energiaellátását.
Bizottságot küldtünk, hogy megvizsgálja a Barátság-vezetéket
A magyar kormány korábban vizsgálóbizottságot küldött Ukrajnába, hogy a helyszínen tisztázzák a vezeték körül kialakult helyzetet. A delegáció vezetője Czepek Gábor, aki már Kijevből is jelentkezett videóban, és arról beszélt: a magyar fél álláspontja szerint a vezetéken érkező kőolaj a Mol tulajdona, mivel azt a vállalat már kifizette.
Orbán Viktor mostani üzenete szerint a vizsgálóbizottság feladata nemcsak a jelenlegi állapot feltárása, hanem annak vizsgálata is, hogy a jövőben milyen kockázatok érhetik a vezeték működését. A miniszterelnök szerint ezért fontos, hogy minden körülményt alaposan megvizsgáljanak a szakértők a helyszínen.