Utólag okozhatnak kárt az ukránok a Barátság vezetékben? Orbán Viktor világos választ adott – üzent a magyar vizsgálóbizottságnak Kijevbe

„A szakértőink már Ukrajnában, hogy megvizsgálják a Barátság-vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel” – mondta közösségi oldalán pénteken Orbán Viktor miniszterelnök. A videóban megszólalt a Kijevben tartózkodó magyar vizsgálóbizottság ügyében, amely a Barátság kőolajvezeték helyzetét vizsgálja Ukrajnában.

Orbán Viktor szerint az ukránok nem véletlenül nem engedik oda a magyar bizottságot a Barátság kőolajvezetékhez / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A Facebookra feltöltött videóban Orbán Viktor arról beszélt, hogy a magyar delegáció feladata világos: meg kell vizsgálniuk a Barátság kőolajvezeték állapotát, és fel kell tárniuk az esetleges kockázatokat. A küldöttség jelenleg Kijevben tartózkodik, ahol a vezeték működésével kapcsolatos kérdéseket vizsgálják. A miniszterelnök a videóban külön kitért arra a felvetésre is, hogy történhet-e utólag olyan beavatkozás, amely kárt okozhat a vezetékben. Orbán Viktor szerint ennek kockázatát is meg kell vizsgálnia a magyar delegációnak, ezért fontos, hogy a szakértők a helyszínen gyűjtsenek információkat. Orbán Viktor úgy véli, a rendelkezésre álló információk alapján a vezetéket technikailag meg lehetne nyitni.

Szerinte az ukrán vezetés azért nem engedi a magyar szakértőket a helyszínre, mert kiderülhetne, hogy a hivatalos magyarázat nem felel meg a valóságnak.

A kormányfő egyértelmű üzenetet küldött a Kijevben dolgozó magyar szakembereknek: a vizsgálat során minden lehetséges körülményt meg kell nézniük, amely hatással lehet a Magyarországra irányuló kőolajszállításokra. A Barátság-vezeték ugyanis továbbra is kulcsszerepet játszik a magyar energiaellátásban.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a háborús környezetben a kritikus energia-infrastruktúra védelme különösen fontossá vált. Felidézte: korábban már történt olyan akció, amikor külföldi tulajdonú gázvezeték ellen hajtottak végre támadást nemzetközi vizeken – utalva az Északi Áramlat vezeték felrobbantására, amelyről később az derült ki, hogy ukránok állhattak mögötte. Orbán Viktor szerint a jelenlegi konfliktusban minden forgatókönyvvel számolni kell, így az energiaszállítási infrastruktúra elleni támadások lehetőségével is. Úgy fogalmazott:

nem zárható ki, hogy akár saját infrastruktúrájukban is kárt okoznak, ezért Magyarországnak külön figyelmet kell fordítania az ország energiaellátását biztosító vezetékek biztonságára.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország számára az energiaellátás biztonsága

stratégiai

és gazdasági

kérdés. Ezért minden olyan infrastruktúra védelme kiemelt feladat, amelyen keresztül földgáz vagy kőolaj érkezik az országba. Hozzátette: a magyar kormány folyamatosan figyeli az ukrajnai fejleményeket, és diplomáciai csatornákon keresztül igyekszik rendezni a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetet.